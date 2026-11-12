 Clădire prăbușită peste un șantier în New York: doi morți și 16 răniți. O femeie însărcinată, salvată de sub dărâmături. Operațiunile de căutare continuă | adevarul.ro
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Video Clădire prăbușită peste un șantier în New York: doi morți și 16 răniți. O femeie însărcinată, salvată de sub dărâmături. Operațiunile de căutare continuă

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Doi oameni au murit și alți 16 au fost răniți după prăbușirea unei clădiri cu trei etaje în Brooklyn, New York. O femeie însărcinată a fost scoasă în viață de sub dărâmături, în timp ce pompierii caută în continuare posibili supraviețuitori.

Tragedia s-a produs miercuri, 11 noiembrie, în cartierul Flatbush din Brooklyn. Clădirea, care avea destinație mixtă, s-a prăbușit parțial peste un șantier din apropiere, surprinzând atât locatari, cât și muncitori aflați în zonă.

Operațiunile de salvare au început în jurul orei 16:00, iar primele echipaje au ajuns la fața locului la doar un minut după primul apel de urgență, potrivit primarului New Yorkului, Zohran Mamdani, potrivit aljazeera.

Șeful Departamentului de Pompieri din New York (FDNY), John Esposito, a declarat că echipajul care a intervenit se întorcea de la o altă urgență din apropiere și a început imediat operațiunile de căutare și salvare.

„Continuăm să verificăm toate spațiile rămase sub dărâmături, în căutarea unor eventuale victime. Am scos deja câteva persoane din zona prăbușită”, a declarat acesta în cadrul unei conferințe de presă.

Esposito a adăugat că există temeri privind o posibilă nouă prăbușire. Pompierii vor rămâne la fața locului timp de mai multe zile, până când vor avea certitudinea că nu mai există persoane prinse sub dărâmături.

Conform bilanțului prezentat de FDNY, patru dintre răniți sunt în stare critică, iar alte 12 persoane sunt în stare stabilă. Un pompier a suferit răni ușoare și primește îngrijiri medicale.

Pentru identificarea eventualelor victime prinse sub resturile clădirii, pompierii au folosit inclusiv o dronă. Printre persoanele recuperate de echipele de intervenție se numără și o femeie însărcinată.

Șapte copii, printre persoanele afectate

Potrivit autorităților, bilanțul total al persoanelor implicate în incident a ajuns la 19, inclusiv cele două victime decedate. Printre persoanele rănite se află și șapte copii. Patru dintre victime sunt în stare critică, iar alte 12 sunt stabile. Un pompier a suferit răni ușoare.

Intervenția este una dificilă, din cauza instabilității resturilor de construcție și a riscului unei noi prăbușiri.

Peste 250 de pompieri și paramedici participă la operațiunile de salvare, desfășurate cu ajutorul dronelor, câinilor de căutare și al echipamentelor speciale. Autoritățile au avertizat că verificarea întregii zone ar putea dura mai multe zile.

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Clădire prăbușită peste un șantier în New York
Clădire prăbușită peste un șantier în New York Foto: X

Comisarul FDNY, Lillian Bonsignore, a declarat că echipele trebuie să acționeze cu maximă prudență, deoarece deplasarea resturilor prea rapid ar putea pune în pericol atât victimele, cât și salvatorii.

Primarul Zohran Mamdani a cerut locuitorilor să evite zona pentru a nu îngreuna intervenția. De asemenea, autoritățile locale au amenajat un centru de asistență pentru persoanele afectate, la sediul YMCA din cartierul Flatbush.

Imaginile filmate de elicopterele televiziunilor de știri arată sute de salvatori care caută supraviețuitori printre dărâmături. Aceștia par să folosească un fierăstrău pentru a tăia bucățile de moloz și a-și croi drum printre ruine.

„Este o situație extrem de dificilă, care evoluează rapid. Salvatorii trebuie să se deplaseze printre resturile instabile ale clădirii și să facă față unor goluri periculoase ascunse sub suprafața dărâmăturilor”, a declarat primarul Zohran Mamdani.

Cauza prăbușirii, anchetată de autorități

Clădirea avea magazine la parter și apartamente la etajele superioare. În momentul producerii accidentului, muncitorii efectuau lucrări de excavare pe terenul alăturat.

În urma prăbușirii, o parte din zidul clădirii vecine a fost, de asemenea, distrusă, lăsând la vedere încăperile apartamentelor.

Autoritățile au început o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului.

Inspectorii verifică și stabilitatea construcțiilor din apropiere, pentru a preveni alte incidente.

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