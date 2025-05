Aisbergul dezinformării ruse cu ocazia alegerilor. „Nu e o simplă colecție de miciuni aleatorii, ci produsul unui sistem complex”

Campaniile de dezinformare ale Rusiei nu sunt o simplă colecție de minciuni aleatorii, ci produsul unui sistem atent conceput. Acest sistem poate fi cel mai bine vizualizat ca un aisberg, vârful vizibil fiind susținut de un sistem vast și ascuns, arată specialiștii europeni de la EU vs Disinfo.

Vicepreședinta Comisiei Europene însărcinată cu politica externă și securitatea, Kaja Kallas a prezentat, zilele trecute, cel de-al treilea raport al Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) despre Amenințările privind Manipularea Informațiilor și Ingerințe din Exterior (FIMI).

Raportul se concentrează asupra modului în care pot fi demascate și contracarate operațiunile FIMI.

„Cu această serie de articole, am analizat în profunzime cel de-al treilea raport, pentru a arăta cum actorii statali dezvoltă un „iceberg” de rețele de influență și manipulare, unii funcționând deschis, în timp ce alții rămân în umbră. De asemenea, am explorat „galaxia” incidentelor și entităților FIMI pentru a vedea cum sunt interconectate operațiunile de manipulare a informațiilor”, arată o analiză a EU vs Disinfo, portalul Comisiei Europene care combate dezinformarea rusă.

Ce înseamnă FIMI

Atunci când oamenii se gândesc la dezinformare, au în minte, de obicei, poveștile sau relatările amăgitoare spuse cuiva cu intenția de a înșela. Manipularea informațiilor poate fi însă mult mai amplă decât poveștile înșelătoare. De aceea, Uniunea Europeană a conceptualizat această amenințare ca manipulare a informațiilor și ingerințe din exterior sau FIMI.

Ce înseamnă acest lucru, de fapt? FIMI se axează pe comportamentul manipulator, nu doar pe simplul discurs înșelător, și descrie un tipar de comportament în mare parte legal, care amenință însă sau afectează în mod negativ valorile, procedurile și procesele politice. FIMI însemnă o acțiune manipulatoare, desfășurată intenționat și coordonat. Poate fi efectuată atât de protagoniști statali, cât și nestatali și se poate baza pe interpuși care acționează la nivel național sau din străinătate.

Un incident FIMI este o acțiune întreprinsă de unul sau mai mulți protagoniști ai amenințărilor, cu obiective specifice, cu intenția de a înșela. Cuprinde o combinație de elemente observabile, cum ar fi o postare pe rețelele de socializare, un videoclip sau un articol pe un site web, precum și unele tactici, tehnici și proceduri pentru desfășurarea activităților FIMI.

Doppelgänger

Există mai multe tipuri de campanii FIMI: campania Doppelgänger, Operațiunea Fațada Falsă, Operațiunea Overload, Portal Kombat și Operațiunea Matrioșka sunt cele mai importante.

Doppelgänger este o campanie FIMI atribuită Rusiei, activă de la jumătatea anului 2022. Aceasta constă în 228 de domenii și 25.000 de rețele care își desfășoară activitatea în mai multe limbi. Campania are o prezență marcantă în infrastructura FIMI rusească.

Inițial, Doppelgänger s-a concentrat pe uzurparea identității unor canale de știri occidentale și a unor site-uri guvernamentale. Dar, în cele din urmă, a evoluat într-o operațiune FIMI pe mai multe niveluri. Campania folosește mii de domenii false, create pentru a manipula algoritmii platformelor, publică reclame sponsorizate pentru a stimula traficul și se bazează pe rețele la scară largă.

Principalul obiectiv al campaniei Doppelgänger este extinderea influenței rusești la nivel mondial prin segmentarea publicului și conținut manipulator localizat.

Operațiunea Fațada Falsă (Storm-1516)

Operațiunea Fațada Falsă, denumită și Storm-1516, lansată la sfârșitul lui 2023, cuprinde o rețea de 230 de site-uri neautentice, inclusiv domenii active și inactive. Aceasta imită mass-media occidentală integrând nume de orașe din UE, Regatul Unit și SUA în denumirile sale, de exemplu, Boston Times sau London Crier. Acest comportament indică faptul că obiectivul geografic al acestei operațiuni FIMI este influențarea Occidentului.

