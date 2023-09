Soldații ruși refuză să mai lupte în Ucraina după ce comandanții „fug ca șobolanii“

Nu este prima dată când comandanții ruși au fost raportați că au fugit de lupta din Ucraina.

Canalul Telegram al postului independent de știri în limba rusă Astra a relatat că jurnaliștii săi au fost contactați de Evgenia, soția soldatului mobilizat Evgeni P, care a declarat că unii din comandanții unității sale i-au ordonat lui și camarazilor săi răniți să participe la un asalt în estul Ucrainei, dar i-au abandonat când au fost supuși unui bombardament ucrainean intens, scrie newsweek.com.

Evgeni P ar fi suferit răni provocate de șrapnel în luna mai, în apropierea orașului Bahmut, în timp ce lupta cu Brigada 27 de pușcași motorizați a Gărzilor Separate, dar nu a fost tratat. A fost trimis acasă pentru "reabilitare" timp de o lună, apoi a fost redistribuit pentru a lupta în Ucraina.

Acești soldați au fost "duși în direcția Svatove", în estul Ucrainei, și "abandonați în pădure, fără mijloace de subzistență".

Iar când unitatea a fost atacată, "comandanții, ofițerii superiori ai companiei și toți cei care erau responsabili acolo au fugit ca șobolanii, lăsându-i pe băieți singuri să moară sub bombardament".

După ce au refuzat să lupte, Evgeni P și colegii săi soldați ar fi fost adunați de comandanții lor și reținuți într-o pivniță din satul Zaitsevo, în regiunea ucraineană Donbas.

Canalul Telegram Astra a precizat anterior că 300 de ruși mobilizați au fost reținuți într-un subsol din Zaitsevo pentru că au refuzat să se întoarcă pe linia frontului.

Evgheni P i-ar fi povestit soției sale despre calvar pe 18 septembrie, dar după aceasta a pierdut legătura cu el.

Nu este prima dată când comandanții ruși au fost raportați că au fugit de lupta din Ucraina.

În noiembrie 2022, un alt soldat care a fost înrolat în cadrul ordinului de mobilizare parțială al președintelui rus Vladimir Putin a afirmat că ofițerii militari ruși au fugit de luptă.

Soldatul, Oleksii Agafonov, care a declarat pentru postul de știri independent Verstka că a supraviețuit bombardamentelor efectuate de forțele ucrainene în apropiere de Makiivka, în regiunea Luhansk, a declarat că comandanții unității sale au abandonat linia frontului pe 2 noiembrie 2022, în timp ce întregul său batalion a primit ordin să sape tranșee și să mențină poziții defensive.

"Am fost aruncați în debarcadere, ne-au spus să săpăm, aveam trei lopeți pe batalion[...]am săpat cât de bine am putut, iar dimineața au început bombardamentele - artilerie, "grauri" (rachete), mortiere, "copters", am fost pur și simplu împușcați", a spus el.

"Când a început totul, ofițerii au fugit imediat. Între bombardamente, am încercat să ne adăpostim, dar 'copoii ne-au reperat imediat și pur și simplu ne-au împușcat."