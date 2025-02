„Erau în șoc, murdare de sânge”. Dezvăluirile făcute de soţul femeii de afaceri moarte într-un salon de înfrumusețare din Chişinău

Soțul femeii de afaceri care a murit în urmă cu o săptămână, după o procedură efectuată într-un salon de frumusețe din Chișinău, a făcut dezvăluiri tulburătoare legate de tragicul incident.

Femeia, în vârstă de 35 de ani, a murit pe 30 ianuarie.

„Mi-au spus că Liubei i s-a oprit inima”

Soțul, Roman Babuțchi, a povestit pentru publicația din Republica Moldova Unimedia că trebuia să-și ia soția, Liuba, după proceduri.

Bărbatul relatează că, în momentul în care a ajuns la salon, anestezista și persoana care administrează salonul „erau în șoc, murdare de sânge. Mi-au spus că Liubei i s-a oprit inima, iar în tot acest timp ele au încercat să o resusciteze. Am plecat la spital. Acolo medicii m-au întrebat ce i s-a injectat soției mele. Nu știam ce să-i răspund. (...). M-am întors la salon, (...) am întrebat ce i-au administrat. Mi-a răspuns (...). Le-am transmis medicilor, dar am înțeles că nu mai contează Liuba a decedat”.

„Cred că Liuba a murit cu mult înainte”

Bărbatul a povestit că a chemat poliția, iar atunci, anestezista s-ar fi urcat în mașină și ar fi încercat să plece, însă a reținut-o până la sosirea oamenilor legii.

Roman Babuțchi mai spune că la sosirea anchetatorilor, cele două femei erau în salon și au spus „că trebuie să vină ofițerii de investigație, care erau la spital. Am mers acolo să-i grăbesc ()... Când am revenit la salon, totul era deja curat. Am găsit doar câteva pete de sânge, care nu au fost șterse (...). Cred că Liuba a murit cu mult înainte de a fi chemată ambulanța. Anestezista și și angajații salonului s-au speriat și au încercat să ascundă crima. Nu mi-a mai rămas nimic, nu am ce pierde, vreau să se facă dreptate”, a povestit Roman Babuțchi.

Femeia ar fi murit subit în timpul unei proceduri care presupune injectări în fese, scrie Unimedia.

Potrivit unor sursele apropiate anchetei, citate de presa din Chișinău, victimei i-ar fi fost administrată anestezie totală, iar când personalul clinicii a încercat să o trezească, tânăra nu ar mai fi reacționat, potrivit sursei citate.

Ministrul Sănătății din Republica Moldova, Ala Nemerenco, a precizat că anestezista „a activat anterior în cadrul unui spital public, unde în urma unei anchete instituită prin ordinul meu, s-a descoperit - pe lângă o mulțime de ilegalități - și o secție clandestină de … chirurgie cosmetologică”.

Ancheta în acest caz nu a fost finalizată.

Amintim că în presa din Republica Moldova și România s-a vehiculat ideea că victima era în timpul unui anume tratament. Referitor la aceste informații, Mediskin Distribution s-a prevalat de un drept la replică:

„Morpheus8 NU EXISTA in locatia unde a avut loc tragedia din Chisinau, conform Meddev, distribuitorul oficial al echipamentelor InMode in Republica Moldova. In Romania, Mediskin este distribuitorul exclusiv al echipamentelor Morpheus8, o tehnologie inovativa aprobata de FDA si CE, care respecta cele mai ]nalte standarde de siguranta si eficienta in domeniul esteticii medicale.

In presa din Republica Moldova si Romania s-a speculat ca persoana implicata in incident ar fi urmat sa efectueze sau era deja in timpul unui tratament sub denumirea „Morpheus”. Din pacate, aceste informatii au generat confuzie, motiv pentru care dorim sa clarificam aspectele esentiale ale acestei proceduri. Conform unor surse din Republica Moldova, se pare ca adevaratul motiv al decesului a fost procedura de anestezie generala, efectuata fara monitorizarea adecvata a functiilor vitale ale pacientului.

Asteptam informatii oficiale privind circumstantele in care s-a produs acest eveniment tragic, dar dorim sa subliniem inca o data faptul ca in locatia respectiva nu exista echipamente Morpheus8, deoarece Meddev nu a vandut niciun astfel de dispozitiv in locatia mentionata in presa.

Transmitem sincere condoleante celor afectati de aceasta tragedie din Republica Moldova. In aceste momente dificile, este esential sa ne bazam pe fapte si surse de incredere, deoarece informatiile eronate pot induce in eroare atat pacientii, cat si profesionistii din domeniu”.