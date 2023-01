Un comandant Wagner a fugit în Norvegia. Pericolele prin care a trecut | VIDEO

Andrei Medvedev a declarat că vineri, în jurul orei 02.00, a escaladat două garduri de sârmă ghimpată care păzesc frontiera dintre Rusia și Norvegia, lungă de aproape 200 de kilometri în Arctica, și apoi a fugit peste râul înghețat Pasvik.

„Am auzit câini lătrând în spatele meu, s-au aprins reflectoarele și s-au tras focuri de armă spre mine”, a declarat fostul comandant al unității Wagner. „Am fugit pur și simplu spre pădure”, a continuat el.

Acest pustiu înghețat este locul în care se confruntă Rusia și NATO și este una dintre cele mai bine păzite zone din lume. Turnuri de supraveghere echipate cu proiectoare împânzesc granița, iar gărzile înarmate cu câini organizează patrule regulate, scrie news.yahoo.com.

Medvedev a declarat că polițiștii de frontieră ruși i-au urmărit urmele de pași până unde au putut merge înainte de a trimite un câine pe urmele lui.

„Am fugit spre primele lumini de case pe care le puteam vedea, poate la doi kilometri sau doi kilometri și jumătate. Am fugit, am fugit și am fugit și am fugit”, a spus el. „Mi-a fost frică să mă uit în jur și să văd un câine, dar din câte am înțeles s-a încurcat și s-a pierdut”, a mărturisit acest comandant Wagner.

Când Medvedev a ajuns la case, a bătut în prima ușă la care a ajuns și a cerut ajutor.

„Sunt atât de recunoscător că sunt aici, atât de recunoscător tuturor oamenilor care m-au ajutat”, a spus el.

Grupul Wagner recrutează masiv din închisorile rusești, dar Medvedev, un infractor mărunt și hoț, s-a înscris pentru a lupta în luna iulie, când a ieșit din închisoare. Contractul său era doar pentru patru luni, dar când acesta a expirat i s-a spus că trebuie să rămână.

În schimb, cu ajutorul luptătorilor din unitatea sa, Medvedev a evadat. El s-a ascuns în Rusia și a publicat în decembrie un videoclip în care expunea brutalitatea lui Wagner.

Însă, Medvedev știa, de asemenea, că norocul i se va termina. Wagner operează o unitate specială numită Miod (miere, în limba română, n. red.), a cărei sarcină este să depisteze dezertorii și apoi să impună o justiție în stilul Wagner.

„Eram în mare pericol”, a spus el în interviul acordat grupului pentru drepturile omului Gulagu.net, dintr-un centru de detenție pentru migranți din Oslo. „Dacă m-ar fi capturat, m-ar fi ucis sau chiar mai rău”.

Iar Medvedev cunoaște la prima mână acest lucru. El a fost comandantul unei unități Wagner care a luptat în jurul lui Bahmut în regiunea Donbas.

Unul dintre luptătorii aflați sub comanda sa era Evgheni Nujin, un fost deținut care a dezertat.

În noiembrie, Nujin a fost predat înapoi lui Wagner într-un schimb de prizonieri. El a fost apoi ucis de un mercenar Wagner, care i-a zdrobit capul cu un baros.

Wagner, care anterior a operat în principal în Siria și Africa, a căpătat notorietate în acest an după ce a recrutat mii de condamnați din închisori și i-a trimis în Ucraina pentru a sprijini invazia rusă.

La fel ca armata regulată, Wagner a suferit pierderi majore, iar bloggerii militari au declarat că va trebui să lanseze o altă campanie de recrutare din închisori pentru a acoperi golurile.

Unul dintre bărbații care este nerăbdător să se înroleze este Mihail Popkov, supranumit „Maniacul din Angarsk”. În calitate de polițist și agent de securitate în Siberia și în estul îndepărtat al Rusiei, el a violat și ucis aproximativ 83 de femei între 1998 și 2010.

„Nu aș ezita să mă înrolez”, a declarat el duminică la televiziunea rusă. „Chiar dacă am fost în închisoare timp de 10 ani, cred că ar fi destul de ușor să mă ridic”.