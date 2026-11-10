 Împușcături urmate de explozia unui rucsac, în Spania. Un polițist a murit, altul a fost grav rănit | adevarul.ro
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Video Împușcături urmate de explozia unui rucsac, în Spania. Un polițist a murit, altul a fost grav rănit

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O adolescentă de 17 ani a fost împușcată în timpul unui conflict între două familii, iar ulterior un dispozitiv exploziv a detonat la intrarea unui bloc din Oviedo, provocând moartea unui poliţist şi rănirea altuia.

Un polițist a murit, iar un altul a fost grav rănit marți dimineață, în orașul Oviedo, din nordul Spaniei, după ce un rucsac în care se afla un dispozitiv exploziv a explodat în timp ce echipele specializate încercau să îl neutralizeze. Explozia a avut loc în cartierul Villafría, în urma unui schimb de focuri între membri a două familii aflate în conflict.

explozia Spania captura video X CEP jpg
Foto: capură video X/CEP

Primele incidente au fost semnalate în jurul orei 7.30, când o adolescentă de 17 ani a fost împușcată de un bărbat dintr-o familie cu care rudele sale se aflau în conflict. Tânăra a fost transportată la spital, iar starea ei nu este gravă și se află în afara oricărui pericol, relatează cadenaser.

Aproximativ o oră mai târziu, la blocul social unde a avut loc incidentul, chiar la intrarea în imobil, poliţiştii au descoperit un rucsac suspect și au solicitat intervenția unităților specializate în dezamorsarea explozibililor, precum și a echipelor canine antrenate să detecteze astfel de dispozitive.

Din păcate, în timp ce polițiștii se apropiau de rucsac, în încercarea de a verifica și transporta obiectul într-un loc sigur, acesta a explodat. Unul dintre agenți, membru al unității Tedax, specializată în intervenția asupra dispozitivelor explozive, a murit, iar celălalt, care făcea parte din echipa canină a Poliției Naționale, a fost grav rănit și transportat la spital.

Principalul suspect a reuşit să fugă şi este căutat

Poliția Națională a izolat zona și a mobilizat efective importante, alături de polițiști locali, pompieri și echipaje medicale. Ancheta vizează atât circumstanțele schimbului de focuri, cât și modul în care a fost declanșat dispozitivul exploziv. Printre ipotezele verificate se numără folosirea unui temporizator, a unui mecanism activat de mișcare sau a unei comenzi de la distanță.

Principalul suspect este un cetățean spaniol în vârstă de 64 de ani, care are antecedente pentru infracțiuni de drept comun. Momentan bărbatul este de negăsit, iar autoritățile au instituit filtre la intrările și ieșirile din Oviedo.

Potrivit informațiilor transmise de presa spaniolă, acesta ar fi plecat cu un autoturism Mercedes. Polițiștii nu exclud posibilitatea ca suspectul să fie înarmat și să aibă asupra sa și alte dispozitive explozive.

Soția acestuia a fost arestată în cadrul anchetei, potrivit unor surse din poliție citate de presa spaniolă.

Poliția Națională a confirmat moartea agentului și i-a adus un omagiu printr-un mesaj publicat pe platforma X. Polițistul a fost identificat drept Juan José. „Gândurile noastre sunt alături de familia, prietenii, colegii și toți cei dragi lui”, au transmis reprezentanții instituției.

Și liderul Partidului Popular din Spania, Alberto Núñez Feijóo, a reacționat după tragedie. „Ceea ce s-a întâmplat la Oviedo este sfâșietor. Transmit condoleanțe familiei polițistului care și-a pierdut viața și îi doresc însănătoșire grabnică agentului grav rănit”, a transmis acesta.

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