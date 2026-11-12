Greta Thunberg, atac la adresa liderilor reuniți la COP31: „Nimeni nu vine să ne salveze”

Activista suedeză Greta Thunberg a lansat joi critici dure la adresa liderilor mondiali participanți la Conferința ONU privind Schimbările Climatice (COP31), organizată în Antalya, Turcia. Aceasta i-a acuzat că ignoră suferința celor afectați de criza climatică și că nu fac suficient pentru a opri agravarea fenomenului, relatează DPA.

Activista suedeză Greta Thunberg. Foto: Shutterstock

„Planeta noastră nu moare, ci este ucisă - şi ştim de către cine”, a declarat Thunberg în cadrul unei conferințe de presă.

Activista a susținut că responsabilitatea pentru distrugerea mediului aparține inclusiv celor de la care oamenii așteaptă soluții și protecție.

„Este ucisă chiar de către aceiași oameni despre care se crede adeseori că ne vor veni în ajutor. Nimeni nu vine să ne salveze”, a afirmat aceasta.

La 23 de ani, fondatoarea mișcării „Fridays for Future” a făcut apel la implicare și în apărarea drepturilor omului, în contextul amenințărilor venite din partea unor state și instituții.

„Este datoria noastră să luăm atitudine, să ne comportăm ca niște persoane adulte şi să luptăm pentru drepturile omului ale tuturor”, a transmis Greta Thunberg.

Greta Thunberg a evitat în ultimii ani summit-urile climatice

Activista suedeză a participat mai rar la reuniunile internaționale dedicate schimbărilor climatice în ultimii ani, nemulțumită de lipsa rezultatelor concrete în combaterea încălzirii globale.

Thunberg a devenit cunoscută la nivel internațional în urma protestelor sale pentru protejarea mediului. În 2021, la conferința ONU de la Glasgow, a criticat promisiunile liderilor mondiali, pe care le-a descris drept „bla, bla, bla”. Ulterior, a refuzat să mai intre în spațiul în care se desfășurau lucrările summitului.

La conferința din Antalya, ea a vorbit joi alături de mai mulți activiști, printre care Rikki Dank, reprezentantă a poporului indigen Wakaya din Australia.

Aceasta a atras atenția asupra efectelor fracturării hidraulice pentru extracția petrolului asupra teritoriului comunității sale, pe care l-a descris ca fiind distrus și poluat.

Rikki Dank i-a cerut premierului australian Anthony Albanese să țină cont de opoziția comunităților indigene față de aceste proiecte.

„Premierul nostru trebuie să înceteze să mai vorbească şi să înceapă să asculte atunci când noi spunem 'nu' fracturării hidraulice pe pământurile noastre, trebuie să înceteze să mai vorbească şi să înceapă să asculte atunci când noi spunem 'nu' otrăvirii apei şi a locurilor noastre sacre”, a declarat activista.

Australia, care organizează conferința COP31 împreună cu Turcia, a primit calificativul „foarte slab” în noul Indice de Acțiune Climatică realizat de organizația Germanwatch.

Țara nu are un plan național pentru eliminarea treptată a combustibililor fosili și continuă să aprobe proiecte noi de exploatare a cărbunelui și gazelor naturale.