Pariul eșuat care l-a făcut incapabil pe Putin să-i vină în ajutor lui Assad

Când o serie de grupuri de opoziție siriene au intrat în ofensivă pe 27 noiembrie, reușind să cucerească Damascul după 10 zile și punând capăt guvernării brutale de 24 de ani a dictatorului sirian Bashar Al-Assad, derularea evenimentelor a scos la iveală slăbiciuni profunde ale armatei siriene. Forțele aeriene ale regimului s-au prăbușit, însă armata pur și simplu s-a volatizat, se arată într-o analiză The Telegraph.

Ofensiva, care a avansat rapid și decisiv, a scos la iveală o slăbiciune neobservată a capacităților Rusiei. Forțele ruse au jucat un rol esențial în susținerea regimului lui Al-Assad dar în aceeași măsură au avut un rol important în prăbușirea regimului, iar asta în virtutea a ceea ce nu au făcut. Și anume nu au intervenit în mod semnificativ în timp ce forțele de opoziție eliberau oraș după oraș.

De fapt, președintele rus Vladimir Putin nu prea avea ce să facă. El a pariat pe Grupul Wagner, o forță mercenară notorie, în prezent desființată, pentru a proiecta o putere de luptă semnificativă la sol în Siria. Totuși, prin împuternicirea Grupului Wagner în acest scop, Putin i-a semnat condamnarea, pecetluind soarta regimul lui Al-Assad.

O lecție se desprinde de aici: mercenarii nu sunt unelte de încredere ale puterii naționale.

Grupul Wagner s-a format în jurul anului 2014 sub conducerea prietenului lui Putin la acea vreme, Evgheni Prigojin și a acționat prima dată în timpul infiltrării ruse și anexării Peninsulei ucrainene Crimeea în același an. Dar doar în Siria, un an mai târziu, gruparea a dobândit realmente notorietate.

În calitate de forță terestră principală a intervenției Moscovei în țara sfâșiată de război, Grupul Wagner a ajutat armata siriană să treacă în ofensivă și să recupereze zone vaste din țară.

În calitate de organizație din umbră, gruparea Wagner a fost ideală pentru anexarea Crimeei și intervenția rusă în Siria. Forțele sale neregulate se puteau pierde în mulțime, scăpa â observației și se putea sustrage de la răspundere. Prin urmare, trimițând forțe mercenare Wagner în locul regimentelor armatei ruse, Putin putea întotdeauna susține că Rusia nu invadează Crimeea sau ocupă Siria.

Pe de altă parte, Wagner a fost întotdeauna motivată de profit înainte de toate, astfel că în schimbul salvării regimului Al-Assad, gruparea a cerut o reducere a veniturilor petroliere ale Siriei. Dar dacă banii au stimulat extraordinar Wagner și pe liderul său carismatic Prigojin, războiul din ce în ce mai extins al Rusiei în Ucraina, de la începutul anului 2022, le-a lăsat un gust amar.

După un an de război, în timp ce forțele regulate se resimțeau în urma unei contraofensive ucrainene de succes, gruparea Wagner a luptat în forță. Mii de veterani Wagner care conduceau batalioane formate din foști deținuți au distrus orașul fortăreață Bahmut din estul Ucrainei după care i-au capturat ruinele.

Dar a fost doar o victorie pirică. Istoviți și sângerând într-un război care ar fi fost oportun să fie purtat de trupele regulate decât de mercenari, wagneriții supraviețuitori au devenit neliniștiți. Motiv pentru care, în iunie 2023, s-au răzvrătit. Coloane ale forțelor Wagner au traversat în Rusia din Ucraina și au ocupat orașul Rostov-pe-Don. Apoi au pornit într-un marș spre Moscova. În cele din urmă, Putin le-a oferit amnistia și aparent i-a dat lui Prigojin un semnal în sensul unui soi de împărțire a puterii.

Dar când Prigojin s-a urcat într-un avion către Moscova, acesta a explodat în aer, ucigându-l pe liderul mercenarilor și neutralizând efectiv gruparea Wagner în calitate de companie privată viabilă și de forță de luptă eficientă. Optsprezece luni mai târziu, când regimul Al-Assad era din nou în dificultate, armata rusă era prinsă în Ucraina, iar forța secretă de intervenție a Moscovei era într-o stare de colaps după ce a suferit eșecuri umilitoare în Africa.

Lăsând la o parte implicațiile morale ale contractării unor actori privați pentru a purta un război, reiese cât de imprudent este să împuternicești mercenari la nivelul la care a făcut-o Rusia în perioada 2014-2023.