Campania se concentrează pe reciclarea informațiilor, în special a conținutului special ales din surse atribuite și neatribuite.

Portal Kombat

Portal Kombat (cunoscută și ca rețeaua Pravda) a fost creată în 2022 și funcționează prin intermediul a cel puțin 200 de canale mediatice neautentice care vizează publicul local și regional din Europa, Africa și Asia. Inițial, această campanie FIMI a fost descoperită de autoritățile franceze.

Portal Kombat pare să acorde prioritate, în mare parte, extinderii influenței sale în Africa. În cel mai recent raport referitor la FIMI, au fost identificate 73 de incidente care arată că Portal Kombat se bazează pe republicarea cu frecvență ridicată de conținut FIMI rusesc din surse selecționate, inclusiv de la entități guvernamentale rusești oficiale, mass-media afiliată statului, influenceri ruși de pe Telegram și canale mediatice locale antisistem.

Operațiunea Overload/Operațiunea Matrioșka

Uneori, manipularea informațiilor nu înseamnă doar promovarea de conținut înșelător sau manipulator. În cazul Operațiunii Overload, aceasta a fost o campanie de copleșire sau supraîncărcare a capacității celor care verifică veridicitatea informațiilor în redacțiile de știri și canalele mediatice din întreaga lume, cu solicitări de verificare a unor afirmații dubioase care subminau Uсraina, Franța și Germania, printre altele.

Operațiunea a inclus trimiterea de mii de imagini, capturi de ecran și videoclipuri fabricate redacțiilor de știri, alături de acțiunea coordonată pe Telegram și X de a disemina în mod artificial conținut inventat.

Operațiunea Overload s-a desfășurat în tandem cu Operațiunea Matrioșka. Aceasta din urmă a fost numită avizat după păpușa rusească cu figurine cuibărite una într-alta, deoarece conținutul înșelător generat de această operațiune uzurpă, în general, identitatea unor figuri publice și canale mediatice din America de Nord și Europa.

Cu toate acestea, o privire mai atentă dezvăluie că majoritatea conținutului a fost publicat mai întâi pe canale de Telegram în limba rusă care au fost deja identificate în alte operațiuni de dezinformare pro-Kremlin.

Intenția acestor operațiuni este clară. Blocarea activității verificatorilor veridicității informațiilor cu piste false, astfel încât să nu poată răspunde solicitărilor reale și pentru a da mai multă vizibilitate dezinformărilor când astfel de afirmații sunt demontate în masă.

Arhitectura operațiunilor FIMI ale Rusiei: aisbergul dezinformării ruse

Campaniile de dezinformare ale Rusiei nu sunt o simplă colecție de minciuni aleatorii, ci produsul unui sistem atent conceput. Acest sistem poate fi cel mai bine vizualizat ca un aisberg: o structură în care cele mai zgomotoase voci pro-Kremlin sunt doar vârful vizibil, ele fiind susținute de un sistem vast și adesea ascuns, situat dedesubt.

Pentru fiecare oficial guvernamental sau propagandist al Kremlinului de la televiziunile de stat finanțate generos de Rusia, există o multitudine de canale mai mult sau mai puțin vizibile: site-uri web, bloguri, conturi de pe rețelele de socializare, influenceri și pseudo-comentatori. Acestea amplifică, contrazic, ridiculizează, răstălmăcesc și creează confuzie, totul pentru atingerea obiectivului mai amplu al Kremlinului de a domina spațiul informațional.

Operațiunile de manipulare a informațiilor și de ingerințe din exterior (FIMI) ale Rusiei se bazează pe o arhitectură vastă, bine finanțată și special construită în acest scop, alcătuită atât din părți vizibile, cât și din unele ascunse. Aceasta implică atât elemente statale, cât și nestatale. Este flexibilă, foarte adaptabilă și poate folosi abordări personalizate pentru modelarea percepțiilor și influențarea comportamentului în întreaga vecinătate a Rusiei și mult mai departe.

Cercetările anterioare referitoare la eforturile de dezinformare și manipulare a informațiilor din partea Rusiei au revelat arhitectura complexă din spatele minciunilor Kremlinului. Aceasta a fost asemuită cu o hidră digitală, cu piloni distincți și abilitatea de a evolua și de a se transforma sub presiune.

