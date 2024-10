Maia Sandu, singură la o nouă dezbatere TV. Lidera de la Chișinău a anunțat remanieri guvernamentale

Maia Sandu, candidata PAS la prezidențiale, a participat singură la a doua dezbatere din această campanie electorală, în condițiile în care contracandidatul său, Alexandr Stoianoglo, a refuzat să se prezinte. Ea a anunțat că vor fi efectuate remanieri guvernamentale până la sfârșitul acestui an.

În timpul întrebărilor adresate de jurnaliștii prezenți în studioul postului public de televiziune Moldova 1, Maia Sandu a anunțat că vor fi efectuate remanieri guvernamentale, dar fără a specifica cine dintre guvernanți va rămâne fără funcție.

,,Da, am comis mai multe greșeli chiar dacă intențiile noastre au fost bune și chiar dacă au fost multe crize. Au fost oameni care s-au descurcat mai bine și au fost oameni care s-au descurcat mai puțin bine din diferite motive. Acolo unde există întrebări de integritate, instituțiile trebuie să vină și să-și spună cuvântul. Absolut nu am îngrădit niciodată și nici nu am încercat și nici nu m-am gândit să îngrădesc ca o instituție sau alta să-și facă treaba, atunci când vine vorba de integritate și sunt libere și astăzi să meargă să pună cătușe unuia sau altuia, dacă există aceste motive.Cred că este nevoie să facem schimbări în echipa de guvernare, am auzit cetățenii, am discutat în multe localități, am auzit care sunt pretențiile și în special pe ce domenii oamenii se așteaptă la lucruri făcute mai bine”, a declarat candidata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).

Maia Sandu a accentuat că remanierile guvernamentale trebuie făcute ,,până la finalul acestui an”.

Refuzul candidatului socialiștilor

Alexandr Stoianoglo a refuzat să participe la dezbaterea organizată de postul public de televiziune, după ce cu o zi înainte s-a confruntat față în față cu Maia Sandu, în timpul unei dezbateri fără moderator, organizată în incinta Palatului Republicii din Chișinău.

,,Pentru turul doi, echipa sa electorală a stabilit clar că nu va participa la dezbaterile organizate de televiziunile afiliate puterii. Am fost și rămânem deschiși să participăm la dezbateri pe o platformă neutră! Reamintim că observatorii OSCE au constatat derapaje serioase la televiziunile care acum insistă pe dezbateri. Experții au semnalat că aceste instituții nu au asigurat echilibrul în informarea cetățenilor în primul tur, nefiind imparțiale și promovând masiv acțiunile guvernării, fără o analiză critică”, a scris Adela Răileanu, membră a staff-ului lui Alexandr Stoianoglo, pe Facebook.

Prima dezbatere, câștigată de Maia Sandu

Dezbaterea dintre cei doi rivali, Maia Sandu, candidata formațiunii de guvernământ, și Alexandr Stoianoglo, candidatul socialiștilor, a fost câștigată de președintele Republicii Moldova, care aspiră la un nou mandat. Contracandidatul său a fost „mai slab, cu multe emoții, cu ochi în lacrimi”, operând cu falsuri, precum afirmația că Găgăuzia, regiunea din care provine, a beneficiat de mai puține fonduri UE comparativ cu alte regiuni, iar impactul său a fost redus, inclusiv din cauza zilei și orei difuzării, potrivit unor experți.

În opinia istoricului și analistului de la București, Armand Goșu, Maia Sandu a fost ,,prea sigură”, iar Alexandr Stoianoglo s-a prezentat ,,neașteptat de slab la această dezbatere”.

„Sandu vorbește bine și limba rusă, apoi trece elegant în română și-l întreabă de ce nu vrea ca și alți cetățeni să aibă o cetățenie europeană, cum are el, Stoianoglu, pașaport romanesc. La Carte limbilor regionale, Stoianoglo a punctat. Și insistă că e adeptul UE, pentru protejarea minorităților. Stoianoglo acuză că Sandu a folosit referendumul pentru scop personal. Mult populism, chiar grețos, când afirmă că e adeptul UE, și repetă de multe ori asta în dezbatere, când el este susținut de socialiști și alte partide care sunt fie anti-UE sau militează pentru amânarea sine die a aderării...Întrebarea Maiei Sandu cu plasa de bani dată de Plahotniuc lui Dodon.... l-a pus în fund pe Stoianoglo care încearcă s-o întoarcă ca la Ploiești. Iar ce spune este scandalos, că dosarul a fost ilegal, că toată ancheta a fost ilegală. Că nu contează ce a fost în sacoșă....că nu contează ce bani erau în conturile din Bahamas pe unde se finanțau socialiștii”, a scris Armand Goșu pe pagina sa de Facebook.

Andrei Curăraru, expert în politici publice și securitate al Comunității WatchDog.md, a subliniat pentru ,,Adevărul” că Alexandr Stoianoglo, candidatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) la prezidențiale, a fost copleșit de emoții și a citit de pe foaie multe dintre răspunsurile pe care le avea deja pregătite.

,,Cititul de pe foaie din epoca lui Brejnev și răspunsurile pregătite, mecanica aproape de robot a candidatului Stoianoglo... Cel mai probabil că inclusiv, alegătorii lui Stoianoglo l-au văzut mai slab, cu multe emoții, cu mâini care tremurau și cu ochi în lacrimi. Aș vedea această dezbatere ca un test de rezistență pentru candidatul Stoianoglo pe care nu l-a trecut. Cred că el înțelege că alegătorul pro-rus îl va vota oricum și că încearcă să cocheteze cu alegătorul centrist, care cumva nu mai este alegătorul Maiei Sandu, dar este pentru dezvoltarea unei relații favorabile cu Europa. Asta s-a simțit din discursul său. Nu foarte mult asta se simte din programul electoral, cu toate că Uniunea Europeană este menționată ca partener strategic și de multe ori, sursele banilor pentru acele obiective pe care le prezintă el sunt menționate ca programe europene, dar foarte abstracte. Ceea ce ne aduce mai degrabă cu gândul că nu este clară perspectiva integrării europene pentru candidatul Stoianoglo”, a declarat Andrei Curăraru, expert al Comunității WatchDog.md.