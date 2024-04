Ce spune premierul moldovean despre ,,cărăușii de bani” ai oligarhului fugar Ilan Șor

Premierul Dorin Recean declară că este ,,cinic să utilizezi bătrânii în calitate de transportatori de bani în numerar” cu referire la susținătorii lui Ilan Șor care s-au întors recent de la Moscova, iar asupra lor sau în bagaje au fost depistate sume mari de bani de structurile de drept.

,,Am văzut că mai multă lume nu lua în serios problema amenințărilor hibride și iată că, zilele trecute am văzut cum grupul criminal Șor utilizează deja bătrânii. Asta este foarte cinic să utilizezi bătrânii în calitate de transportatori de bani în numerar și ați observat cum instituțiile au sechestrat peste un milion de dolari în numerar. Am să solicit și în continuare instituțiilor să fie vigilente pentru că astfel de tentative vor continua”, a declarat premierul Dorin Recean în debutul ședinței de miercuri a Guvernului moldovean.

Bani tenebri

În același context, prim-ministrul a subliniat că ,,acești bani sunt bani murdari, bani din crimă organizată, bani din amenințarea asupra statului”.

Dorin Recean a făcut declarațiile la o zi după ce procurorii și polițiștii moldoveni au anunțat că asupra susținătorilor lui Ilan Șor, majoritatea fiind de vârsta a treia, care au revenit în data de 22 aprilie la Chișinău de la Moscova, a fost depistată o sumă de peste un milion de dolari.

Aceștia s-au întors cu două avioane, iar majoritatea perchezițiilor au avut loc pe teritoriul Aeroportului Internațional Chișinău, fiind vorba de aproape 150 la număr.

Potrivit responsabililor Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF), pasagerii au opus rezistență în momentul în care ,,li s-a solicitat la controlul vamal verificarea bagajelor”, ei încercând ,,agresiv să eludeze controlul, adresând cuvinte jignitoare și provocatoare în direcția funcționarilor vamali și a polițiștilor de frontieră”.

Drept urmare ,,rezistența manifestată a determinat perturbări în procesul de trecere a frontierei de stat, generând aglomerație la alte curse sosite în Republica Moldova”.

Între timp, Procuratura Generală examinează acțiunile de la Moscova, inclusiv dacă a fost comisă infracțiunea trădare de patrie.

Persoanele vizate au revenit de la Moscova, unde a fost creat blocul Victoria

În data de 21 aprilie, oligarhul fugar Ilan Șor, care se ascunde de justiția din Rep. Moldova în Rusia, a creat blocul politic Victoria care va participa la alegerile prezidențiale și referendumul din toamna acestui an, evenimentul fiind organizat într-un hotel de la Moscova în prezența mai multor apropiați de-ai săi, precum deputata Marina Tauber și bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul.

Blocul este contra aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană și pledează pentru apropierea de Rusia, iar experții Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) au afirmat că acesta va permite Kremlinului să se concentreze asupra unui efort politic, în loc să mențină relații cu mai mulți actori și partide moldovenești pro-ruse, așa cum a făcut până acum.