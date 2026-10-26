 Un cetățean ucrainean a traversat ilegal granița cu parapanta și a cerut azil în Republica Moldova | adevarul.ro
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Video Un cetățean ucrainean a traversat ilegal granița cu parapanta și a cerut azil în Republica Moldova

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Un cetățean ucrainean a traversat ilegal frontiera de stat din Ucraina în Republica Moldova, luni, 26 octombrie, folosind un aparat de zbor cu motor de tip parapantă. După ce a fost depistat de polițiștii de frontieră, bărbatul a solicitat azil pe teritoriul Republicii Moldova.

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Larga au fost informați de autoritățile ucrainene despre observarea unei persoane care survola ilegal frontiera pe direcția Cernăuți (Ucraina) - Larga (Republica Moldova).

„În baza informațiilor recepționate, polițiștii de frontieră au întreprins acțiuni operative de identificare și localizare a persoanei, aceasta fiind depistată la aproximativ 2 000 de metri de linia frontierei de stat. În cadrul verificărilor, cetățeanul a solicitat azil pe teritoriul Republicii Moldova”, a transmis Poliția de Frontieră a Republicii Moldova printr-un comunicat.

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Bărbatul a traversat ilegal frontiera de stat cu o parapantă Foto: Poliția de Frontieră

Poliția de Frontieră continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Anterior, Ministerul Apărării de la Chișinău a anunțat că un aparat de zbor de tip motoparapantă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova pe 26 octombrie, la ora 13:13. Acesta a venit din direcția Cernăuți, Ucraina, și a fost localizat la ora 13:32 lângă satul Larga, raionul Briceni. Ministerul a declarat că Poliția de Frontieră investighează cazul, potrivit NewsMaker.

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