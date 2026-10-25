O grupare ar fi pregătit proteste violente în Republica Moldova. Cum erau recrutați tinerii

Autoritățile din Republica Moldova au declanșat o anchetă care vizează o grupare suspectată că ar fi pregătit acțiuni violente și tulburarea ordinii publice. Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi încercat să atragă tineri prin intermediul unor conturi false de pe rețelele sociale, unele administrate din afara țării.

Grupare suspectată că pregătea proteste violente în Republica Moldova Foto: Captură / TV8

Vineri, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS), alături de procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au efectuat percheziții în Chișinău și în mai multe localități din centrul și nordul țării. La operațiuni au participat și angajați ai structurilor speciale.

Acțiunile au vizat persoane bănuite că ar fi lansat apeluri la violență și ar fi încercat să provoace dezordini în masă.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, verificările au scos la iveală indicii privind implicarea tinerilor în activități de instigare, prin metode de manipulare menite să le diminueze percepția asupra consecințelor propriilor acțiuni.

„În urma acțiunilor desfășurate au fost obținute date care indică implicarea și atragerea tinerilor în activități de instigare, prin metode de manipulare, care ar fi urmărit diminuarea percepției asupra consecințelor acestor acțiuni”, a transmis IGP, citat de TV8.

Cum ar fi fost atrași tinerii pe rețelele sociale

Conform informațiilor preliminare, în cursul lunii octombrie, membrii grupării ar fi acționat coordonat, urmărind atât obținerea unor beneficii financiare, cât și organizarea unor acțiuni violente.

Anchetatorii suspectează că aceștia au folosit profiluri false pe TikTok și Facebook, precum și canale de Telegram pentru a recruta participanți. Printre acestea s-ar fi numărat și un canal cu denumirea „ProtestMD”.

Mesajele ar fi fost direcționate în special către tineri din instituțiile de învățământ profesional și superior. Potrivit autorităților, unele dintre conturile utilizate pentru această activitate ar fi fost administrate din afara Republicii Moldova.

Printre acțiunile pe care gruparea le-ar fi urmărit s-ar fi numărat provocarea de violențe, precum și distrugerea sau deteriorarea intenționată a bunurilor publice și private.

Persoanele suspectate cooperează cu oamenii legii, iar investigațiile continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualilor complici.

Poliția le recomandă cetățenilor să manifeste prudență în privința mesajelor primite de la persoane necunoscute, să verifice informațiile înainte de a le distribui și să nu dea curs îndemnurilor la violență sau la distrugerea bunurilor.

Autoritățile atrag atenția că implicarea în asemenea acțiuni poate atrage răspunderea juridică, inclusiv penală.