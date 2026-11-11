 Kenya, aproape de eliminarea Ebola. Ultimul pacient infectat a fost externat din spital | adevarul.ro
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Kenya, aproape de eliminarea Ebola. Ultimul pacient infectat a fost externat din spital

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Ultimul pacient din Kenya diagnosticat cu Ebola a fost externat miercuri, au anunțat autoritățile sanitare din această țară africană. Cei șapte pacienți care au supraviețuit infecției sunt considerați vindecați, iar în rândul persoanelor care au intrat în contact cu bolnavii nu au fost identificate noi infectări, a declarat ministrul Sănătății, Aden Duale, la Nairobi, potrivit agenției DPA.

Kenya, aproape de eliminarea Ebola.
Kenya, aproape de eliminarea Ebola. Foto: FOTO: Shutterstock

În total, Kenya a raportat nouă cazuri de Ebola în actualul focar, dintre care două s-au soldat cu decese, notează Agerpres

Externarea ultimului pacient nu înseamnă însă că epidemia a fost oficial încheiată. Pentru ca autoritățile sanitare să declare Kenya liberă de Ebola, trebuie să treacă 42 de zile fără să fie înregistrat niciun caz nou. Intervalul reprezintă două perioade succesive de incubație și transmitere a virusului.

Dacă nu vor apărea alte infectări, Kenya ar putea primi statutul de țară fără Ebola pe 23 decembrie.

Anunțul vine într-un moment important pentru economia kenyană, în care turismul reprezintă una dintre principalele surse de venit. Începutul sezonului turistic de vârf face ca evoluția favorabilă a situației epidemiologice să fie o veste încurajatoare pentru această industrie.

Primul caz din actualul focar a fost confirmat pe 6 octombrie. Este vorba despre un bărbat care se infectase în Republica Democrată Congo (RDC), după care a ajuns în Uganda și, ulterior, a călătorit cu avionul în Kenya. Acesta a murit într-un spital.

Ulterior, un membru al familiei sale a decedat, după ce prezentase simptome specifice Ebola la jumătatea lunii octombrie. Femeia se afla deja în carantină în momentul în care au apărut simptomele.

În timp ce Kenya se apropie de încheierea focarului, situația din Republica Democrată Congo rămâne gravă. Epidemia continuă să afecteze opt provincii ale țării.

La aproape șase luni de la declararea oficială a epidemiei, autoritățile sanitare au raportat peste 11.000 de infectări și aproximativ 5.400 de decese.

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