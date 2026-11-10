 Un ziar independent de investigație din Rusia îşi închide redacţia după 30 de ani de existență. A fost etichetat „agent străin” | adevarul.ro
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Video Un ziar independent de investigație din Rusia îşi închide redacţia după 30 de ani de existență. A fost etichetat „agent străin”

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Ziarul de investigaţie „Novaya Gazeta” îşi închide porţile după ce autorităţile ruse l-au desemnat drept „agent străin” şi i-au ordonat să elibereze sediul din Moscova, relatează DW, care citează agenţiile străine AFP.

Jurnaliști Novaia Gazeta
Jurnaliștii de la Novaia gazeta, la ultima apariție Foto: X/Nexta

Ziarul „Novaya Gazeta” şi-a închis luni sediul din Moscova, afirmând că nu mai poate continua activitatea jurnalistică în contextul unei campanii de presiuni exercitate de stat în Rusia.

Publicaţia de investigaţie, cofondată de regretatul lider al URSS, Mihail Gorbaciov, a reprezentat mult timp o piatră de încercare pentru Kremlin. În ultimii ani, aceasta s-a confruntat cu tot mai multe obstacole pe fondul reportajelor critice privind invazia rusă în Ucraina, scrie News.

Ziarul a fost etichetat drept „agent străin”, un termen din era sovietică readus la viaţă de administraţia preşedintelui Vladimir Putin, iar autorităţile i-au ordonat să-şi elibereze sediile din Moscova.

De asemenea, băncilor ruseşti li s-a interzis să proceseze donaţiile primite de la cititori şi susţinători. Ziarul depindea în mare măsură de această sursă de venit după ce a trecut în totalitate la publicarea online, tranziţia având loc la scurt timp după invazia Ucrainei.

În cei peste 30 de ani de existență, șase dintre jurnaliști au fost uciși în timpul actualului regim politic, nu în perioada tulbure a anilor '90, după cum au subliniat reprezentanții publicației.

Printre aceștia se numără jurnalista de investigație Anna Politkovskaia, cunoscută pentru relatările sale despre războiul din Cecenia, precum și Igor Domnikov, Iuri Șcekochihin, Stas Markelov, Anastasia Baburova și Natalia Estemirova.

Publicația a relatat și despre persecuțiile la care au fost supuși jurnaliștii săi în ultimii ani. Editorul Dmitri Muratov, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, a fost atacat cu vopsea care conținea acid și aproape că și-a pierdut vederea. 

Autorităţile ruse au introdus noi reguli de cenzură în timp de război, în urma invaziei pe scară largă.

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