Președintele SUA Donald Trump a reamintit, în discursul său inaugural de luni, dorința de a prelua canalul Panama și a redenumi Golful Mexic în Golful Americii. Dar nu ar fi ușor, consideră Al Jazeera.

Trump a mai vorbit anterior despre canal și despre Golful Mexic, dar luni, el a semnalat că este serios în ceea ce privește punerea în aplicare a celor două idei - și în curând.

Dar, oricât de puternic ar fi președintele SUA, poate Trump să preia canalul Panama și să redenumească Golful Mexic? Și ce ar implica asta?

Ambițiile președintelui SUA

În timpul discursului său inaugural, Trump a exprimat vise de expansiune teritorială americană. În timp ce prezenta planuri de explorare spațială, el a invocat doctrina expansionistă din secolul al XIX-lea a „Destinului manifest”, care decretează că SUA sunt destinate să se extindă teritorial.

„Vom schimba numele Golfului Mexicului în Golful Americii”, a spus el, tonul său ambițios fiind punctat cu pauze pentru a-și stăpâni entuziasmul. Fostul secretar de stat Hillary Clinton, pe care Trump a învins-o în alegerile din 2016, a izbucnit în râs în audiența din spatele său când a terminat fraza.

Trump i-a lăudat pe foștii președinți ai SUA, inclusiv pe republicanul William McKinley, care a fost președinte între 1897 și 1901. De asemenea, el l-a recunoscut pe fostul președinte Theodore Roosevelt Jr, republican care a deținut funcția între 1901 și 1909. El a emis un ordin executiv prin care Muntele Denali din Alaska să fie redenumit Muntele McKinley, după numele fostului președinte. Numele muntelui a fost schimbat din McKinley în Denali de către fostul președinte democrat Barack Obama în 2015, reflectând numele pe care populația indigenă și locuitorii din Alaska l-au folosit pentru munte.

Lui Roosevelt i se atribuie construirea Canalului Panama, o cale navigabilă artificială pe Istmul Panama, care face legătura între Oceanul Pacific și Oceanul Atlantic. Canalul a fost construit în mare parte de SUA între 1904 și 1914, sub supravegherea lui Roosevelt.

Trump a declarat că acest canalul a fost „dat în mod prostesc țării Panama” de către SUA.

El a adăugat: „Am fost tratați foarte prost, acest cadou prostesc nu ar fi trebuit să fie făcut niciodată, iar Panama și-a încălcat promisiunea față de noi. Mai presus de toate, China operează Canalul Panama. Iar noi nu i l-am dat Chinei. L-am dat Panama și îl luăm înapoi”.

Trump a avut o istorie litigioasă cu Panama. În 2018, Trump a trebuit să renunțe la numele său de la Trump International Hotel and Tower din Panama după o dispută cu proprietarul majoritar al hotelului.

Luni, președintele Panama, Jose Raul Mulino, a respins afirmațiile făcute de Trump în discursul său inaugural. „În numele Republicii Panama și al poporului său, trebuie să resping într-o manieră cuprinzătoare cuvintele conturate de președintele Donald Trump cu privire la Panama și canalul său, în discursul său inaugural”, a declarat el.

„Nu există nicio prezență a vreunei națiuni din lume care să interfereze cu administrația noastră”.

Cui aparține Canalul Panama?

Guvernul Panama este proprietarul canalului cu o lungime de 82 km. Panama a primit dreptul de proprietate asupra canalului la 31 decembrie 1999, în temeiul unui tratat din 1977 semnat de fostul președinte american Jimmy Carter și fostul lider panamez Omar Torrijos.

Conform tratatului, guvernul SUA a renunțat la controlul asupra canalului din anul 2000. Tratatul acordă SUA autoritatea de a întreține și de a exploata canalul. Navele din orice țară pot traversa canalul. Tratatul nu conține o clauză care să permită SUA să preia proprietatea asupra acestuia.

Tratatul decretează că taxele pentru tranzitarea canalului trebuie să fie „juste, rezonabile, echitabile și conforme cu dreptul internațional”.

„Scopul acordului nostru și spiritul tratatului nostru au fost încălcate în totalitate. Navele americane sunt grav suprataxate și nu sunt tratate echitabil în niciun fel, sub nicio formă. Și asta include Marina Statelor Unite”, a spus Trump în timpul discursului inaugural.

În 2023, Canalul Panama a fost afectat de condițiile de secetă din America Centrală. Traficul care traversează calea navigabilă s-a redus cu 29% în ultimul an fiscal. Între octombrie 2023 și septembrie 2024, 9.944 de nave au traversat canalul, față de 14.080 în anul precedent.

Președintele Panama, Mulino, a declarat că tarifele care au majorat taxa pentru canal „nu sunt stabilite dintr-un capriciu” la sfârșitul lunii decembrie 2024, după ce Trump vorbise pentru prima dată despre achiziționarea canalului.

China nu deține canalul. Deși, CK Hutchison, o corporație cu sediul în Hong Kong, administrează două dintre porturile canalului, situate la intrările din Caraibe și Pacific, din 1997. În declarația sa din decembrie, Mulino a mai spus că China nu deține Canalul Panama și că „fiecare metru pătrat din Canalul Panama și din zona înconjurătoare aparține Panama și va continua să aparțină [Panama]”.

