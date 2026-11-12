 Compania germană Helsing lansează Clarity, o alternativă europeană la platforma de inteligență artificială militară a Palantir | adevarul.ro
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Compania germană Helsing lansează Clarity, o alternativă europeană la platforma de inteligență artificială militară a Palantir

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Compania germană de tehnologie pentru apărare Helsing a prezentat, la 11 noiembrie, Clarity, o platformă de inteligență artificială (IA) militară pe care o promovează drept o alternativă europeană suverană la furnizori americani precum Palantir. Compania promite că armatele vor avea control asupra propriilor date, modele de AI și operațiuni.

Clarity folosește sute de agenți AI
Clarity folosește sute de agenți AI specializați pentru a analiza simultan imagini din satelit Foto: X@Barong369

Rezervele vaste de imagini de pe câmpul de luptă din Ucraina, colectate pe parcursul invaziei rusești la scară largă, au devenit o resursă pentru dezvoltarea AI militare. Acest lucru ridică întrebări despre ce guverne și companii pot folosi aceste date și cui aparține tehnologia rezultată.

Potrivit unui comunicat al Helsing, Clarity folosește sute de agenți AI specializați pentru a analiza simultan imagini din satelit, înregistrări video de la drone, semnale și rapoarte scrise. Platforma identifică potențiale ținte și pregătește informații pentru sistemele de armament, iar operatori umani aprobă fiecare țintă și fiecare transfer către aceste sisteme.

„O capacitate atât de importantă trebuie să fie suverană”, a declarat, în comunicat, Gundbert Scherf, cofondator și co-director executiv al Helsing.

Compania spune că software-ul și modelele sale de AI sunt dezvoltate în Europa și rulează pe infrastructura aflată în proprietatea clienților.

Platforma este proiectată să funcționeze împreună cu sistemele militare existente, să respecte standardele NATO relevante și să poată comunica cu echipamente provenite de la producători diferiți. „Toate forțele armate au nevoie de o capacitate de informații care să țină pasul cu lupta”, a declarat Gundbert Scherf, cofondator și codirector executiv al Helsing. Compania nu a precizat dacă există deja armate care utilizează Clarity și nici când ar putea intra oficial în serviciu. Bundeswehr, armata Germaniei, și-a anunțat anterior intenția de a începe introducerea unor sisteme bazate pe inteligență artificială în 2027.

Helsing insistă că platforma nu poate decide singură lansarea unui atac

 Pentru ca un obiectiv să fie propus drept țintă, informațiile trebuie confirmate din surse independente, iar gradul de încredere al analizei trebuie să fie ridicat. Un operator verifică dovezile, selectează obiectivul și autorizează transmiterea informațiilor către sistemul de armament. Fiecare decizie este înregistrată, inclusiv identitatea persoanei care a luat-o. Aceste mecanisme de control sunt prezentate de producător ca parte integrantă a platformei. Eficiența lor în condiții reale de luptă nu a fost demonstrată independent în anunțul de lansare.

NATO folosește deja sistemul Maven Smart System al Palantir. În luna mai, Mihailo Fedorov, pe atunci ministru al Apărării, a declarat că Ucraina a folosit tehnologia Palantir pentru analize de informații și pentru planificarea loviturilor cu rază lungă.

Ucraina își dezvoltă totodată propria industrie de AI militară. Potrivit Ministerului ucrainean al Apărării, platforma Avengers Labs deține peste 5 milioane de cadre adnotate de pe câmpul de luptă, colectate în mare parte prin sistemul de luptă DELTA, dezvoltat în Ucraina.

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