SUA caută minerale rare în Uzbekistan. Marco Rubio negociază acorduri de miliarde de dolari

Guvernul american încearcă să își extindă prezența economică în Asia Centrală și să își diversifice sursele de aprovizionare cu minerale critice, a declarat, luni, secretarul de stat american, Marco Rubio.

Marco Rubio se află în Uzbechistan Foto: X/SL Kanthan

Marco Rubio a declarat că acordurile ar putea marca începutul unei relații mai ample cu SUA, o regiune căreia, în opinia sa, factorii de decizie americani i-au acordat prea puțină atenție.

Întrebat de Euronews ce ar putea aștepta oamenii din Uzbekistan de la vizită și de la delegația de afaceri care o însoțește, Rubio a spus: „Cred că vom avea niște acorduri concrete de anunțat”.

El a spus că firmele americane sunt dornice să facă afaceri în Uzbekistan și că anunțurile vor urma întâlnirilor forumului. „Acesta nu este sfârșitul. Acesta este începutul”, a adăugat el.

Rubio a declarat că aproape 300 de companii americane au fost reprezentate la Samarkand, unde au discutat acorduri în valoare potențială de miliarde de dolari.

Departamentul de Stat al SUA declarase anterior că peste 200 de lideri de afaceri americani îl însoțesc pe Marco Rubio.

Minerale critice și lanțuri de aprovizionare strategice

Rubio a mai spus că a identificat mineralele critice ca un domeniu de potențială cooperare cu Uzbekistanul.

„Nu este inteligent ca întreaga lume să depindă 100% de un singur loc”, a spus el, subliniind că nu a vizat nicio țară anume.

El a susținut că industriile și tehnologiile care ar putea modela secolul XXI se vor baza din ce în ce mai mult pe minerale critice, ceea ce face ca diversificarea lanțului de aprovizionare să fie o prioritate internațională, mai degrabă decât o preocupare exclusivă a SUA.

El a spus că, pentru țările bogate în resurse, dezvoltarea responsabilă a zăcămintelor minerale și a capacității de procesare ar putea servi și propriilor interese economice.

„Evident că vom explora acest aspect și cred că avem o șansă să facem asta aici”, a declarat Rubio.

Subiectul a fost discutat și la summitul C5+1 găzduit de președintele SUA, Donald Trump, la Washington, în noiembrie 2025. Uzbekistanul și vecinii săi au căutat investiții și tehnologii suplimentare pentru a-și dezvolta resursele minerale, în timp ce SUA și Europa caută alternative la lanțurile de aprovizionare extrem de concentrate.

Întrebat separat despre influența economică tot mai mare a Chinei în Asia Centrală, Rubio a descris implicarea SUA ca pe o competiție, nu o încercare de a determina guvernele regionale să aleagă o tabără.

„Nu este vorba despre a veni aici ca să spui să nu mai vorbești cu altcineva sau să nu mai lucrezi cu o altă țară”, a spus el, descriind Uzbekistanul ca fiind deschis relațiilor economice cu diferiți parteneri și lăudând creșterea sa economică.