Misteriosul monument arheologic din Sardinia vechi de 6.000 de ani. „Muntele de pietre“ a fost loc de pelerinaj

Printre cele mai misterioase monumente arheologice din Sardinia se află fără îndoială altarul preistoric Monte d'Accoddi.

Monte d'Accoddi înseamnă "munte de pietre". Staționată în mijlocul câmpului gol ca o pistă de aterizare, o rampă lungă a apărut la vedere, mărginită de pietre care ajungea până la un palier ușor, iar apoi urca o scară largă de trepte de piatră până în vârful unei platforme cu movile pe piramidă, potrivit atlasobscura.com.

De la distanță, piramida părea ciudat de singură, lipsită de orice urmă de umanitate sau de alte semne de construcție. La bază se întindea pe o suprafață de aproximativ 30 de metri pe 30 de metri. O piatră masivă cioplită în formă de ou, la poalele rampei lungi, părea ca și cum cineva ar fi rostogolit-o pe trepte. Piatra ovală semăna cu omphalos-ul din Delphi, în Grecia antică, un bolovan sacru care indica centrul lumii. Într-o parte se afla un menhir subțire, înalt de doi metri, ca un simbol totemic de piatră.

Alte patru menhire erau amplasate în jurul zonei. Pe partea opusă a piramidei se afla un dolmen, un mic morman de pietre asemănător cu Stonehenge.

”Am urcat pe rampa de pământ până am ajuns pe o platformă, apoi am început să escaladez treptele de piatră. Nu avea urcușul ascuțit al piramidelor din centrul Mexicului; și totuși, ascensiunea finală avea aceeași greutate de solemnitate a pământului sfințit. Din vârful platformei, puteam vedea întreaga priveliște a văii, rampa lungă de trepte de piatră apărând acum ca o trecere sacră de la pământ la cer. Am simțit rolul puternic al unui altar care căuta să se conecteze la cosmosul vremurilor”, scrie Jeff Biggers, vizitei la templu.

Descoperită în anii 1950, structura originală a piramidei datează din anii 4000-3500 î.Hr. - acum aproape 6.000 de ani. Un lucru o deosebea de alte zigurate sau piramide: Monte d'Accoddi a fost construită pe o fundație de piatră atent aranjată, cărămidă cu cărămidă, inclusiv fundațiile din colțuri, precum și rampa. Ziguratele din Mesopotamia, de exemplu, foloseau cărămizi de lut, nu piatră. Potrivit arheologilor, piramida s-a dezvoltat în două etape. Cea de-a doua etapă, în jurul anului 3200 î.Hr. a adăugat un altar, unde săpăturile au găsit resturi de oi, porci și vite, cel mai probabil folosite pentru sacrificii.

Cu toate aspectele sale extraterestre, piramida avea ceva incredibil de atrăgător, ca și cum ar fi fost construită ca o piatră de hotar pentru un moment singular al umanității în timp. Te chema să o escaladezi. Mi-am putut imagina Monte d'Accoddi ca fiind un loc de pelerinaj pentru cei de pe insulă. Stând în vârf, pe platforma pe care fusese amplasat cândva un altar pentru a face o petiție zeilor sau pentru a-i sfida, m-am minunat că sunt singur. Nu mai era nimeni altcineva în sit, în afară de câțiva angajați într-un mic birou la marginea câmpului.

”În timp ce am escaladat piramidele Tikal din Guatemala cu un sentiment similar de uimire, acest monument din Sardinia a fost construit cu câteva mii de ani în urmă în cronologia existenței noastre, fiind un punct de reper sacru în Europa neolitică. Antichitatea, încă păstrată, a semnalat un moment de balama în istorie; a recunoscut o organizare a civilizației care a făcut literalmente un pas înainte și dincolo de ceea ce fusese imaginat în trecut. A fost cu adevărat una dintre cele mai incomparabile scene din Europa, cel puțin din experiența mea. Nu m-aș fi așteptat niciodată la un astfel de loc în Sardinia. Un loc în care se stătea la temelia "civilizației" în Europa; un spațiu sacru care a rezistat de-a lungul a mii de ani, aș adăuga eu, atrăgând pelerini din întinderi îndepărtate ale insulei, și nu numai”, mai scrie Jeff Biggers.

"Suntem obișnuiți să ne gândim la civilizație ca la ceva care își are originea în orașe", ne amintește David Graeber în cartea sa, The Dawn of Everything: A New History of Humanity, "dar, înarmați cu noi cunoștințe, pare mai realist să punem lucrurile invers și să ne imaginăm primele orașe ca pe una dintre acele mari confederații regionale, comprimate într-un spațiu mic".

Acest sentiment a rezonat cu mine de multe ori în Sardinia. Realitatea că minunile arhitecturale, de exemplu, au apărut din geniul unor mici comunități de pe o insulă mică; și realitatea și mai uluitoare că aceste artefacte masive, precum nuraghes (turnuri de piatră independente) și acest zigurat, încă mai dăinuiau ca prezență pe insulă. Ele nu erau simple legende sau povești dintr-o poveste, oricât de veche ar fi fost.

Nu erau bucăți de pietre într-un muzeu, oricât de enigmatice ar fi fost. Bazele civilizației de pe această insulă, ca punct de legătură în Mediterana și, în cele din urmă, în Europa, au oferit o privire în chiar treptele progresului într-o epocă care a văzut trecerea de la primele unelte de piatră pentru agricultura organizată la primele roți de piatră care au apărut. În acest proces, aceste minuni arhitecturale au fost asamblate în Sardinia ca un act colectiv de cunoaștere și abilitate, nu ca un fenomen misterios.

