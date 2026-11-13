O nouă explozie vizând o mașină în Rusia, la o zi după asasinarea unui colonel la Sankt Petersburg. Cine este bărbatul rănit la Moscova

O explozie produsă vineri, în sudul Moscovei, a provocat rănirea gravă a unui bărbat aflat la volanul unui autoturism Toyota Fortuner. Potrivit presei ruse, sub scaunul șoferului fusese ascuns un dispozitiv exploziv improvizat, care a detonat la scurt timp după pornirea mașinii. Victima ar fi Serghei Zavorotnîi, un scriitor rus care a lucrat pentru fostul premier ucrainean Mîkola Azarov, relatează Kyiv Post.

Foto: NEXTA

Incidentul s-a produs pe strada Kirovogradskaia, în apropierea unui bloc de locuințe. Conform informațiilor preliminare apărute în presa rusă, explozibilul fusese montat sub scaunul conducătorului auto și a fost activat la câteva minute după ce acesta a plecat dintr-o curte interioară.

Deflagrația l-ar fi proiectat pe șofer în afara autoturismului. Acesta a supraviețuit, însă a suferit răni grave și a fost transportat la spital.

Publicația rusă Shot a relatat că bărbatul ar fi avut leziuni provocate de schije în zona pieptului și a spatelui, precum și răni grave la nivelul picioarelor.

Presa rusă l-a identificat pe șofer drept Serghei Zavorotnîi, fost angajat al Dumei de Stat. Informațiile privind identitatea și starea sa medicală nu au fost confirmate independent. Comitetul de Investigații al Rusiei a anunțat deschiderea unui dosar penal în urma exploziei, fără să precizeze numele victimei.

Cine este Serghei Zavorotnîi, bărbatul rănit în explozie

Potrivit informațiilor publicate de presa rusă, Zavorotnîi a lucrat în parlamentul de la Moscova, după care a devenit purtătorul de cuvânt al lui Mîkola Azarov, premier al Ucrainei în perioada 2010-2014.

Acesta este, de asemenea, coautor al unei cărți despre înlăturarea de la putere a fostului președinte ucrainean Viktor Ianukovici și pierderea influenței Rusiei în Ucraina.

Deocamdată, autoritățile ruse nu au prezentat informații oficiale despre o posibilă motivație a atacului sau despre persoanele care s-ar afla în spatele acestuia.

Explozia de la Moscova vine la aproximativ 24 de ore după un alt incident similar produs la Sankt Petersburg, unde un colonel al armatei ruse a fost ucis în urma detonării unei bombe plasate sub autoturismul său.

Dispozitivul exploziv ar fi fost atașat de partea inferioară a vehiculului și detonat de la distanță în momentul în care ofițerul ieșea din curtea blocului în care locuia, în cartierul Slavianka.

Deflagrația s-a produs în apropierea unui supermarket Lenta și a unei benzinării Tatneft, pe șoseaua Kolpinskoe.

Potrivit relatărilor din presă, militarul era ofițer în cadrul Armatei a 6-a de Aviație și Apărare Antiaeriană a Rusiei.

Atacul de la Sankt Petersburg a avut loc joi, în aceeași zi în care emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner s-au întâlnit la Moscova cu Vladimir Putin. Discuțiile au urmat negocierilor trilaterale dintre SUA, Rusia și Ucraina, desfășurate la Abu Dhabi, care nu au dus la rezultate semnificative.