Premierul desemnat de la Chișinău, Dorin Recean, și-a prezentat echipa. Ce nume sunt propuse pentru viitorul guvern al Moldovei

Premierul desemnat de la Chișinău, Dorin Recean, și-a prezentat, miercuri seară, echipa cu care va merge joi în fața Parlamentului pentru a cere votul de învestitură. Majoritatea miniștrilor a făcut parte și din Guvernul Gavrilița.

Noii miniștri din Executivul Recean

Guvernul Recean are o nouă structură, ținând cont că se va înființa Ministerul Energiei, portofoliu pentru care este propus Victor Parlicov, un expert în energetică, care a deținut în trecut funcția de director al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale va fi condus de Lilia Dabija, deținând anterior funcția de secretar general al instituției. Dabija a activat și în calitate de expert în mai multe organizații internaționale, între care Banca Mondială, Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Și la cârma Ministerului Justiției va fi un fost secretar de stat: Veronica Mihailov-Moraru. Anterior, ea a fost președinte al Amnesty International Moldova, dar și membru și șef aL Comisiei de Licențiere a Uniunii Avocaților.

Ministerul Finanțelor va fi preluat de Veronica Sirețeanu, director adjunct al Camerei Americane de Comerț din Moldova. Sirețeanu a făcut parte din Guvernul Filip, având în anii 2016-2017 funcția de viceministru al Finanțelor.

Miniștri de pe vremea Guvernului Gavrilița

Funcțiile de ministru al Economiei și de viceprim-ministru pentru Digitalizare au fost comasate. Prin urmare, Dumitru Alaiba, ministrul al Economiei în Guvernul Gavrilița, a fost propus pentru poziția de șef al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Celelalte persoane au fost și în Cabinetul de miniștri condus de Natalia Gavrilița. Este cazul lui Vladimir Bolea, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, care urmează să preia și funcția de viceprim-ministru. Nicu Popescu va deține în continuare două funcții, mai exact ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) și viceprim-ministru. Ala Nemerenco va conduce ministerul Sănătății, Anatolie Nosatîi - Ministerul Apărării, Ana Revenco – Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Anatolie Topală – Ministerul Educației și Cercetării (MEC), Sergiu Prodan – Ministerul Culturii, Alexei Buzu – Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Iordanca-Rodica Ivanov – Ministerul Mediului.

Premier desemnat în ziua demisiei Nataliei Gavrilița

Președinta Maia Sandu l-a desemnat vineri, 10 februarie, pe Dorin Recean în funcția de premier, după consultările cu formațiunile parlamentare. Acesta are sprijinul membrilor Partidului Acțiune și Solidaritate, adică al majorității parlamentare.

Startul consultărilor a fost dat, la scurt timp, după ce Natalia Gavrilița a demisionat din funcția de premier, la un an și jumătate de mandat. Ea a făcut anunțul după revenirea de la Bruxelles, unde a participat la cea de-a 7-a reuniune a Consiliului de Asociere UE - Republica Moldova. A adăugat că instituția pe care a condus-o a avut încrederea oficialilor străini, însă nu și în țară.

,,Dacă Guvernul ar fi avut acasă aceeași susținere și încredere pe care am simțit-o de la partenerii noștri europene, am fi reușit să avansăm mai mult și mai repede. Dragi cetățeni, după un an și jumătate în fruntea acestui Guvern a venit timpul să anunț demisia mea din această funcție. Am preluat guvernarea cu un mandat anticorupție, pro-dezvoltare și pro-european într-o perioadă în care schemele de corupție acaparaseră toate instituțiile, iar oligarhii se simțeau de neînvins”, a declarat Natalia Gavrilița.

Guvernul Gavrilița a fost învestit în august 2021, prin votul parlamentarilor PAS.