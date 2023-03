Reporter al unui ziar american, arestat de FSB pentru spionaj. Caz fără precedent de la destrămarea Uniunii Sovietice

Evan Gershkovich, reporter al publicației „The Wall Street Journal”, a fost răpit miercuri în timpul unei deplasări în Ekaterinburg și acuzat joi de „spionaj în beneficiul” Statelor Unite.

Evan Gershkovich, 31 de ani, devine primul jurnalist de la o publicație americană arestat pentru spionaj într-o țară străină de la sfârșitul Războiului Rece.

Jurnalistul era dat dispărut de miercuri, după ce fusese răpit din fața unui restaurant din Ekaterinburg. El se afla în acest oraș de pe partea estică a Munților Ural pentru a realiza un material despre atitudinea localnicilor față de război.

Potrivit unui jurnalist independent rus, colegul său încerca să vorbească cu oamenii din Ekaterinbug despre război și atitudinea acestora față de mercenarii Wagner.

Însă FSB susține că a dejucat o „activitate ilegală în beneficiciul Statelor Unite”. Jurnalistul „acționa la ordinele părții americane, aduna informații care erau considerate secrete de stat, despre activitatea unei uzine din complexul militaro-industrial”, se arată într-un comunicat al FSB.

Jurnalistul riscă între 10 și 20 de ani de închisoare, în conformitate cu articolul 276 Codul Penal al Federației Ruse.

Evan Gershkovich s-a stabilit ca jurnalist în Rusia acum șase ani. Înainte de a se alătura „The Wall Street Journal”, în 2022, a colaborat cu agenția France-Presse, website-ul de știri și analize The Moscow Times și ziarul „The New York Times”. Ruși de origine, părinții jurnalistului locuiesc în New York.

Tatiana Stanovaia, care conduce centrul de analize R.Politik, afirmă că Rusia și-a înăsprit recent legislația privind spionajul.

„Problema este că noua legislație rusă permite o pedeapsă de 20 de ani închisoare pentru orice persoană care se interesează de chestiuni militare, de la operațiunea militară specială pănă la companii militare private și Statul Major”, scrie ea pe Facebook.

În opinia ei, Evan Gershkovich ar fi putut fi luat „ostatic” în vederea unui eventual schimb de prizonieri dorit de Kremlin.