Poate Trump să preia Canalul Panama?

Un articol publicat luni de grupul de reflecție Atlantic Council, cu sediul la Washington, DC, a afirmat că un mod în care Trump ar putea „prelua” canalul este prin creșterea investițiilor americane în acesta și prin investiții în întreprinderile care operează canalul în mod direct și indirect.

Trump nu a precizat cum ar proceda pentru a prelua canalul, dar nu a exclus posibila utilizare a forței militare sau economice pentru extinderea teritorială. De asemenea, el a vorbit în ultimul timă despre dorința de a achiziționa Groenlanda și chiar de a face din Canada un stat american.

Prin canalul se realizează aproximativ 2,5 % din comerțul maritim mondial și 40 % din traficul de containere din SUA.

Dacă Trump ia Canalul Panama, „ar fi o încălcare a Cartei ONU, documentul care guvernează relațiile internaționale de la al doilea război mondial încoace”, potrivit lui James Bays de la Al Jazeera. Aceasta deoarece canalul face parte din Panama, o țară suverană.

Câți oameni au murit construind Canalul Panama?

În timpul investirii sale, Trump a declarat că SUA „au pierdut 38.000 de vieți în construcția Canalului Panama”.

Într-un interviu din august 2023, Trump i-a spus jurnalistului conservatoare Tucker Carlson: „Deci am construit un lucru numit Canalul Panama. Am pierdut 35.000 de oameni din cauza țânțarilor, știi tu, malaria. Am pierdut 35.000 de oameni construind - am pierdut 35.000 de oameni din cauza țânțarilor. Vicios. Au trebuit să construiască sub plase.”

În septembrie 2023, BBC a verificat această afirmație vorbind cu Matthew Parker, autorul cărții Hell's Gorge: The Battle to Build the Panama Canal. Parker a declarat că, într-adevăr, în timpul construcției canalului s-au pierdut vieți din cauza bolilor transmise de țânțari, precum malaria și febra galbenă. El a adăugat că au fost răspândite și alte boli, inclusiv tifosul, holera și febra apelor negre.

În 1880, francezii au început să sape canalul, conduși de Ferdinand de Lesseps, care a construit Canalul Suez în Egipt. Încercarea francezilor a durat nouă ani, până când au dat faliment.

Când a fost întrebat câți oameni au murit construind canalul în timpul tentativei franceze, Parker a spus: „estimarea aproximativă este de aproximativ 25 000”. El a adăugat că printre cei care au murit nu s-au numărat doar muncitori, ci și ingineri. El a spus că printre aceștia s-au numărat ingineri din Franța și muncitori din Jamaica, America Centrală și Columbia.

Parker a spus că, în timpul efortului SUA de a construi canalul, „au murit aproximativ 6.000 de persoane, dintre care aproape toate erau din Barbados. Din cei 6.000, au murit aproximativ 300 de americani”.

Poate Trump să redenumească Golful Mexic?

Tehnic, da, dar restul lumii nu ar putea să nu fie de acord cu redenumirea golfului de către Trump.

Golful Mexic este delimitat de Cuba, statele estice din Mexic: Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatan și Quintana Roo; și statele de pe Coasta Golfului din Statele Unite: Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama și Florida.

Nu există legi internaționale oficiale care să decidă cum se numește în mod universal un spațiu maritim comun sau un teritoriu disputat. Cu toate acestea, Biroul Hidrografic Internațional (IHB) standardizează denumirile și rezolvă conflictele.

În SUA, US Board on Geographic Names supraveghează nomenclatura geografică. Site-ul web al consiliului precizează că acesta „descurajează schimbările de nume, cu excepția cazului în care există un motiv imperios”.

În 2012, reprezentantul statului Mississippi, Steve Holland, a propus un proiect de lege pentru redenumirea unor părți ale Golfului, în apropierea SUA, în Golful Americii. Ulterior, Holland a respins proiectul de lege ca fiind o glumă, iar acesta nu a fost adoptat atunci când a fost înaintat unei comisii.

Prin urmare, deși Trump ar putea, teoretic, să schimbe numele Golfului Mexic pe documentele oficiale ale SUA, acest lucru nu înseamnă că va fi și acceptat la nivel internațional.

Există și alte denumiri controversate?

Tensiunile diplomatice dintre țările vecine au dus la conflicte îndelungate privind denumirea spațiilor maritime.

Japonia și Coreea s-au certat cu privire la denumirea mării riverane cele două țări. Tokyo o numește Marea Japoniei, în timp ce Seulul insistă să o numească Marea de Est.

Denumirea Mării Chinei de Sud este, de asemenea, contestată. Filipine insistă ca unele părți ale acesteia să fie denumite Marea Filipinelor de Vest, în timp ce Vietnamul preferă Marea de Est.

Ceea ce Iranul numește Golful Persic este cunoscut ca Golful Arabiei de către națiunile arabe, relatează Al Jazeera.