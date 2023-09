Măcel între soldații ruși la Donețk. De ce s-au omorât militarii între ei: „Haos și panică”

A fost măcel între soldații ruși în apropierea aeroportului din Donețk. Cel puțin 27 de militari care încercau să se retragă de pe pozițiile lor au fost uciși de propriii camarazi, a dezvăluit un parlamentar ucrainean.

Soldații fugeau din pozițiile din Donețk când au fost confundați cu trupe inamice, conform deputatului.

Conform Business Insider, Iuri Mîsiaghin, un membru al parlamentului ucrainean, a declarat într-un mesaj Telegram din 10 septembrie că luptătorii ruși „s-au retras haotic și în panică în poziții noi”.

Acesta a mai precizat că forțele ruse au presupus că sunt atacate de ucraineni care încercau să recucerească teritoriul din apropierea aeroportului Donețk. Soldații ruși au fost însă atacați de propria artilerie, a adăugat parlamentarul.

„Rezultatul a fost 27 de morți și 34 de răniți. Aproximativ jumătate dintre răniți au rămas fără brațe sau picioare”, a spus Mîsiaghin. „Au fost distruse mai multe echipamente”.

Ce a declanșat atacul

La rândul său, Kostantin Mașoveț, colonel din forțele armate ale Ucrainei, a scris într-o postare pe Facebook că atacul a început probabil din cauza coordonării slabe a rușilor.

„Dintr-un motiv necunoscut, artileria inamică a început să tragă, nu lângă linia frontului sau în spatele pozițiilor ucrainene, pentru a ne suprima puterea de foc, ci în pozițiile și spatele acestei unități”, a explicat Mașoveț în postarea sa, publicată pe 10 septembrie. Reprezentanții Ministerului Apărării din Rusia nu au răspuns unei solicitări pentru precizări din partea Insider.

Acesta nu este însă primul incident sângeros când forțele ruse și-au împușcat propriile trupe.

În luna august, un adjunct al comandantului de batalion al Brigăzii 129 de Apărare Teritorială a Ucrainei a declarat pentru The New York Times că a văzut soldați ruși atacați din tabăra lor. Soldatul, care are indicativul Herson, lupta cu rușii în satul Neskucine, în cadrul contraofensivei Ucrainei. Herson a spus că a văzut forțele ruse trăgând cu rachete pe câmpul de luptă exact când soldații lor începeau să se retragă. „Și-au îngropat o mulțime de oameni”, a spus Herson pentru The Times.