Video Netanyahu: Israelul are „datoria” să atace Iranul și „va face acest lucru”. Explozii puternice la Beirut

Întors la biroul său din centrul capitalei Tel Aviv, după weekendul celebrării Rosh Hashanah (Anul Nou Evreiesc), premierul israelian Benjamin Netanyahu a dat asigurări că Israelul va răspunde atacului cu rachete balistice al Iranului, relatează Times of Israel.

„Iranul a lansat de două ori sute de rachete asupra teritoriului și a orașelor noastre – atacuri cu rachete balistice - printre cele mai mari din istorie”, a transmis Netanyahu într-o declarație video.

„Nici o țară din lume nu ar accepta un astfel de atac asupra orașelor și a cetățenilor săi și nici statul Israel nu va accepta. Israelul are datoria și dreptul de a se apăra și de a răspunde acestor atacuri – și vom face acest lucru”, a subliniat el.

Cele mai multe dintre remarcile lui Netanyahu se concentrează însă pe luptele din Liban, potrivit premierului, Israelul schimbă „echilibrul de putere în nord”, scrie Times of Israel.

„În urmă cu aproximativ o lună, când ne apropiam de finalul spulberării batalioanelor Hamas din Gaza, am început să ne îndeplinim promisiunea pe care am făcut-o locuitorilor din nord”, a spus el, cu referire la obiectivul recent aprobat de cabinetul de război de a asigura întoarcerea locuitorilor din nord la casele lor, la un an după ce au fost evacuați de la granița cu Libanul.

„L-am eliminat pe [liderul Hezbollah Hassan] Nasrallah și conducerea Hezbollah, i-am eliminat pe comandanții forței Radwan care plănuiau să invadeze Galileea și să efectueze un masacru de mai mare amploare și mai cumplit și asupra cetățenilor noștri decât cel din 7 octombrie”, a transmis Netanyahu.

Netanyahu insistă că Israelul a distrus „o mare parte” din stocul de rachete al grupării șiite libaneze Hezbollah.

„Și în aceste zile, soldații noștri eroici distrug gama de tuneluri teroriste pe care Hezbollah le-a pregătit în secret, aproape de granițele noastre”, spune el, adăugând că „deși nu am finalizat încă eliminarea amenințării, am schimbat clar cursul războiului și a echilibrului războiului, iar brațele noastre sunt întinse [pentru mai multă acțiune]”.

„El și întreaga lume au descoperit voința de fier a Israelului – o țară puternică și o armată puternică, îndrăzneață și morală. O țară hotărâtă să se apere împotriva oricărei amenințări. Aceasta include amenințarea Iranului, care se află în spatele tuturor atacurilor asupra noastră – din Gaza, din Liban, din Yemen, din Irak și Siria – și, desigur, din Iranul însuși”, a declarat Netanyahu.

Explozii puternice zguduie capitala Libanului

În ceea ce corespondentul BBC din Liban a numit „cea mai rea noapte de până acum” Israelul a lansat peste 30 de atacuri aeriene în suburbiile de sud ale Beirutului, unde Hezbollah are o prezență puternică.

Flăcări uriașe și nori de fum s-au înălțat pe cerul nopții, în timp ce locuitorii au fost filmați fugind panicați, în timp ce explozii răsunau în fundal, scrie BBC.

Bombardamentele au avut loc după ce armata israeliană a avertizat rezidenții să se evacueze. Forțele de apărare ale Israelului (IDF) au ucis 440 de luptători Hezbollah în urma invaziei terestre în sudul Libanului, a transmis armata israeliană duminică.

La granița de sud cu Liban, Israelul a spus că 30 de rachete au fost lansate spre orașul nordic Kiryat Shmona, în mare parte evacuat, în timp ce Hezbollah a spus că luptătorii săi au respins trupele israeliene care încercau să se infiltreze într-un sat libanez.

Separat, duminică a avut loc un atac aerian asupra orașul Tripoli, în nordul Libanului, iar un lider Hamas a fost ucis într-o explozie.

IDF a mai spus că 30 de rachete lansate de Hezbollah peste noapte au căzut în principal în zonele evacuate din nordul Israelului.