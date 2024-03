Schimbări în Guvernul Recean de la Chișinău. Un minister are un nou șef

Ministerul Mediului are un nou șef. Este vorba de parlamentarul formațiunii de guvernământ Sergiu Lazarenco, anunțul fiind făcut de premierul Dorin Recean. La scurt timp, Iordanca-Rodica Iordanov, care a ocupat până acum funcția, a declarat presei de la Chișinău că a demisionat din motive politice.

,,Portofoliul Ministerului Mediului va fi preluat de Sergiu Lazarencu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Apreciez lucrurile începute la Minister. În perioada următoare, este esențial ca proiectele importante de mediu să prindă un ritm accelerat”, a anunțat premierul Dorin Recean pe internet, anunț făcut la câteva ore după ședința Guvernului pe care a prezidat-o, dar la care nu a fost prezentă Iordanca-Rodica Iordanov.

La scurt timp, ministrul demisionar a venit cu un mesaj public, afirmând că s-a retras din Guvern pentru a se ,,concentra pe proiectele de viitor” .

,,Astăzi, am depus cererea de demisie din funcția de ministru, o decizie de a mă retrage din Guvern pentru a mă concentra pe proiectele de viitor care îmi sunt aproape de inimă. A fost o onoare să fiu în funcția de Ministru al Mediului și să conduc echipa ministerului. În această perioadă, am avut ocazia să lucrez alături de o echipă dedicată și pasionată, împreună cu care am pus bazele unor inițiative importante pentru protecția mediului și dezvoltarea sustenabilă a țării noastre. Proiectele începute în cadrul ministerului sunt vitale pentru viitorul nostru și al generațiilor care vin, și sunt încrezătoare că sub conducerea noului ministru, Sergiu Lazarencu, acestea vor fi continuate”, a menționat aceasta.

În același timp, ea a adus mulțumiri echipei cu care a lucrat la Ministerul Mediului.

,,Vreau să mulțumesc fiecărui membru al echipei cu care am colaborat, pentru dedicarea și efortul depus în fiecare zi. Mulțumesc și tuturor partenerilor și colaboratorilor noștri, care ne-au susținut în demersurile noastre. Nu în ultimul rând, vreau să-i mulțumesc premierului Dorin Recean pentru încrederea acordată și pentru sprijinul constant. Retragerea mea din funcția de Ministru nu înseamnă un adio, ci un nou început. Voi continua să sprijin cauzele și proiectele în care cred, fiind convinsă că doar împreună putem construi o lume mai bună pentru noi toți”, a conchis ea.

Iordanca-Rodica Iordanov, care a deținut anterior postul de secretar de stat al Ministerului Mediului, a fost conducătorul instituției din toamna anului 2022, ea făcând parte din Executivul Gavrilița, iar din iarna anului trecut s-a numărat printre membrii Cabinetului de miniștri condus de Dorin Recean.

Cine este noul ministru

Noul ministru Sergiu Lazarenco este la primul mandat de parlamentar pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea de guvernământ din țara vecină, secretar al Comisiei economie, buget și finanțe a Legislativului, dar și vicepreședinte al Organizației Teritoriale PAS Chișinău. Până a deveni deputat el a fost viceprimar al comunei Stăuceni din municipiul Chișinău, dar și a activat în domeniul privat. Acesta este licențiat în economie, diplomă obținută în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM).