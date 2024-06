„Fabrica de fericire”. Părinţii sunt izolaţi total în celule, trei zile, în cadrul unui program de parenting

Izolare totală, într-o cameră fără nicio fereastră. În aceste celule, de doar câţiva metri pătraţi, nu sunt permise telefoane sau laptopuri, iar părinţii închişi au drept companie doar pereții goi. Singurul lucru care leagă fiecare celulă minusculă de la „Fabrica de fericire” de lumea exterioară este o gaură în ușă, prin care se aduce mâncare.

Rezidenții sunt îmbrăcaţi în uniforme albastre de închisoare, dar nu sunt deținuți. Ei au venit la „Fabrica de fericire” din Coreea de Sud în cadrul unui program de parenting. Majoritatea celor care au ales să stea închişi aici pentru trei zile au un copil care s-a retras complet din societate și au venit singuri, de bunăvoie, să experimenteze pe propria piele cum este să fii izolat complet de lume.

Drama unei generaţii: izolarea socială severă

Un sondaj realizat de Ministerul Sănătății și Protecției Sociale din Coreea de Sud în 2023 în rândul a 15.000 de tineri cu vârste cuprinse între 19 și 34 de ani a arătat că peste 5% dintre respondenți trăiesc izolaţi. Dacă această cifră este reprezentativă pentru întreaga populație a Coreei de Sud, aceasta ar însemna că aproximativ 540.000 de persoane se află în aceeași situație, relatează BBC.

Tinerii singuratici precum copiii acestor rezidenți sunt denumiți hikikomori, un termen inventat în Japonia în anii 1990 pentru a descrie retragerea socială severă în rândul adolescenților și adulților tineri.

Începând cu luna aprilie a acestui an, părinților care au dorit să-şi înţeleagă mai bine copiii li s-a oferit un program de educație parentală de 13 săptămâni, finanțat și gestionat de organizațiile neguvernamentale (ONG-uri) Korea Youth Foundation și Blue Whale Recovery Centre. Scopul programului este de a-i învăța pe părinţii cum să comunice mai bine cu copiii lor.

Programul, denumit Fabrica de fericire, include izolarea totală într-o instituție din Hongcheon-gun, provincia Gangwon, unde participanții petrec trei zile într-o cameră care reproduce o celulă de izolare de mici dimensiuni. Formatorii cred că experimentarea pe propria piele a tuturor sentimentelor negative de frustrare, furie, nefericire, le va oferi părinților o înțelegere mai profundă a furtinii emoţionale în care sunt captivi copii lor şi le va oferi o cale de comunicare cu ei.

Părinte de hikikomori

Fiul uneia dintre mamele care au ales să participe la acest program sub numele de Jin Young-hae, pentru a-şi păstra anonimatul, se izolează în dormitorul său de trei ani. De când a petrecut ea însăși o perioadă de izolare, Jin Young-hae crede că înțelege puțin mai bine „închisoarea emoțională” a fiului ei de 24 de ani.

„M-am întrebat cu ce am greșit... Este dureros să te gândești la asta. Dar, pe măsură ce am început să reflectez, am dobândit o anumită claritate”, spune femeia în vârstă de 50 de ani.

Fiul ei a fost întotdeauna talentat, spune Jin Young-hae, iar ea și soţul său aveau așteptări mari de la el. Dar băiatul era adesea bolnav, se lupta să-şi mențină prietenii, să socializeze şi să participe la activităţi care presupun interacţiunea cu mai multe persoane, dar, în cele din urmă, a dezvoltat o tulburare de alimentație, ceea ce a făcut dificil până şi mersul la școală.

Când a mai crescut şi a început să meargă la universitate, părea că lucrurile vor merge bine de aici înainte. Nu a fost aşa. După doar un semestru, într-o bună zi, tânărul s-a retras complet în el, refuzând să mai comunice cu lumea şi cu familia sa. S-a închis în camera sa, a început să-şi neglijeze inclusiv igiena personală şi programul de masă, ceea ce mamei sale i-a frânt inima.

Motivele izolării lui ar fi putut multe, începând de la dificultățile în relațiile cu familia și prietenii și până la dezamăgirea de a nu fi fost acceptat la o universitate de top, unde dorea să studieze, dar Jin Young-hae nu poate spune ce l-a determinat pe fiul său să se închidă în el însuşi, pentru că acesta este reticent în a discuta cu ea despre ceea ce este cu adevărat în neregulă.

Când Jin Young-hae a început programul de parenting „Fabrica de fericire”, a citit note scrise de alți tineri izolați.

„Citind acele note, mi-am dat seama: «Ah, se protejează prin tăcere pentru că nimeni nu-l înțelege»”, spune ea acum.

Coreea de Sud are una dintre cele mai ridicate rate ale sinuciderilor din lume, iar anul trecut a fost elaborat un plan pe cinci ani menit să abordeze această problemă. Guvernul a anunțat că vor exista programe pentru sănătate mintală finanțate de stat pentru persoanele cu vârste cuprinse între 20 și 34 de ani, care vor avea acces la control gratuit la fiecare doi ani.