Cum recunoaștem campaniile FIMI

Unora dintre canalele mediatice rusești controlate și finanțate de stat le place să se laude cu legăturile lor cu Kremlinul, un exemplu în acest sens ar fi RT (Russia Today). Pe de altă parte, RT desfășoară „proiecte” care nu precupețesc niciun efort pentru a-și ascunde adevăratele origini și surse de finanțare.

În multe cazuri, atunci când finanțarea, controlul editorial sau guvernanța unui anumit canal este ascunsă intenționat, poate fi utilizată o combinație de indicatori tehnici și comportamentali pentru umplerea lacunelor.

Indicatorii tehnici includ semnăturile digitale, tiparele de găzduire, proprietatea asupra domeniilor și alte urme tehnice care ajută la identificarea infrastructurii digitale de fond a unei operațiuni FIMI.

Indicatorii comportamentali se referă la tiparele de activitate în crearea și distribuția de conținut și nivelul aferent de implicare (de exemplu, tipare de republicare automată, tipare lingvistice, utilizarea AI etc.).

Combinați, acești indicatori ajută la clasificarea sistematică a surselor de dezinformare pro-Kremlin pe baza apropierii lor de Kremlin, la înțelegerea mai bună a poziției lor în arhitectura generală de manipulare a informațiilor și la crearea de răspunsuri mai țintite și mai eficiente.

O galaxie de protagoniști ai amenințărilor interconectați: 38.000 de canale unice

Partea vizibilă a aisbergului este reprezentată de canalele FIMI fățișe, cum ar fi comunicările oficiale ale guvernului și canalele mediatice controlate de stat, în timp ce partea mai mare și subacvatică a aisbergului este reprezentată de activitățile FIMI sub acoperire, desfășurate de canale care pot avea legături cu statul sau pot fi aliniate acestuia, însă elementul de control al statului este ascuns.

Aceste patru straturi nu funcționează însă izolat unul de altul. Ele alcătuiesc o infrastructură închegată, o rețea în care canale diferite, atât atribuite, cât și neatribuite Rusiei, interacționează pentru a-și coordona eforturile de manipulare a informațiilor și de influență. Noi numim această rețea galaxia operațiunilor FIMI.

În cele 505 incidente FIMI prezentate în raport, au fost identificate 38.000 de canale unice, fiecare având un rol în această galaxie de manipulare a informațiilor. Pentru a înțelege mai bine interconexiunea și modul de funcționare al acestor canale, ne-am concentrat însă asupra a 2.055 dintre cele mai active canale – se araă în analiză.

Această abordare evidențiază în mod clar că există mai multe stele speciale în galaxie, reprezentate de cele mai prolifice canale prin care sunt amplificate și coordonate operațiunile de manipulare a informațiilor. Acestea includ canalele majore controlate de stat sau având legături cu statul, cum ar fi RIA Novosti, TASS, RT, Sputnik Africa etc. în cazul Rusiei și CGTN, Global Times, Xinhua etc. în cazul Chinei.

Un mod util de a înțelege această galaxie este să observăm dimensiunea stelelor, dar și numărul de conexiuni pe care le favorizează. Cu cât steaua este mai mare, cu atât mai des aceste canale se implică în incidente de manipulare a informațiilor. Același lucru este valabil și în ceea ce privește numărul conexiunilor: cu cât conectivitatea este mai mare, cu atât aceste canale sunt implicate mai frecvent în incidente FIMI și, prin urmare, rolul lor în arhitectura FIMI generală este mai mare.

Cum funcționează?

Așa cum arată galaxia, arhitectura FIMI este concepută să fie diversă, persistentă și adaptabilă la publicul-țintă, astfel că nu se bazează pe o singură platformă. Aceasta poate include conturi pe principalele platforme de comunicare socială, cum ar fi X (fostul Twitter), Facebook, Telegram, YouTube și TikTok, precum și site-uri de știri controlate de stat sau neautentice. De asemenea, conținutul poate fi remodelat în formate diferite (videoclipuri, articole, meme, conținut generat de inteligența artificială) pentru a difuza discursuri manipulatoare publicului-țintă receptiv. Mai mult decât atât, reciclarea informațiilor este o tehnică esențială pentru a ascunde originea conținutului manipulator.

Să ne concentrăm asupra unui exemplu. Putem observa că un conținut manipulator vizând legitimitatea președintelui Zelenski – de genul celui pe care Kremlinul îl promovează zilnic – a fost publicat inițial pe YouTube. Apoi, același discurs de dezinformare a fost reambalat într-un articol creat de un site web al Fațadei False și amplificat prin Telegram. Ca următor pas, canalele cu legături cu statul rus, precum NewsFront, au preluat povestea pentru a extinde audiența. În acest stadiu, reciclarea informațiilor a trecut de la faza ascunsă la faza vizibilă, în care principalele canale rusești controlate de stat, cum ar fi Sputnik, au început să amplifice același discurs de dezinformare, iar ministerul rus de externe a intervenit și el pentru a-i da o aparență de legitimitate acestei născociri.

Cine amplifică pe cine?

Bineînțeles că această reciclare a informațiilor nu este un proces unidirecțional. Conținutul manipulator poate proveni și din partea vizibilă a galaxiei și se poate răspândi în zonele mai clandestine. Mai important, răspândirea de conținut nu este limitată la un cluster specific din galaxie.

Dimpotrivă, clusterele rusești și chinezești amplifică frecvent și în mod reciproc conținuturile prin promovarea încrucișată de către canale mediatice controlate de stat, cum ar fi RIA Novosti, RT, Sputnik, CGTN și Global Times. Această convergență este și mai evidentă în discursurile comune care vizează instituțiile occidentale și procesele democratice, portretizând adesea Europa, SUA și NATO ca slabe, instabile sau implicate în neocolonialism și provocări regionale.

Studiu de caz: Republica Moldova

Anul trecut, alegerile prezidențiale și un referendum privind aderarea la UE organizate concomitent au oferit Rusiei o ocazie pe care nu-și putea permite să o ignore. Rusia nu a avut, cu siguranță, rețineri în ceea ce privește finanțarea și alte resurse.

În perioada premergătoare alegerilor, Rusia și-a intensificat operațiunile FIMI împotriva Moldovei. Combinând infrastructura existentă cu mijloace nou dezvoltate, Rusia a încercat să submineze procesul de extindere a UE și să slăbească sprijinul pentru președinta Maia Sandu.

Adăugarea de noi ingrediente

Evidențiem patru ingrediente principale ale cocktailului FIMI rusesc. Spre deosebire de ocaziile anterioare, când Rusia părea preocupată să nege faptele sale, de data aceasta, Kremlinul a hotărât să fie mai transparent, folosind atât canale mediatice ascunse, cât și unele la vedere. Drept urmare, canalele rusești oficiale s-au implicat mai direct în luarea în vizor a Moldovei și și-au asumat un rol mai agresiv. Rusia a recurs din nou la infrastructura FIMI utilizată anterior împotriva Ucrainei pentru a-și spori capacitatea de manipulare a informațiilor vizând Moldova. În sfârșit, pentru a crea impresia de credibilitate la fața locului și pentru o diseminare mai amplă a conținutului, a fost creată o nouă rețea de canale locale.

Aisbergul moldovenesc

Ecosistemul FIMI rusesc cuprinde atât canale la vedere, care pot fi atribuite ușor Kremlinului, cât și canale ascunse, care funcționează sub supravegherea statului și sunt raliate sistematic acțiunilor sale.

În plan oficial, Ministerul Afacerilor Externe din Rusia și îndeosebi purtătoarea sa de cuvânt, Maria Zaharova, au făcut tot posibilul să pregătească cadrul și să planteze primele semințe ale dezinformării. Canalele rusești controlate de stat, cum ar fi agenția de presă TASS, Eurasia Daily și sateliții lor locali, precum Sputnik Moldova, s-au numărat printre principalii creatori de conținut. Canalele de Telegram afiliate acestora au asigurat prima fază a amplificării.

