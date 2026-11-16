Ambasada Rusiei acuză SRI că minte în privința atacului cibernetic: „Nu a dat nicio dovadă concretă”

Ambasada Rusiei la București a negat că Moscova ar fi comandat atacul cibernetic identificat anul trecut asupra unei organizații guvernamentale din România. Reprezentanții diplomatici susțin că autoritățile române nu au prezentat dovezi concrete care să susțină acuzațiile.

Ambasada Rusiei la București a negat că Moscova ar fi comandat atacul cibernetic de anul trecut. Foto: Shutterstock

Reacția Ambasadei vine după ce Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat că, în decembrie anul trecut, Centrul Național Cyberint a identificat o tentativă de compromitere informatică a unei organizații guvernamentale naționale. Atacul ar fi fost atribuit grupării cibernetice ruse APT TURLA.

Potrivit SRI, instituția a pus în aplicare măsuri pentru contracararea atacului și remedierea efectelor acestuia.

„Acesta este încă un neadevăr al serviciilor de informații românești, parte a discursului lor despre fictivele «atacuri hibride» ale Rusiei. Ca de obicei, partea română nu a dat niciun fel de dovadă concretă”, a transmis Ambasada Rusiei, într-un răspuns la o solicitare Reuters, publicat ulterior și pe Facebook.

Nicușor Dan: România este ținta unui război hibrid orchestrat de Rusia

Acuzațiile privind atacurile cibernetice se înscriu într-un context mai larg de tensiuni de securitate în regiune. România, stat membru al Uniunii Europene și NATO, are o frontieră terestră de peste 600 de kilometri cu Ucraina.

Președintele Nicușor Dan a afirmat în repetate rânduri că țara noastră este vizată de un război hibrid orchestrat de Rusia, cu scopul de a destabiliza statele care sprijină Ucraina.

Săptămâna trecută, în contextul întâlnirii cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, șeful statului a enumerat mai multe incidente de securitate din ultima perioadă, printre care incursiuni cu drone la Marea Neagră, acțiuni de sabotaj, atacuri cibernetice și campanii de dezinformare.

„România a avut, recent, numeroase incidente la Marea Neagră, incursiunile cu drone fiind cele mai vizibile, dar și acțiuni de sabotaj, atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, toate parte a unui război hibrid în care Rusia încearcă să escaladeze conflictul pe care l-a început în Ucraina”, a declarat Nicușor Dan.

Rusia a respins în mod repetat acuzațiile potrivit cărora ar desfășura un război hibrid împotriva unor state europene.

Dan Neculăescu cere sprijin suplimentar pentru România

România cere sprijin suplimentar din partea statelor europene pentru consolidarea securității țării noastre, după incidentele recente din Marea Neagră. Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a anunțat luni, la Bruxelles, că va solicita continuarea contribuțiilor militare ale partenerilor și o coordonare mai strânsă între NATO și Uniunea Europeană.

Neculăescu a atras atenția asupra celor patru alerte și incidente cu drone înregistrate în decurs de 24 de ore, precum și asupra celor trei nave comerciale lovite în weekend. Acesta a precizat că va cere omologilor să continue să contribuie cu capabilități de apărare în România și va insista asupra coordonării dintre NATO și UE în gestionarea acestor riscuri.