Maia Sandu, la comemorarea victimelor din Bucea. ,,Rămânem fermi în condamnarea agresiunii Rusiei. Credem în victoria Ucrainei”

Președinta Republicii Moldova, omologul său de la Kiev și alți șefi de state și de guverne au comemorat victimele masacrului de acum un an de la Bucea. În timpul discursului său, Maia Sandu a reiterat că țara sa rămâne alături de Ucraina și condamnă agresiunea rusă.

În Bucea, localitate din care armata rusă s-a retras acum un an, lăsând în urmă atrocități greu de descris, Maia Sandu a revenit vineri după vizita din vara anului trecut și care, spune ea, a marcat-o profund.

,,Astăzi, eu, dar și oamenii din Moldova suntem alături de comunitatea globală în amintirea terorii provocate în orașul Bucea în urmă cu un an. Admirăm curajul și hotărârea apărătorilor care au alungat invadatorii ruși. Onorăm și deplângem victimele nevinovate - bărbați, femei, părinți și copii - sute de oameni uciși, mulți alții violați, torturați sau traumatizați.Suferința lor – un semn că s-ar putea să nu existe o limită pentru brutalitatea fără sens a invaziei ruse în Ucraina. Am simțit asta în Moldova. Mulți dintre oamenii noștri au urmărit cu tristețe și groază sângerarea din Bucea și Ucraina. Am vizitat orașele îndurerate Bucea, Irpin și Borodeanka în iunie anul trecut pentru a vedea cu ochii mei consecințele agresiunii Rusiei. Crimele comise aici mă marchează și astăzi. Nu există cuvinte pentru a descrie tragedia dumneavoastră”, a spus Maia Sandu.

De asemenea, lidera de la Chișinău a declarat că autorii acestor atrocități trebuie investigați și pedepsiți, proces în care să fie implicate statele democrate.

,,Pe măsură ce acest război brutal se prelungește, rămânem fermi în condamnarea agresiunii Rusiei, atrocităților pe care le-am văzut cu toții lângă Kiev și în alte regiuni din Ucraina, ocupate sau bombardate de trupele ruse. Statele democratice trebuie să lucreze împreună pentru a se asigura că aceste atrocități sunt investigate și pedepsite.Trebuie să semnalăm lumii că violența nu va fi tolerată – în Ucraina sau oriunde altundeva. Crima are consecințe. Crimele împotriva umanității trebuie să ducă la consecințe grave pentru ca istoria să nu se repete. Datorăm asta celor din Bucha - celor care au murit, celor care au fost strămutați și celor care și-au apărat orașul”, a menționat aceasta.

Asigurarea Maiei Sandu

Totodată, președinta a dat asigurări că țara sa va oferi în continuare sprijin refugiaților ucraineni.

,,Moldova sprijină puternic vecinii și prietenii noștri din Ucraina. Când a venit războiul, am fost alături de toți ucrainenii care fugeau de război. Am oferit adăpost sutelor de mii de refugiați, jumătate dintre ei fiind copii. Vom continua să facem acest lucru până când fiecare ucrainean se va putea întoarce acasă, în siguranță. Credem în victoria Ucrainei în această luptă nedreaptă pentru existența ca stat, ca națiune, cu restabilirea completă a integrității teritoriale a țării dumneavoastră. Și cerem dreptate. Fără dreptate, nu poate exista niciodată pace”, a conchis Sandu.

Ucraina a marcat vineri un an de la eliberarea oraşului Bucea de sub ocupaţia rusă, prilej cu care preşedintele, Volodimir Zelenski, a declarat că ucrainenii nu-i vor ierta niciodată pe cei care au comis crimele în acest oraş din regiunea Kiev.

Forţele ucrainene au recucerit la sfârşitul lui martie anul trecut micile oraşe Bucea şi Irpin situate la nord-vest de Kiev, când forţele de invazie ruse au renunţat la tentativa lor de a ocupa capitala Ucrainei.

Anchetatorii internaţionali adună în prezent dovezi de crime de război și crime împotriva umanității care ar fi fost comise în aceste localități de trupele invadatoare.

Ocupaţia rusă în oraşul Bucea a durat 33 de zile, soldându-se, potrivit Kievului, cu peste 1.400 de morţi, printre care şi 37 de copii.