Arheologii au găsit, de asemenea, numeroase morminte în interiorul piramidei, inclusiv camere subterane similare cu cimitirele neolitice domus de janas, sculptate în camere de stâncă în toată insula. La fel ca multe dintre siturile de necropole de piatră din Sardinia, mormintele includeau sculpturi de coarne de taur ca simboluri ale statutului. Printre alte artefacte a fost descoperit și un dinte de balenă, care făcea legătura între situl din interior și mare.

Fotografiile aeriene ale sitului au surprins ruinele aparent evidente, dar ascunse, în 1950. Acestea au fost literalmente îngropate sub mormane de pământ și sub vegetație timp de mii de ani. Abandonat la începutul civilizației nuragice, situl era cunoscut de secole. Majoritatea vizitatorilor, inclusiv arheologii de la începutul anilor 1900, au presupus că acesta conține ruinele unui alt nuraghe. La fel ca mii de altele, a fost lăsat să stea sub pământ. Imaginați-vă câte alte situri Monte d'Accoddi stau sub cele 7.000 de nuraghi care nu au fost niciodată excavate în Sardinia.

Primele săpături au fost finanțate abia în anii 1950, când terenul a fost deținut de Antonio Segni, care avea să devină președinte al Italiei. Segni a procurat de fapt fondurile inițiale.

În timpul săpăturilor a fost colectat, printre alte piese de ceramică, un bol ceramic cu figuri de dansatori. Într-unul dintre morminte a apărut o mică steluță de calcar cu incizii clare, ca și cum ar fi marcat timpul sau un nume. Cu siguranță, aceasta a marcat un lexicon pe insulă în vremuri străvechi. Au fost găsite și alte piese de ceramică, precum și o figură masculină în ocru roșu. Într-o secțiune a mormintelor, cantități mari de obsidian, scoici și alte materiale acopereau zona. De fapt, fundațiile din calcar pentru o colibă sătească înconjurau o parte a piramidei.

În lumea subterană a mormintelor, arheologii au descoperit, de asemenea, o frumoasă sculptură în piatră a unei zeițe. Cu mâinile pe șolduri, cu brațe subțiri și un trunchi triunghiular, zeița fusese interpretată ca reprezentând Mama Pământ-la Dea Madre.

Îndrăgita figură, cu capul ei circular și ochii "globali", nu era singură. Sculpturi similare ale Deei Madre fuseseră găsite în necropole neolitice din Sardinia, de pe insula mai mică Sant'Antioco, pe coasta vestică, lângă Cabras, în munții Barbagia, lângă Orgosolo, în situri de domus de janas lângă Alghero, Porto Torres și Sassari. În anii 1940, un tâmplar de lângă Macomer, care săpa în apropierea livezilor sale, a găsit cea mai veche sculptură feminină înregistrată. A băgat mâna în pământ și a cules "Venus din Macomer", așa cum este numită, fracturată în anumite zone, dar cu fața, trunchiul și coapsele clare, sculptate într-o rocă vulcanică sau de bazalt. A fost datată recent în Pleistocenul târziu - are o vechime de cel puțin 15.000 de ani.

O astfel de vechime, amestecată cu artă și ritual, nu s-a simțit astăzi străină de insulă, ca o relicvă a unei alte culturi, ci o parte fundamentală a experienței sardiene.

În 2019, arheologul american Gary Webster a întrebat, în propria sa analiză: Cum se poate ca Monte d'Accoddi, cu existența sa singulară, să lipsească din majoritatea studiilor despre Europa neolitică, inclusiv din cel mai recent Oxford Handbook of Neolithic Europe, care chiar prezenta pe copertă o sculptură dea madre din Sardinia? Arheologia clasică și mulțimea sa de savanți au sculptat cu siguranță un nou rol pentru Sardinia în coridoarele odinioară înguste ale civilizației occidentale. Manualul Cambridge Prehistory of the Bronze and Iron Age Mediterranean (Preistoria Cambridge a Mediteranei din epoca bronzului și a fierului) prezenta chiar și o navă de bronz nuragică pe coperta sa, ca și cum transportul său încă aștepta să fie inspectat.

"Cartaginezii îneacă orice străin care trece pe lângă ei, în călătoria lor spre Sardinia", scria Strabon în Geografia sa în limba greacă, undeva în jurul anului 23, amintindu-ne că odiseea unei națiuni nu era neapărat tăcută, ci redusă la tăcere. În epoca modernă, această reducere la tăcere a continuat sub alte forme.

Am fost, de asemenea, curios ce se ascundea în cultul unei zeițe feminine din Paleolitic până în Neolitic, care se presupune că s-a încheiat în Epoca Bronzului? Accentul pe artefactele dea madre s-a mutat în cele din urmă pe bronzul nuragic și alte sculpturi dominate de bărbați, inclusiv arcași și războinici, boxeri și luptători, preoți și șefi de sate. Pionierul arheolog sardit Giovanni Lilliu a remarcat cu ușurință în 1963, poate ca o reflectare a propriilor sale vremuri, că "în această societate de bărbați - trup și suflet - femeile aduc o notă de bunătate și grație, dar și de demnitate și de o severă cumpătare, uneori de o natură tragică tăcută și solemnă: așa cum este și astăzi, femeia sardă".

Evaluând materialele găsite în mormintele funerare, precum și statuetele din bronz ale preotesei nuragice, arheologul Fulvia Lo Schiavo a observat că femeile nuragice împărtășeau de fapt un "tratament egal" în ritualurile de viață și de moarte la un nivel "aproape unic în lumea antică". La zeci de ani de la cercetările de pionierat ale lui Lilliu în domeniul Nuragic, analiza mai actualizată a lui Lo Schiavo a sugerat că "secretul" bunăstării și egalității femeilor Nuragice a dispărut în cele din urmă în tulburările provocate de colonizarea fenicienilor și apoi a cartaginezilor.