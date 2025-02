O focă s-a strecurat în camera unui hotel din Olanda. A devenit „morocănoasă” când turiștii i-au stricat „somnul de frumusețe”

O turistă cazată la un hotel cu vedere spre plajă din Vlissingen, sud-vestul Olandei, a fost surprinsă să găsească în cameră, la întoarcerea dintr-o scurtă ieșire, o focă. Mamiferul marin dormea liniștit pe mochetă și n-a fost prea încântat când a fost trezit.

Zarva creată a făcut-o pe focă „să devină destul de morocănoasă după ce somnului de frumusețe i-a fost tulburat”, a scris, marți, pe Facebook, Fundația pentru Bunăstarea Animalelor Zeeland, care a distribuit mai multe fotografii cu mamiferul.

Chiar și membrii fundației au fost surprinși de aventura focii:

„Primim adesea mesaje ciudate și nu suntem surprinși, dar când am primit un mesaj în seara asta nu ne-a venit să credem la început: E o focă într-o cameră de hotel!? Am întrebat din nou: O ce?. După explicație, am înțeles un pic mai bine....Pe plaja Vlissing există Pier 7 Zandpaviljoen, care închiriază și camere de plajă (camere de hotel direct pe plajă). (...) Foca sforăia în camera lor. A fost o priveliște ciudată: oaspeții, afară, puțin nervoși, iar înăuntru, complet relaxată, foca. Din fericire, stimații noștri colegi de la Reddingsteam Zeedieren Nederland RTZ au fost rapid acolo pentru a-i ajuta pe lucrătorii noștri (...). Și, astfel, vacanța acestor oaspeți a devenit o aventură de neuitat. Își pot spune povestea în anii ce vor urma”.

Cum a ajuns foca în camera de hotel

Un angajat al hotelului a declarat presei locale că turista și-a scos câinele la plimbare și a lăsat din greșeală ușa camerei deschisă, ceea ce a permis focii să se strecoare înăuntru, potrivit CBS News.

Când s-a întors în cameră, foca era întinsă pe podea. Turista a anunțat personalul hotelului, care a contactat o organizația de protecție a animalelor, pentru îndepărtarea focii.

Focile cenușii - cum a fost exemplarul care s-a strecurat în camera de hotel - pot fi periculoase. Fundația pentru Bunăstarea Animalelor Zeeland spune că aceste animale pot mușca oamenii, dar, în general, se rezumă la a căuta un loc de relaxare.

În cazul amintit, foca dormea când turista s-a întors, dar a fost trezită de agitație Mamiferul a fost pus într-un coș șpecial și ridicat din hotel.

Amintim că, în 2022, un pui de focă a pătruns într-o casă din Noua Zeelandă, a hărţuit pisica din locuință şi a petrecut câteva ore pe hol, inainte de a fi ajutată să ajungă înapoi, în mare.