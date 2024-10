Coreea de Nord furnizează Rusiei aproximativ trei milioane de obuze pe an. Nici măcar rachetele balistice nu creează atâtea probleme Kievului

Potrivit informațiilor occidentale, jumătate din proiectilele folosite de Rusia - aproximativ trei milioane pe an - sunt furnizate de Coreea de Nord. Președintele Putin a vizitat Phenianul la începutul acestui an pentru a semna un acord de apărare cu Kim Jong-un, iar Kremlinul a devenit dependent de statul autoritar izolat pentru a-și menține câștigurile în estul Ucrainei, scrie The Times, citând surse din serviciile de informații.

În ciuda faptului că multe dintre obuze sunt considerate a fi defecte, tocmai numărul lor a permis Rusiei să obțină un succes constant și să cucerească recent orașul Vugledar din estul ucrainean. Despre acest lucru a avertizat în septembrie șeful serviciului de informații militare al Ucrainei Kirilo Budanov, care a subliniat că nici măcar rachetele balistice nu creează astfel de probleme precum numărul imens de obuze furnizate Rusiei de Coreea de Nord, notează publicația.

Cu toate acestea, în ciuda numărului mare de bombardamente, Rusia suferă pierderi grele în Ucraina - 1.200 de soldați pe zi, dintre care 480 - doar în luptele pentru orașul Pokrovsk, regiunea Donețk.

Coreea de Nord are unul dintre cele mai mari stocuri de muniție și piese de schimb compatibile cu armele folosite de Rusia în prima linie în Ucraina. Ambele țări pot face comerț aproape fără amenințare cu interdicția printr-o legătură feroviară care le traversează granița și prin porturile din apropiere, între care navele pot trece fără a părăsi apele teritoriale ale vreuneia.