Un ministru al Guvernului Republicii Moldova demisionează și părăsește partidul aflat la putere după alegeri

Andrei Spînu, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a anunțat că demisionează din funcție, dar și părăsește Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), ambele decizii fiind anunțate printr-o postare pe Facebook postată după discuțiile din spațiul public privind necesitatea remanierilor guvernamentale.

,,Prieteni, în ultimii ani, mi-am asumat responsabilități complicate pentru ca țara noastră să reușească. Acum, mai mult ca niciodată, știu că Moldova s-a mișcat în direcția în care trebuie. Nu ne mai șantajează nimeni cu resurse energetice, infrastructura (drumuri, poduri, apeducte etc) se construiește mai mult ca niciodată, iar localitățile noastre primesc fonduri necesare pentru dezvoltare prin Programul Național Satul European.În toată această perioadă, am fost supus unei campanii nedrepte de defăimare. Aproape zilnic, am fost atacat fără să se prezinte probe. Eu am continuat să-mi fac treaba în interesul țării noastre. Sunt cu inima împăcată. Știu ce las în urmă și știu că nimeni nu va putea prezenta niciun argument împotriva integrității acțiunilor mele.Începând de azi, mă retrag din Guvernul Republicii Moldova și din Partidul Acțiune și Solidaritate”, a notat Andrei Spînu pe pagina sa de Facebook.

Acesta și-a exprimat speranța că: ,,Acest pas să permită revenirea la discuții în spațiul public despre Moldova și mai puțin să se discute despre un om sau altul așa cum vor dușmanii țării noastre.Sunt multe de făcut, dar justiția rămâne prioritatea zero. Atât timp cât în spațiu public se vor discuta subiecte false, grupurile criminale organizate, corupții și cei care reprezintă interesele străine ale altor state își vor duce la bun sfârșit planurile. Am văzut acest lucru la alegerile din această toamnă. Vă mulțumesc tuturor celor cu care am avut onoarea și bucuria să lucrez și să facem lucruri bune pentru oameni”.

Mulțumirile liderului PAS

Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și președintele Parlamentului, a reacționat la demisia lui Andrei Spînu, mulțumindu-i atât pentru activitatea sa în Guvern, cât și pentru contribuția în cadrul PAS, formațiunea aflată la putere la Chișinău.

,,Mulțumim, Andrei Spînu, pentru tot ce ai făcut atât în cadrul Partidului Acțiune și Solidaritate cât și la Guvern. Ai contribuit la organizarea noastră ca partid și ai contribuit la victorii electorale importante. În Guvern ai avut de luat decizii grele și nu te-ai eschivat de responsabilitatea pentru ele. Dar într-un final am reușit să ducem Moldova în direcția care ne-am propus-o - în marea familie europeană”, a scris Igor Grosu pe pagina sa de Facebook.

De două ori ministru

Andrei Spînu a ocupat funcția de ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din iulie 2023 în cadrul Guvernului Recean, revenind în această funcție pe care o deținea și în timpul Guvernului Gavrilița.

Andrei Spînu a fost implicat în scandaluri, între care fiind acuzat că deține milioane pe conturi străine de oligarhul fugar, Ilan Șor, informații negate de el, dar și cercetate de reprezentanții justiției de la Chișinău.

,,A fost anunțul CNA și eu am publicat răspunsul CNA-ului potrivit căruia informația lui Șor a fost un fals ordinar și s-a încheiat totul. Scopul lui Ilan Șor este de a discredita efortul nostru de a mișca țara spre Uniunea Europeană și a mă ataca, și a transmite informații false despre mine. Este evident că obiectivul lui final este să revină în Moldova, și să continue eforturile pe care le-a făcut pe timpul Plahotniuc”, a declarat Andrei Spînu în cadrul unui interviu pentru ,,Adevărul”.

În ceea ce privește pretinsele informații privind averea fabuloasă, Andrei Spînu a menționat că acestea nu corespund cu realitatea.

,,Este un fals, toată averea mea este în declarația de avere și nu am ascuns niciodată nimic”, a conchis ministrul moldovean.