 Rusia examinează propunerile privind garantarea transportului de cereale în Marea Neagră: „Nu văd vreo perspectivă pentru reactivarea acordului” | adevarul.ro
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Rusia examinează propunerile privind garantarea transportului de cereale în Marea Neagră: „Nu văd vreo perspectivă pentru reactivarea acordului”

Război în Ucraina
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Rusia examinează propunerile privind garantarea transportului de cereale în Marea Neagră și poartă discuții cu mai multe state, inclusiv cu Turcia, însă Moscova nu consideră că există, în acest moment, condiții pentru reluarea acordului cerealelor, suspendat în 2023.

Atacurile asupra porturilor ucrainene de la Marea Neagră au redus semnificativ fluxurile maritime
Atacurile asupra porturilor ucrainene de la Marea Neagră au redus semnificativ fluxurile maritime Foto: Profimedia

Declarația a fost făcută luni, 26 octombrie, de viceministrul rus de Externe, Aleksandr Alimov, pe fondul preocupărilor legate de siguranța rutelor maritime și de impactul războiului asupra comerțului agricol din regiune, potrivit Reuters, citată de Agerpres.

„Suntem în dialog cu toate ţările şi prin asta înţeleg şi Turcia. Discutăm despre această chestiune cu diverse ţări, nu doar cu Turcia”, a declarat Aleksandr Alimov.

Oficialul rus a precizat însă că, în pofida consultărilor aflate în desfășurare, nu întrevede o revenire rapidă la mecanismul convenit în urmă cu patru ani sub mediere internațională.

„Până acum nu văd vreo perspectivă pentru reactivarea acordului privind cerealele”, a adăugat Alimov.

Inițiativa privind cerealele din Marea Neagră a fost semnată în iulie 2022 de Ucraina, Rusia, Turcia și Organizația Națiunilor Unite cu scopul de a permite exportul în siguranță al cerealelor, alimentelor și îngrășămintelor din porturile ucrainene. Moscova s-a retras din acord în 2023, invocând nerespectarea condițiilor care o priveau și atacurile ucrainene asupra unor nave rusești din Marea Neagră.

Discuțiile cu privire la viitorul exporturilor agricole au fost relansate recent și pe fondul presiunilor diplomatice exercitate asupra Rusiei. În urmă cu două săptămâni, statele baltice au cerut Uniunii Europene să interzică tranzitul cerealelor rusești prin teritoriul comunitar, argumentând că o astfel de măsură ar putea amplifica presiunea asupra Moscovei pentru a înceta atacurile asupra infrastructurii portuare ucrainene.

Războiul continuă să afecteze atât exporturile Ucrainei, cât și pe cele ale Rusiei. Atacurile asupra porturilor ucrainene de la Marea Neagră au redus semnificativ fluxurile maritime de cereale ale Kievului, în timp ce atacurile cu drone lansate de Ucraina determină Rusia să caute rute alternative pentru propriile exporturi.

În pofida războiului, exporturile de cereale și uleiuri vegetale rămân principala sursă de venituri în valută pentru Ucraina, peste 90% din livrări fiind realizate prin porturile din regiunea Odesa.

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