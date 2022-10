Șeful Parlamentului din Republica Moldova susține că protestele sunt finanțate, inclusiv din exterior

Igor Grosu susține că în spatele în spatele manifestațiilor din ultima perioadă sunt oameni care urmăresc destabilizarea situației din Republica Moldova, menționând că protestele sunt finanțate, inclusiv din afara țării.

,,Aceste proteste în mod cert sunt finanțate, inclusiv din exterior. În spate sunt persoane, care au atentat la securitatea statului. Sunt persoane, care înțeleg că justiția își va face în timpul apropiat treaba. Obiectivul lor este foarte simplu: destabilizarea ar putea să-i salveze de pușcărie. O sa-i descurajez. Nu o să le reușească să destabilizeze situația politică din țară”, a declarat Igor Grosu.

În ceea ce privește modul în care a fost dispersat la sfârșitul săptămânii trecute protestul, președintele Parlamentului a afirmat: ,, Dreptul la protest este garantat în Republica Moldova. Eu nu consider protest cel care este plătit. Oameni manipulați. În plus, sper că în cel mai apropiat timp, organele de forță vor veni, cu exemple, ce s-a găsit în așa-numitul orășel. Planurile erau și în continuare sunt destabilizarea situației, inclusiv prin aplicarea forței. Cine are de protestat o poate face pașnic, civilizat, fără a pune în pericol viața și sănătatea cetățenilor”.

În data de 16 octombrie, sute de persoane au protestat contra guvernării, iar la finalul zilei au încercat să instaleze corturile pe o porțiune a bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt din centrul Chișinăului. Astfel, oamenii legii au intervenit și au oprit acțiunile.

,,Somați de nenumărate ori la conformare și atitudine, organizatorii protestului vădit au ignorat cerințele oamenilor legii. Menționăm faptul că, în contextul în care au fost depășite cele 4 ore de protest prevăzute de Comisia pentru Situații Excepționale, au fost depistate o mulțime de obiecte interzise și existând pericol real pentru periclitarea ordinii publice, corturile au fost ridicate. Ulterior, ignorând din nou orice solicitare a organelor de forță, protestatarii au luat corturile din orășelul instalat și demonstrativ au început să le instaleze pe carosabil în prezența oamenilor legii, blocând traficul, iar organizatorii iarăși au evitat orice contact cu Poliția, extinzând aria de blocare a carosabilului”, au anunțat forțele de ordine.

Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției din țară vecină au mai informat că, în ultima săptămână, au inițiat 178 de proceduri contravenționale pentru încălcările admise de protestatari.

Partidul controversatului om de afaceri Ilan Şor, care se ascunde în Israel de justiţia de la Chişinău, a propus duminică crearea unui Comitet al Salvării Naţionale, care să poată prelua conducerea provizorie a guvernului în caz de necesitate, în cea de-a cincea duminică de proteste organizate în capitala Republicii Moldova, care se confruntă cu o gravă criză economică.

Lui i s-a alăturat, online, Gheorghe Cavcaliuc, liderul formaţiunii politice Partidul Acasă Construim Europa (PACE), care, la fel ca Şor, se ascunde de justiţie în afara Republicii Moldova.

Viceprim-ministrul Andrei Spînu, ministru al infrastructurii şi dezvoltării regionale, a calificat acest Comitet al Salvării Naţionale drept o „frăţie a penalilor”, care au furat ani la rând Republica Moldova, iar astăzi lansează tot felul de „alternative naţionale”, „adunări naţionale”, „comitete naţionale”, în loc să returneze ţării 'ceea ce au furat, potrivit Deschide.md.

„Oameni buni, ei sunt disperaţi. Această grupare de hoţi, vrea să rupă Republica Moldova de pe calea ei de dezvoltare europeană. Ei nu vor pace şi linişte în ţara noastră. Ei vor haos pentru a scăpa de justiţie. Sunt nişte fricoşi, au fugit din ţară. Trăiesc în lux în ţări străine şi se ascund ca tâlharii în spatele oamenilor. Noi vom izbuti. Moldova va reuşi!”, a subliniat Spînu într-o postare pe Facebook.