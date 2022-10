Politico. Noile blocuri geopolitice vor dirija lumea

Lumea este divizată în mai multe grupuri formale sau informale, care vor remodela totul, de la lanțurile de aprovizionare până la tot ce înseamnă sustenabilitate, comentează expertul canadian în geopolitică și tehnologie Abishur Prakash.

Pe măsură ce statele din întreaga lume caută să treacă la vehicule electrice, un nou bloc geopolitic, care începe să se coaguleze în America Latină, ar putea decide reprezenta un imbold pentru ceea ce urmează să se întâmple la nivel global.

Acest nou bloc, numit „Alianța litiului”, Argentina, Bolivia, Chile și Mexix, care a intrat de curând prin naționalizarea industriei de profil. Aceste patru țări controlează cea mai mare parte a producției de litiu din lume, o resursă extrem de importantă. Dar aceasta nu este o situație izolată.

Lumea intră într-o perioadă de „globalizare pe verticală” prin formarea de noi blocuri geopolitice pe tot globul. Pe măsură ce lumea se divizează în mai multe grupuri, atât formale (alianțe), cât și informale (coridoare comerciale), acestea ar putea remodela totul, de la lanțurile de aprovizionare până la sustenabilitate, scrie Abishur Prakash în Politico.

În regiunea Indo-Pacifică, Stale Unite au inițiat „Chip 4”, o alianță pentru producerea de semiconductori care mai implică Japonia, Coreea de Sud și Taiwan și este menită contracarării ascensiunii tehnologice a Chinei. Alianța se conturează în timp ce „Corporația Internațională de fabricare a semiconductorilor”, cel mai mare producător de cipuri din China, vine pe piață cu un nou cip de minat Bitcoin în ciuda sancțiunilor americane. În plus, idei radicale ies la suprafață în China, cum ar fi perceperea unei taxe de 400% pe telefoanele mobile inteligente echipate cu chip-uri străine în detrimentul celor locale.

Între timp, în Orientul Mijlociu, Israelul și Emiratele Arabe Unite s-au alăturat Indiei și Statelor Unite în proiectul „I2U2”, un nou bloc pentru promovarea inovației. Prima întâlnire a grupului s-a încheiat cu o serie de acorduri, de la construirea de „parcuri alimentare” în Emiratele Arabe Unite până la finanțarea unor proiecte de energie solară în India în scopul de crea opțiuni de energie mai durabilă pentru lume.

În Asia Centrală, în timp ce Kazahstanul intenționează preia redirecționarea fluxurilor comerciale fizice și digitale în Eurasia, China caută noi schimburi prin „Coridorul de Nord”, care leagă Asia și Europa prin Rusia și Belarus ca parte a Inițiativei Noul Drum al Mătăsii.

În contextul în care războiul din Ucraina face ca acest coridor să fie nesigur, Kazahstanul mizează pe alternativa numită „Coridorul de Mijloc”, care ar conecta Asia și Europa via Turcia. În mod evident, acest lucru generează o nouă problemă pentru Statele Unite, care, încercând să decupleze Europa de Rusia, ar putea împinge companiile europene spre China.

Așadar, lumea se îndepărtează rapid de globalizare. Noile alianțe și coridoare aflate în formare vor duce la o fragmentare globală și vor genera șocuri mari atât pentru guverne, cât și pentru companii.

În primul rând, multe dintre aceste noi blocuri exclusive create de Statele Unite nu mai implică aliați tradiționali, cum ar fi Canada, Franța sau Germania. În afară de Regatul Unit, Statele Unite își îndreaptă atenția asupra Indo-Pacificului, aspect care provoacă o dilemă vechilor parteneri din Europa și din Orientul Mijlociu: dacă să rămână alături de Washington sau să caute alți parteneri.

Companiile vor fi la rândul lor afectate de orice blocuri geopolitice la care aderă guvernele lor și, ca atare, își vor înființa propriile blocuri. SK Telecom (Coreea de Sud) și Deutsche Telekom (Germania) au semnat deja un acord pentru realizarea așa-numitei „Alianțe Metavers”, iar companii precum Tesla și-au exprimat interesul pentru construirea propriilor lanțuri de aprovizionare.

În cele din urmă, în timp ce toți ochii sunt îndreptați spre Vest sau Asia, Africa își face de asemenea intrarea în scenă. Recent, Uniunea Africană (UA) a organizat cea de-a treia ediție a Africa Integration Day, cu tema deglobalizării și integrării africane. Cu acest prilej, companiile africane au fost sfătuite să se bazeze pe ele însele și să nu fie dependente de restul lumii.

Dacă economia globală a fost deschisă și accesibilă aproape tuturor timp de zeci de ani, o nouă realiniere este în curs, împărțind lumea de-a lungul unor noi linii de falii.

Multe dintre aceste falii sunt demarcate din considerente ideologice, ceea ce reprezintă o schimbare masivă față de ultimele decenii, când ideologia părea să nu mai conteze. În mod clar, consecințele deciziilor luate de aceste noi blocuri nu vor fi resimțite doar de țări sau companii, ci și de oamenii obișnuiți.

Mai multe blocuri vor concura în viitorul apropiat pentru a guverna lumea, iar ceste blocuri vor trebui să coexiste între ele cu modalități creative de a atrage țări și companii. Însă cât de departe vor merge aceste noi blocuri geopolitice pentru a-si impune ideile? Și ce se va întâmpla în momentul în care conviețuirea lor se va dovedi foarte dificilă?