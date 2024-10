Transnistria cere organizarea referendumului pe tema UE în regiunea separatistă. Chișinăul: O acțiune manipulativă

Regimul de la Tiraspol cere organizarea referendumului pe tema UE și în regiunea separatistă prorusă, argumentând că este necesar pentru obținerea opiniei reale ,,a tuturor transnistrenilor”, solicitarea fiind calificată drept ,,o acțiune manipulativă, făcută, cel mai probabil, la comanda unor forțe externe” de Chișinău.

Regimul de la Tiraspol a făcut publică solicitarea cu nouă zile îninte de referendumul republican constituțional privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

,,Am așteptat cu răbdare și am analizat cu atenție procesele de pregătire pentru acest plebiscit, sperând că vocea cetățenilor care trăiesc în Transnistria va fi la fel de importantă.De la anunțarea referendumului la sfârșitul anului trecut, Transnistria a fost deschisă pentru discutarea parametrilor voinței locuitorilor noștri. Ne așteptam ca Moldova să abordeze subiectul într-un mod adecvat, astfel încât, în conformitate cu principiile și procedurile democratice, toți transnistrenii, indiferent de apartenența lor civică, să aibă ocazia să-și exprime opinia cu privire la o chestiune care le afectează viitorul. Cu toate acestea, așa cum se vede, Moldova a acționat în mod standard în acești ani, tăind deliberat locuitorii Transnistriei de la o participare reală în viața politică a acestei republici. În ultimul an, partea moldovenească nu a făcut niciun efort pentru a iniția un dialog pe tema referendumului. Este evident că Chișinăului nu îi pasă de cetățenii noștri, nu este interesat de opinia lor, dar îi este convenabil să speculeze asupra „îngrijorării” pentru drepturile transnistrenilor”, se arată în solicitare.

Totodată, reprezentanții regimului de la Tiraspol se arată indignați că nu vor fi deschise secții de votare pe teritoriul regiunii separatiste în timpul plebiscitului.

,,În contextul planurilor Moldovei de a ignora poziția poporului transnistrean, chiar fără a încerca să deschidă secții de votare pe teritoriul Transnistriei, subliniem că pentru a obține o opinie reală a tuturor transnistrenilor, considerăm pe deplin posibilă organizarea unui referendum privind relația cu Uniunea Europeană pe teritoriul nostru. Desigur, acest eveniment poate fi organizat pe baza unor acorduri între părți, cu participarea observatorilor, inclusiv internaționali, și cu condiția ca comunitatea internațională să fie pregătită să ia în considerare opinia populației din Transnistria”, mai menționează aceștia.

Obstacolele regiunii separatise proruse

De cealaltă parte, Chișinăul, prin intermediul Biroului politici de reintegrare, afirmă că ,,comentariul reprezentantului politic de la Tiraspol poate fi interpretat doar ca o acțiune manipulativă, făcută, cel mai probabil, la comanda unor forțe externe”, solicitând Tiraspolului să se abțină de la împedicarea desfășurării scrutinului prezidențial și a referendumului.

,,Informăm, că pe parcursul ultimelor săptămâni Tiraspolul creează impedimente suplimentare pentru accesul reprezentanților partidelor politice, dar și a jurnaliștilor sau oamenilor de cultură din dreapta Nistrului pentru a evita orice interacțiune a acestora cu cetățenii Republicii Moldova din raioanele de est. Structurile nelegale de forță ale Tiraspolului verifică minuțios toate mijloacele de transport care se îndreaptă spre municipiul Bender și Stânga Nistrului pentru a împiedica difuzarea materialelor electorale ori a publicității legate de referendumul din 20 octombrie. Nici chiar solicitarea Biroului politici de reintegrare de a permite în ziua desfășurării referendumului accesul reprezentaților comisiilor electorale cu urna mobilă în raioanele de est nu a fost acceptată de Tiraspol. Implicit, comentariul reprezentantului politic de la Tiraspol poate fi interpretat doar ca o acțiune manipulativă, făcută, cel mai probabil, la comanda unor forțe externe”, au menționat reprezentanții structurii de la Chișinău pentru ,,Adevărul”.

Fără secții de votare pe teritoriu necontrolat

De asemenea, angajații Biroului politici de reintegrare subliniază că ,,toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de locul de trai, sunt așteptați” atât la referendum, cât și la alegerile prezidențiale, ambele exerciții electorale având loc în data de 20 octombrie.

,,Pentru concetățenii noștri din raionale de est vor fi deschise 30 de secții de votare aflate în perimetrul Zonei de Securitate, în localități aflate sub controlul efectiv al autorităților constituționale. Deschiderea unor secții de vot în perimetrul necontrolat, acolo unde nu există nicio garanție privind siguranța procesului, nicio certitudine că nu vor fi interferențe externe ce pot prejudicia rezultatul, este contrară normelor legale”, au conchis funcționarii moldoveni.

În luna iunie a acestui an, Uniunea Europeană a deschis oficial negocierile de aderare cu Republica Moldova în cadrul conferinței interguvernamentale desfășurate la Luxemburg, decizia fiind luată la puțin peste doi ani de la acordarea statutului de țară candidată la Uniune.