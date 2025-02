Cazul tinerei decedate într-un salon de înfrumusețare din Chişinău: Procurorii cer arestarea medicului care a administrat anestezia

Ecaterina Maniuc, medicul care a administrat anestezia femeii de afaceri decedate în timpul unei proceduri estetice, a fost adusă în fața instanței cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile, ea fiind singura persoană încătușată în acest caz.

Escortată de polițiști, Ecaterina Maniuc și-a acoperit fața cu gluga ca să nu fie filmată, refuzând să răspundă la întrebările jurnaliștilor.

Magistrații Judecătoriei Chișinău cu sediul în sectorul Ciocana examinează demersul procurorilor privind arestarea pentru 30 de zile a anestezistei.

Ecaterina Maniuc a fost reținută în data de 7 februarie în Chișinău, fiind suspectată ,,de comiterea infracțiunii prevăzute de art.214 al.(2)din Codul penal "Practicarea ilegală a medicinei sau a activităţii farmaceutice, fapt care a cauzat din imprudență decesul victimei”, conform reprezentanților Procuraturii Generale (PG) din Republica Moldova.

Pentru aceasta infracțiune, ea riscă să fie privată de libertate pe un termen de până la trei ani.

Concediată pentru alte ilegalități

Anterior, Ecaterina Maniuc a fost șefa Secției de anesteziologie și terapie intensivă a Spitalului Clinic al Ministerului Sănătății din Chișinău, dar ea, alături de mai mulți angajați ai instituției, a fost demisă pentru că a deschis o secție clandestină de „chirurgie cosmetică” în cadrul instituției medicale.

,,Directorul, care mai era și vicepreședinte al unui partid nou cu politicieni vechi, a fost demis, secția închisă, personalul disponibilizat, iar materialele trimise imediat la procuratură. A trecut ceva timp, dar de la procuratură niciun semn. Doctorița și-a mutat cuibul și rezultatul îl vedem”, a scris pe Facebook ministrul moldovean al Sănătății, Ala Nemerenco, cu referire la acest caz.

Între timp, tânăra originară din Ucraina, proprietara salonului de înfrumusețare în care a avut loc decesul, precum și cea care făcea procedura estetică victimei, este în libertate. Ea a reușit să fugă în aceeași zi în care a avut loc tragedia în țara sa, potrivit structurilor judiciare moldovene.

Dezvăluirile soțului victimei

Soțul femeii de afaceri, care a murit în data de 30 ianuarie după procedură efectuată în salonul de înfrumusețare din Chișinău, a făcut dezvăluiri tulburătoare legate de tragicul incident.

Soțul, Roman Babuțchi, a povestit în cadrul unei conferințe de presă că trebuia să-și ia soția, Liuba, după proceduri.

Bărbatul relatează că, în momentul în care a ajuns la salon, anestezista și persoana care administrează salonul „erau în șoc, murdare de sânge. Mi-au spus că Liubei i s-a oprit inima, iar în tot acest timp ele au încercat să o resusciteze. Am plecat la spital. Acolo medicii m-au întrebat ce i s-a injectat soției mele. Nu știam ce să-i răspund. (...). M-am întors la salon, (...) am întrebat ce i-au administrat. Mi-a răspuns (...). Le-am transmis medicilor, dar am înțeles că nu mai contează Liuba a decedat”.

Bărbatul a povestit că a chemat poliția, iar atunci, anestezista s-ar fi urcat în mașină și ar fi încercat să plece, însă a reținut-o până la sosirea oamenilor legii.

Roman Babuțchi mai spune că la sosirea anchetatorilor, cele două femei, adică anestezista și administratoarea erau în salon și au spus „că trebuie să vină ofițerii de investigație, care erau la spital. Am mers acolo să-i grăbesc ()... Când am revenit la salon, totul era deja curat. Am găsit doar câteva pete de sânge, care nu au fost șterse (...). Cred că Liuba a murit cu mult înainte de a fi chemată ambulanța. Anestezista și și angajații salonului s-au speriat și au încercat să ascundă crima. Nu mi-a mai rămas nimic, nu am ce pierde, vreau să se facă dreptate”, a povestit Roman Babuțchi.

Femeia ar fi murit subit în timpul unei proceduri care presupune injectări în fese.

Potrivit unor sursele apropiate anchetei, citate de presa din Chișinău, victimei i-ar fi fost administrată anestezie totală, iar când personalul clinicii a încercat să o trezească, tânăra nu ar mai fi reacționat.

Ministrul Sănătății din Republica Moldova, Ala Nemerenco, a precizat că anestezista „a activat anterior în cadrul unui spital public, unde în urma unei anchete instituită prin ordinul meu, s-a descoperit - pe lângă o mulțime de ilegalități - și o secție clandestină de … chirurgie cosmetologică”.

Ancheta în acest caz nu a fost finalizată.