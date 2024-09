Armata israeliană a difuzat o înregistrare video cu pasajul subteran unde, potrivit acesteia, au fost ţinuţi cei şase ostatici ucişi de Hamas. Tunelul întunecat şi înghesuit, sigilat de o uşă de fier, este plin de sânge şi se văd gloanţe şi un set de şah, transmite Reuters.

Videoclipul a fost filmat de armată vinerea trecută, a declarat purtătorul de cuvânt al acesteia, contraamiralul Daniel Hagari, în timp ce o echipă de criminalişti investiga moartea ostaticilor, scrie news.ro.

Videoclipul a fost făcut public marţi, după ce a fost vizionat de familiile acestora şi de cabinetul de securitate israelian.

Cei şase ostatici au fost ucişi în noaptea de 29 august, a declarat Hagari. Corpurile lor au fost găsite şi recuperate de soldaţii israelieni în zona Rafah din sudul Gazei, aproximativ două zile mai târziu.

Hagari a declarat că cel puţin doi bărbaţi înarmaţi din Hamas i-au împuşcat mortal în tunel, care se află la 20 de metri (66 ft) sub pământ, are mai puţin de 170 de centimetri (5,6 ft) înălţime şi aproximativ 80 de centimetri (32 inch) lăţime. Are un puţ de ieşire folosit de militanţi, sub o cameră pentru copii dintr-o casă.

Ostaticii au fost probabil ţinuţi în tunelul umed, unde este greu să respiri şi să stai drept, pentru o anumită perioadă de timp, posibil săptămâni, a declarat Hagari.

O versiune a videoclipului cu naraţiune în limba engleză arată încărcătoare de puşti Kalaşnikov, pungi conţinând sticle de plastic pline cu urină şi o găleată într-o gaură care servea drept toaletă. Hainele femeilor sunt împrăştiate pe jos. Versiunea în ebraică, difuzată în direct pe canalele de televiziune israeliene, arată, de asemenea, un set de şah.

Reuters nu a putut verifica independent locaţia sau data la care a fost filmat videoclipul.

Trupele israeliene se aflau în zonă, luptând cu militanţii Hamas la suprafaţă, când ostaticii au fost ucişi, a declarat Hagari, adăugând că soldaţii nu au încercat o operaţiune de salvare. Armata nu dispunea de informaţii precise verificate cu privire la prezenţa ostaticilor în zonă, a spus el.

Cei şase ostatici morţi sunt două femei şi patru bărbaţi cu vârste cuprinse între 23 şi 40 de ani, dintre care cinci au fost luaţi de la festivalul de dans Nova, atacat de militanţi pe 7 octombrie anul trecut. Unul dintre ei era tată, dar copilul său s-a născut după ce a fost luat ostatic. Asasinatele au stârnit indignare şi un val de durere în Israel.

Eforturile de a asigura o încetare a focului în Gaza, care ar include un acord de eliberare a ostaticilor, au eşuat, Israelul şi Hamas acuzându-se reciproc pentru impas.

Protestele masive de săptămâna trecută au cerut liderilor israelieni să facă mai mult pentru eliberarea acestora.

Luptătorii conduşi de Hamas au luat aproximativ 250 de ostatici străini şi israelieni atunci când au pătruns în Israel la 7 octombrie şi au ucis 1.200 de persoane, potrivit bilanţului israelian.

Ofensiva Israelului în Gaza a ucis de atunci peste 40.000 de palestinieni.

Aproximativ 100 de ostatici au rămas în Gaza, dintre care cel puţin o treime sunt consideraţi morţi. Mai mult de 100 de ostatici au fost eliberaţi în noiembrie în schimbul prizonierilor palestinieni, iar opt au fost salvaţi de forţele israeliene.