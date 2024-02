Republica Moldova a început prima etapă a negocierilor de aderare la UE. Maia Sandu: Un pas crucial

La aproape două luni de la primirea avizului pozitiv privind începerea negocierilor de aderare la UE, Republica Moldova a dat startul primei etape, mai exact evaluarea legislației naționale cu cea a Uniunii Europene, anunț făcut de negociatorul-șef al țării, Cristina Gherasimov.

,,Astăzi am condus delegația Republicii Moldova la Bruxelles, unde am dat startul procesului de evaluarea a legislației naționale cu cea a Uniunii Europene. Reuniunea introductivă a dat oportunitatea echipei noastre guvernamentale să facă cunoștință cu interlocutorii din cadrul Comisiei Europene cu care vom lucra pe parcursul procesului de negocieri.Scopul reuniunii a fost detalierea următorilor pași, urmare Deciziei Consiliului European din decembrie 2023 de a deschide negocierile de aderare cu Republica Moldova - și anume lansarea așa-numitului proces de “screening”, care presupune, în practică, evaluarea conformității legislației naționale, capitol cu capitol, cu acquis-ul comunitar. De asemenea, am convenit calendarul și detaliile procedurale ale acestei etape complexe din parcursul nostru european”, a scris Cristina Gherasimov, negociatorul-șef care este și viceprim-ministru pentru integrare europeană al Republicii Moldova, pe internet.

La Bruxelles, Cristina Gherasimov, alături de o echipă guvernamentală, a discutat cu Gert-Jan Koopman, șeful Direcției Generale Vecinătate și Negocieri de Extindere a UE.

,,La fel, am avut o discuție excelentă cu Gert-Jan Koopman, șeful Direcției Generale Vecinătate și Negocieri de Extindere a UE, cu care am abordat următorii pași în procesul nostru de aderare la UE. Am informat despre ultimele evoluții în realizarea celor trei condiționalități rămase conform raportului Comisiei Europene din noiembrie 2023. Am convenit asupra acțiunilor prioritare și calendarului de implementare, punând un accent deosebit pe continuarea reformelor în sistemul judiciar și în procesul de deoligarhizare.Am discutat și despre noile posibilități prin care putem valorifica instrumente de asistență și de expertiză la nivelul Comisiei Europene pentru a consolida capacitățile Biroului pentru integrare europeană, ale echipei de negociatori si ale experților din instituțiile naționale”, a punctat aceasta.

Reacția președintelui și a premierului

Liderii de la Chișinău au reacționat în urma anunțului venit de la Bruxelles.

,,Astăzi, la Bruxelles, Moldova a început procesul de screening pentru a evalua cât de bine se aliniază legile noastre la standardele UE. Acest exercițiu pregătește scena pentru discuțiile de aderare, marcând un pas crucial în călătoria noastră către eventuala aderare la UE. Aștept cu nerăbdare progresul care urmează”, a notat președintele Maia Sandu pe internet.

„Salut începutul procesului de verificare a conformități legislației noastre cu cea a UE. Este încă un pas concret. Echipa Guvernului este pe deplin angajată în avansarea pe calea noastră de aderare la UE și în organizarea primei conferințe interguvernamentale cât mai curând posibil”, a scris premierul Dorin Recean pe pagina sa de pe Twitter.

În data de 14 decembrie a anului trecut, Consiliul European a decis deschiderea negocierilor de aderare a Republicii Moldova și a Ucrainei, anunț făcut public de președintele Charles Michel.