Scandal financiar în Dubai: AIX Investment Group a oprit plățile către investitori

AIX Investment Group, o companie de investiții din Dubai, se confruntă cu acțiuni în justiție după ce a întârziat sau a oprit plățile către clienți care au investit în produse ce promiteau randamente anuale de până la 30%. Mii de investitori ar putea fi afectați, în timp ce grupul încearcă să își restructureze obligațiile financiare. Financial Times relatează că problemele au continuat timp de aproximativ 11 luni, iar investitorii încearcă să recupereze sumele datorate.

O companie de investiții din Dubai se confruntă cu acțiuni în justiție Foto: arhivă

AIX Investment Group și-a construit imaginea în Dubai prin birouri în Burj Khalifa, campanii publicitare și sponsorizări în sporturile cu motor. Compania a atras investitori cu produse financiare care promiteau câștiguri ridicate, însă o parte dintre clienți au ajuns să reclame întârzieri sau întreruperi ale plăților.

Potrivit unei investigații publicate de Financial Times pe 20 octombrie 2026, grupul se confruntă cu presiuni juridice și financiare, iar recuperarea banilor ar putea necesita o restructurare a obligațiilor sale.

Problemele deveniseră publice încă din septembrie, când Financial Times a relatat că investitorii inițiaseră proceduri judiciare pentru recuperarea sumelor pe care compania nu le-ar fi plătit la termen.

AIX a recunoscut existența unor întârzieri, dar a susținut că acestea afectează numai o parte limitată a produselor sale de investiții.

Randamente de până la 30% și o strategie de atragere a clienților

Potrivit Financial Times, AIX a atras investitori prin produse care promovau randamente anuale de până la 30%, dar și printr-o strategie de marketing bazată pe imaginea Dubaiului ca centru internațional pentru investiții și administrarea averilor.

Grupul a folosit birouri situate în Burj Khalifa, publicitate și sponsorizări sportive pentru a-și consolida vizibilitatea. Printre asocierile comerciale și sportive relatate de presă s-au numărat campanii publicitare cu Emirates și sponsorizarea pilotului de Formula 1 Pierre Gasly, precum și implicarea în echipa AIX Racing, prezentă în competițiile Formula 2 și Formula 3.

Compania ar fi oferit și bonusuri pentru recomandarea unor noi clienți. Produsele erau accesibile unor investitori cu sume inițiale de ordinul miilor de dolari, în timp ce alți clienți au plasat capital de ordinul milioanelor.

Investigația Financial Times descrie inclusiv situații în care investitorii ar fi adus numerar în pungi pentru a-l plasa în produsele companiei.

Promisiunile de randamente ridicate nu garantează însă obținerea câștigurilor respective, iar în cazul investițiilor în produse de datorie sau în alte instrumente financiare, recuperarea capitalului depinde de obligațiile contractuale și de capacitatea emitentului de a plăti.

Un investitor susține că a plasat 39 de milioane de dolari

Printre investitorii importanți ai AIX se numără omul de afaceri britanic Dariush Soudi. Acesta a declarat pentru Financial Times că a investit aproximativ 145 de milioane de dirhami, echivalentul a circa 39 de milioane de dolari, în produsele companiei.

Potrivit declarațiilor sale, AIX îi datorează dividende de aproximativ 45 de milioane de dirhami, echivalentul a circa 12,3 milioane de dolari.

Sumele reprezintă afirmațiile investitorului, relatate de publicația britanică, și nu o datorie stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Valoarea totală a investițiilor atrase de grup și cuantumul tuturor obligațiilor restante nu sunt cunoscute public.

Financial Times relatează că plățile către investitori au fost întrerupte treptat în ultimele 11 luni, în timp ce compania ar fi continuat să accepte fonduri noi.

AIX este deținută de omul de afaceri sloven Aleš Čebulj, potrivit publicației britanice, iar Fadi Dabbagh ocupă funcția de președinte al consiliului de administrație.

Investitorii au deschis procese în Dubai

Dificultățile de plată au dus la acțiuni judiciare pentru recuperarea sumelor datorate.

Potrivit informațiilor publicate inițial de Financial Times și relatate ulterior de Reuters, două cereri în valoare de 2 milioane și, respectiv, 8 milioane de dolari au fost depuse prin sistemul instanțelor Dubai International Financial Centre (DIFC).

Investitorii reclamă întârzieri la plata sumelor promise și, în unele cazuri, întreruperea completă a plăților.

