Maia Sandu: Putin va fi arestat dacă va intra în Republica Moldova

Preşedinta Maia Sandu a declarat marţi că se va conforma deciziei Curții Penale Internaționale (CPI) privind arestarea lui Vladimir Putin în cazul în care liderul rus va intra în Republica Moldova.

„Da, Republica Moldova a semnat acordul privind Curtea Penală Internaţională şi Republica Moldova va respecta decizia instanţelor”, a declarat Sandu la postul Euronews România ca răspuns la întrebarea dacă Putin va fi arestat în Republica Moldova.

Vladimir Putin este vizat de un mandat de arestare emis de CPI pentru crime de război în Ucraina. Republica Moldova a semnat şi ratificat Statutul de la Roma, tratatul fondator al CPI, a cărei jurisdicţie nu este recunoscută de Rusia, notează Agerpres.

Maia Sandu a mai declarat că a aflat despre începutul războiului la scară largă în Ucraina în zorii zilei de 24 februarie 2022.

„Când a început războiul, am aflat la 04.00 dimineaţa, iar la 05.00 am fost aici (la birou, n. red.) aşteptându-i pe membrii Consiliului Suprem de Securitate. Şi puteam auzi bombele care cădeau. Iniţial am crezut că sunt la Odesa, mai târziu am aflat că au fost în Vinniţa, dar le puteam auzi din acest birou”, și-a adus aminte președinta Republicii Moldova.

Potrivit lui Sandu, Republica Moldova nu se confruntă în prezent cu riscul unei invazii militare din partea Rusiei „grație Ucrainei”, care „ține armata rusă departe de granițele noastre”.

Maia Sandu, care a preluat mandatul în 2020 după ce l-a învins la urne pe candidatul pro-rus Igor Dodon, semnalează că Moscova încearcă să destabilizeze situaţia de la Chișinău.

„Ne confruntăm cu tentative din partea Rusiei de destabilizare a republicii noastre. Din fericire, instituţiile noastre au reuşit să apere Republica, iar noi devenim tot mai rezistenţi”, a spus ea.

Vladimir Putin a vizitat oficial Republica Moldova de două ori, inițial în 2002, în calitate de preşedinte, apoi în 2008, în calitate de prim-ministru. Cele două vizite au avut loc cu prilejul unor reuniuni ale Comunităţii Statelor Independente (CSI), organizație post-sovietică din care Republica Moldova a început să se retragă treptat.

Ministerul rus de Interne l-a plasat săptămâna trecută pe lista persoanelor căutate în Rusia pe procurorul CPI Karim Khan, care a emis mandatul de arestare pe numele lui Vladimir Putin. Instanţa cu sediul la Haga şi-a exprimat „profunda îngrijorare” în legătură cu această decizie, calificând-o drept „măsuri coercitive nejustificate” din partea Rusiei.

CPI îi consideră pe Putin şi pe comisarul său pentru drepturile copilului, Maria Lvova-Belova, „prezumtiv responsabili” pentru deportarea ilegală de copii ucraineni.

În total, 123 de ţări au semnat Statutul de la Roma, în timp ce altele 30 l-au semnat, dar nu l-au ratificat. Din acest motiv, Putin nu mai poate călători liber în străinătate, transmite Agerpres.