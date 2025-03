Mărturii tulburătoare după cutremurul puternic din Bangkok. „Lucrurile au devenit haotice, iar oamenii au început să alerge”

Mărturia unui muncitor de 31 de ani care a reuşit să se salveze la limită dintr-o clădire care s-a prăbuşit în Bangkok este tulburătoare. „După bum, nu am mai putut vedea nimic. Fugeam să găsesc o cale de ieșire”.

Locuitorii şi autorităţile din Mynmar şi Thailanda sunt încă şocaţi de proporţiile dezastrului cauzat de cutremurul de vineri. Nu se cunoaşte numărul exact al victimelor, acţiunile de salvare fiind încă în curs de desfăşurate, după ce mai multe clădiri s-au prăbuşit şi zeci de persoane au fost prinse sub dărâmături.

Bilanțul oficial arată până acum că 144 de persoane au murit și 732 au fost rănite în Myanmar, a anunțat liderul militar Min Aung Hlaing, care a spus că este de așteptat ca numărul victimelor să crească.

În Thailanda situaţia începe să se îmbunătățească după cele 12 replici ale puternicului seism, anunţă autorităţile, dar mărturile celor care au scăpat ca ptin minune cu viaţă sunt tulburătoare.

Sunan Kenkiat, în vârstă de 31 de ani, care lucra la sistemul de stingere a incendiilor la o clădire din Bangkok chiar înainte ca aceasta să se prăbuşească, a povestit pentru CNN cum a fost în momentele haotice de după cutremur.

„Clădirea se zguduia și m-am simțit amețit. După aceea, au început să cadă resturi, cum ar fi bucăți de ciment, iar tremurul a devenit mai puternic, așa că am strigat la toată lumea să fugă”, a spus acesta, povestit că apoi a auzit un bubuit puternic şi nu totul s-a umplut de praf.

„După bum, nu am mai putut vedea nimic. Fugeam să găsesc o cale de ieșire. Am început să-mi caut colegii. Lucrurile au devenit haotice, iar oamenii au început să alerge. (...) Eram tot acoperit de un praf alb. Când am ajuns afară, echipa de salvare m-a ajutat să mă scutur. M-am gândit că, dacă nu aș fi reușit să evit placa de ciment, aș fi putut muri oricum, din cauza prafului”, a mai spus el încă şocat de cele întâmplate.

Muncitorul spune că ştie în mod sigur că cel puţin trei dintre colegii săi au rămas înăuntru, dar autorităţile au declarat că se tem că până la 81 de persoane au fost prinse sub dărâmături respectivei clădiri.

Ce povesteşte un român stabilit în Bangkok

Zsolt Szekely, un cetăţean român stabilit în Bangkok a povestit, la rândul său, într-o intervenţie la Antena 3, cum a resimţit cutremurul de 7,7 grade pe scara Richter, în apartamentul său de la etajul 30, dintr-un bloc cu 38 de etaje.

„A fost groaznic. Eram la etajul 30, într-o clădire înaltă, de 38 de etaje. Am auzit zgomote, cum cade ceva, s-a simțit că sunt căderi de moloz, atunci am simțit și cutremurul acela mai puternic. Am văzut gresia cum se sparge. Am luat tot esențialul cu mine și am fugit pe scara de siguranță. Era haos, pereții crăpați, plafoane.

Am înțeles că la unele etaje apă curgea cu putere pentru că se spărgeau țevile. Am fugit la parter și, după, pe lângă clădire. Vedeai moloz pe lângă tine. Toate clădirile sunt în picioare, în afară unei clădiri a Guvernului care era în construcție și s-a prăbușit, murind undeva la 50 de persoane”, a povestit el.