Într-un comunicat din 26 septembrie, compania a pus dificultățile pe seama incertitudinii geopolitice și a volatilității piețelor financiare. AIX a susținut că majoritatea produselor sale și investițiile-suport aferente nu au fost afectate și că își respectă în continuare obligațiile pentru aceste produse.

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Grupul a anunțat, de asemenea, că a angajat firme internaționale de avocatură, consultanți financiari și specialiști în restructurare. Compania promisese o actualizare substanțială pentru investitori până la 12 octombrie.

O companie afiliată, vizată de o cerere de lichidare în Insulele Cayman

Problemele nu se limitează la procedurile din Dubai. O entitate afiliată, AIX Secure SPV Ltd, face obiectul unei cereri de lichidare în Insulele Cayman.

Potrivit publicației specializate OffshoreAlert, Fabrizio Cimaglia, partener EY în Dubai, a solicitat lichidarea societății după ce ar fi investit 2,4 milioane de dirhami în instrumente de datorie emise de aceasta.

Procedura privește entitatea AIX Secure SPV Ltd și nu reprezintă, în sine, o hotărâre de lichidare a întregului AIX Investment Group.

Un element important al cazului îl reprezintă statutul de reglementare al societății. La 14 septembrie 2026, Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) a publicat un avertisment potrivit căruia AIX Secure SPV Ltd nu este și nu a fost niciodată înregistrată, autorizată sau reglementată de această autoritate pentru desfășurarea de activități de investiții în valori mobiliare în sau din Insulele Cayman.

CIMA a precizat că avertismentul a fost emis după primirea mai multor plângeri referitoare la afirmații privind statutul de reglementare al societății și a recomandat publicului să manifeste prudență.

Avertismentul nu constituie, prin el însuși, o constatare judiciară de fraudă. El clarifică însă faptul că entitatea respectivă nu beneficiază de autorizarea CIMA pentru activitățile menționate.

AIX încearcă să își restructureze obligațiile

Potrivit Financial Times, AIX încearcă să găsească o soluție de restructurare a obligațiilor față de investitori. Propunerile de rambursare ar putea extinde plățile până în 2031.

Publicația relatează și despre demersuri de obținere a lichidităților prin vânzarea unor active din domeniul sporturilor cu motor și folosirea unor proprietăți și a unui avion privat drept garanții pentru finanțări.

Nu este clar în ce măsură aceste operațiuni vor permite recuperarea integrală a sumelor datorate.

O restructurare poate presupune modificarea termenelor de plată și a condițiilor de rambursare. Rezultatul depinde de activele disponibile, de obligațiile companiei și de eventualele acorduri cu creditorii. În lipsa unor informații complete privind situația financiară a grupului, nu poate fi estimată rata finală de recuperare a investițiilor.

Ce se știe despre supravegherea financiară a grupului

Potrivit Financial Times, structura internațională a produselor AIX include entități și vehicule financiare din mai multe jurisdicții, printre care Emiratele Arabe Unite, Irlanda, Insulele Cayman, Elveția și Regatul Unit.

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Publicația a relatat și despre o sancțiune aplicată în Qatar în 2024 unei entități AIX, în urma unei investigații privind afirmații false și informații înșelătoare publicate pe site-ul companiei.

Potrivit aceleiași investigații, unele activități ale grupului erau supuse unor forme de supraveghere financiară, însă licențele și competențele autorităților nu acopereau în mod necesar toate produsele oferite prin structuri din alte jurisdicții.

Această distincție este importantă pentru investitori: autorizarea unei entități pentru anumite servicii nu înseamnă automat că toate produsele comercializate de grup sunt autorizate sau garantate de aceeași autoritate.

Investitorii încearcă să își recupereze banii

Cazul AIX Investment Group a atras atenția asupra riscurilor asociate produselor financiare care promovează randamente ridicate și sunt comercializate prin structuri juridice complexe.

Pentru investitorii care încearcă să își recupereze banii, rezultatul depinde de contractele semnate, de entitatea care a emis instrumentele financiare, de jurisdicția competentă și de activele disponibile pentru rambursare.

Deocamdată, nu există o valoare publică verificată a pierderilor totale și nici o hotărâre judecătorească definitivă care să stabilească existența unei fraude la nivelul întregului grup.

AIX a recunoscut întârzieri la unele plăți și a anunțat demersuri de restructurare, susținând că majoritatea produselor sale nu au fost afectate. În paralel, investitorii au recurs la instanțe pentru recuperarea sumelor pe care afirmă că le au de primit.