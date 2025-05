Cum poate fi constrânsă Moscova să accepte încetarea focului în Ucraina. Temă discutată de Chișinău și Kiev

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, a avut o întrevedere la Chișinău cu omologul său moldovean, Mihai Popșoi, cei doi oficiali discutând, inclusiv cum poate constrânge comunitatea internațională Moscova pentru ca să accepte încetarea războiului din Ucraina.

,,Am fost încântat să mă întâlnesc cu colegul și prietenul meu moldovean, Mihai Popșoi, la Chișinău, în drumul meu de întoarcere spre Ucraina. L-am informat pe Mihai despre situația de pe câmpul de luptă și despre cele mai recente atacuri aeriene masive ale Rusiei asupra Ucrainei. Aceste lovituri brutale demonstrează că Putin respinge eforturile de pace și caută doar război, moarte și distrugere. Am subliniat importanța promovării păcii prin forță, inclusiv prin intensificarea sancțiunilor și a presiunii politice asupra Kremlinului, precum și prin acordarea de asistență defensivă și financiară Ucrainei. Am discutat despre modul în care comunitatea internațională ar putea constrânge regimul rus să accepte o încetare imediată și necondiționată a focului”, a anunțat șeful diplomației de la Kiev, Andrii Sibiha, pe platforma X.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, a mai subliniat că a discutat cu omologul său moldovean despre parcursul european al Ucrainei și al Republicii Moldova, ambele state fiind candidate la aderarea la UE.

,,De asemenea, am făcut un schimb de opinii cu privire la progresele comune pe calea aderării Ucrainei și Moldovei la Uniunea Europeană. Am convenit să colaborăm mai strâns pentru a contracara amenințările hibride comune ale Rusiei. Totodată, ne-am exprimat dorința comună de a promova relații de bună vecinătate în cadrul triunghiului Ucraina-Moldova-România”, a conchis oficialul ucrainean.

Ucraina, ținta unui atac aerian fără precedent

Rusia a lansat în ultimele zile cel mai mare atac aerian de la începutul războiului asupra Ucrainei, ucigând cel puțin 12 persoane, printre care și trei copii. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că ia în considerare impunerea unor sancțiuni suplimentare asupra Moscovei după ce Kremlinul a bombardat orașele ucrainene, inclusiv capitala Kiev, cu 367 de drone și rachete, conform jurnaliștilor ,,Reuters”.

Chișinăul a reacționat

Iar președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacul, subliniind că ,,este o escaladare deliberată și un atac brutal asupra unor vieți nevinovate”.

„367 de drone și rachete. Cel puțin 12 morți. Zeci de răniți. Acesta nu este comportamentul unei țări care caută pacea — este o escaladare deliberată și un atac brutal asupra unor vieți nevinovate. Moldova este alături de Ucraina. Lumea trebuie să răspundă cu un sprijin masiv pentru Ucraina”, a notat președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, pe X.

Reafirmarea sprijinului Chișinăului

Și Igor Grosu, președintele Parlamentului și liderul partidului de guvernământ de la Chișinău, a condamnat atacul, reiterând că este „un război nedrept”.

,,Noaptea trecută a fost una grea pentru mii de cetățeni ucraineni. Peste 300 de drone și 60 de rachete au fost lansate asupra a mai bine de 30 de orașe și sate din Ucraina, într-un atac masiv și nemilos orchestrat de regimul de la Kremlin.Regiunile Kiev, Jitomir, Hmelnițki, Ternopil, Cernihiv, Sumi, Odesa, Poltava, Dnipro, Mykolaiv, Harkiv și Cerkași au fost lovite fără cruțare. Zeci de persoane au fost rănite, iar printre victime se află și copii. Îmi exprim întreaga compasiune și transmit sincere condoleanțe familiilor îndoliate.Astfel de atrocități nu mai pot continua. Este un război nedrept, în care zi de zi își pierd viața oameni nevinovați.Republica Moldova își reafirmă sprijinul neclintit pentru poporul ucrainean și solidaritatea deplină cu Ucraina, în apărarea libertății, a păcii și a suveranității sale”, a conchis Igor Grosu pe internet.