Scoaterea la lumină a FIMI din apele obscure

Dacă explorăm mai în profunzime apele reci și obscure din jurul aisbergului FIMI, observăm un ecosistem mai amplu de canale de Telegram care repostează și distribuie conținut. Acestea devin semnificativ mai active în momente-cheie, în weekendurile electorale. Am identificat trei tipuri interesante în acest ecosistem specific.

Mai întâi, canalele cu legături binecunoscute cu Rusia, care s-au concentrat anterior pe Uсraina și pe Caucazul de Sud, cum ar fi canalul de Telegram Ukraina_ru, și-au redirecționat atenția către Moldova. Aceste canale chiar au readaptat unele narațiuni asociate în mod tradițional cu Uсraina, cum ar fi acuzațiile de trafic de organe, redirecționându-le împotriva președintei Moldovei, Maia Sandu.

Inundarea spațiului informațional

Pe lângă îndreptarea atenției dinspre Uсraina spre Moldova, au apărut și două tipuri de rețele endemice. Ramura locală a Portal Kombat a jucat un rol activ în amplificarea conținutului din surse rusești cu privire la alegerile din Moldova și referendumul pentru aderarea la UE, utilizând traduceri automate, precum și copierea și lipirea automată de conținut.

Extinzându-se dincolo de sursa inițială, canalul pravda-en.com, noile domenii axate pe Moldova au vizat atât publicul rusofon, cât și cel vorbitor de limba română. Rolul domeniilor moldova-news.com, moldova.news-pravda.com, md.news-pravda.com și pravda-md.com a fost să inunde spațiul informațional cu conținut preluat de pe canalul de Telegram al Sputnik Moldova, un nod-cheie al rețelei.

Ca și cum amplificarea conținutului Sputnik Moldova nu ar fi fost îndeajuns, a mai apărut un canal: Moldova24. Această rețea de cel puțin 14 site-uri a funcționat asemenea unui canal mediatic în toată puterea cuvântului, cu transmisii în direct și un studio de televiziune. Rolul său a fost generarea de conținut original cu rezonanță locală.

Adresa IP legată de această rețea era însă asociată cu mai multe site-uri afiliate RT (Russia Today), ceea ce arată posibile legături cu canalele mediatice rusești controlate de stat. În cele din urmă, accesul la moldova2.online, principalul site din grup, a fost blocat de Serviciul de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova.

Narațiunile răspândite de aceste canale mediatice sunt însă mai puțin originale. În afară de readaptarea narațiunilor existente despre Uсraina și a tiparelor antioccidentale mai ample țintind acum Moldova, aceste canale mediatice au reciclat și teme de dezinformare deja obișnuite. Principalele mesaje propagate de aceste canale, printre altele, au inclus: (1) portretizarea UE ca fiind o amenințare la adresa suveranității economice și politice a Moldovei, (2) afirmația că integrarea în UE va provoca o confruntare cu Rusia sau că (3) este o amenințare la adresa comunităților rusofone și (4) alimentarea tensiunilor cu regiunea Transnistria.

Un cocktail hibrid

Încercările de ingerință în alegeri ale Rusiei s-au bazat pe o combinație de tactici de manipulare, inclusiv conținut generat de inteligența artificială, falsificarea de documente și suprimarea de informații. În același timp, au fost utilizate și false verificări ale veridicității informațiilor pentru a crea și mai multă confuzie. Rusia a reușit parțial să folosească sărăcia ca pe o armă în rândul unor segmente ale populației din Moldova, creând un chatbot pe Telegram care oferea plăți în schimbul distribuirii de conținut anti-UE.

Rusia a demonstrat că are capacitatea de a învăța și de a-și adapta abordarea. Kremlinul și-a pus în valoare eforturile pe termen lung, construind în mod constant rețele pe care Moscova le poate mobiliza și impulsiona pentru evenimente cruciale, cum ar fi alegerile.

Această strategie, atunci când este utilizată cu ocazia alegerilor sau în alte momente importante, contribuie și la sporirea ingerinței pe termen lung în țările aflate în vizorul geopolitic al Rusiei.

Infrastructura FIMI din Moldova nu a fost utilizată pe deplin doar în 2024. Aceasta a fost, de asemenea, testată și consolidată pentru utilizarea în viitor, de exemplu, în perioada premergătoare alegerilor parlamentare importante care vor avea loc în această toamnă în Moldova, arată studiul citat.