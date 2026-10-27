Energia solară depășește energia nucleară. Șapte motive pentru ascensiunea spectaculoasă a soarelui

Energia solară a crescut mult mai rapid decât anticipau specialiștii și a ajuns să depășească energia nucleară la nivel mondial. Costurile tot mai mici, extinderea capacităților de producție și scumpirea combustibililor fosili accelerează transformarea sistemului energetic global.

Energia solară generează mai multă electricitate decât toate centralele nucleare din lume Foto: Shutterstock

În urmă cu un deceniu, energia solară avea o contribuție redusă la producția mondială de electricitate, reprezentând doar aproximativ 1%. În 2026, ponderea sa este pe cale să ajungă la 10%, depășind energia nucleară, o sursă importantă de electricitate la nivel global încă de la sfârșitul anilor 1970.

Potrivit datelor institutului britanic de analiză energetică Ember, producția mondială de electricitate din surse solare a depășit-o ușor pe cea nucleară în 2025. O analiză BBC a datelor Ember pentru cele 12 luni până în septembrie 2026 arată că energia solară a produs cu 13% mai multă electricitate decât centralele nucleare.

„Faptul că energia solară generează mai multă electricitate decât toate centralele nucleare din lume este, cu siguranță, un lucru extraordinar”, spune Dave Jones, cofondator al Ember.

De la marile parcuri solare din China până la creșterea recentă a instalărilor pe fondul scumpirii petrolului, ascensiunea acestei tehnologii a depășit numeroase estimări. Există șapte factori principali care explică această evoluție și care pot indica direcția în care se va îndrepta sectorul energetic.

1. O sursă de energie subestimată

„Energia solară este acum motorul tranziției energetice”, afirmă Jan Rosenow, profesor de politici energetice și climatice la Universitatea Oxford.

Energia solară este sursa de electricitate cu cea mai rapidă creștere din istorie și reprezintă, de departe, cea mai mare contribuție la noile capacități de producție instalate la nivel mondial.

În 2025, aceasta a acoperit aproximativ trei sferturi din creșterea cererii globale de electricitate, depășind energia eoliană. Producția eoliană continuă să crească, însă într-un ritm ceva mai lent.

Evoluția a surprins o parte a comunității de specialiști. Potrivit lui Rosenow, estimările formulate de instituții importante, inclusiv Agenția Internațională a Energiei (AIE), au subestimat în mod repetat ritmul de dezvoltare a energiei solare.

Aceste prognoze s-au bazat pe ipoteza unei creșteri liniare și a unei reduceri lente a costurilor. În realitate, extinderea capacităților de producție a fost mult mai rapidă, iar prețurile au scăzut mai accentuat decât se anticipase.

În 2026, producția mondială de electricitate solară este aproape sigur că va depăși cu mult producția nucleară. În timp ce producția nucleară a rămas relativ constantă din anul 2000, cea solară a crescut de aproximativ 2.700 de ori.

2. Energia solară a devenit „ofensator de ieftină”

Energia solară este o tehnologie matură de aproximativ 15 ani, iar în 2020 a devenit cea mai ieftină sursă de electricitate din istorie, potrivit lui Jones.

De atunci, producția la scară tot mai mare, îmbunătățirea eficienței panourilor și reducerea cantității de siliciu și argint utilizate la fabricarea lor au contribuit la noi scăderi de preț.

Un rol important l-a avut industria chineză, care produce panouri solare în volume foarte mari. Capacitatea de producție excedentară a dus la reducerea prețurilor modulelor la niveluri record.

Scăderea puternică a prețurilor din 2023 și 2024 a marcat începutul unei perioade în care, după cum spune Jones, energia solară a devenit „ofensator de ieftină”.

„Un panou, în sine, este incredibil de ieftin. Costă mult sub 100 de dolari și poate genera electricitate timp de 30-40 de ani, fără să necesite intervenții”, afirmă acesta.

Beneficiile nu sunt doar economice. Potrivit unor calcule realizate de cercetători, creșterea producției de energie eoliană și solară în Statele Unite a generat beneficii de 249 de miliarde de dolari pentru climă și sănătate în perioada 2019-2022.

3. Energia solară se extinde la nivel mondial

China rămâne, de departe, cel mai mare producător de energie solară din lume. Totuși, extinderea tehnologiei nu se limitează la această țară.

Statele Unite ocupă locul al doilea în ceea ce privește instalările, în pofida tarifelor vamale și a altor măsuri care afectează importurile de echipamente solare. Capacitățile instalate continuă să crească rapid, inclusiv în state care au votat pentru Donald Trump la alegerile prezidențiale din 2024.

În prezent, energia solară instalată în SUA ar putea acoperi consumul a peste o treime dintre gospodăriile americane.

Alicia Zhao, specialistă în scenarii de reducere a emisiilor la Universitatea din Maryland, avertizează că tarifele vamale și politicile federale care limitează dezvoltarea energiilor regenerabile vor crește costurile și vor încetini extinderea sectorului.

Cu toate acestea, economia continuă să favorizeze energia solară.

„Chiar și în condițiile unor costuri în creștere, energia solară rămâne una dintre cele mai ieftine surse pentru noile capacități de producție de electricitate din SUA. Iar proiectele continuă să fie construite indiferent de orientarea politică”, spune Zhao.

În India, tranziția de la combustibilii fosili se desfășoară într-un ritm mai rapid decât a făcut-o China într-o etapă comparabilă a dezvoltării sale. În ultimii doi ani, noile capacități solare au acoperit 60% din creșterea cererii de electricitate a țării.

În Australia, peste patru milioane de locuințe au instalate panouri solare pe acoperișuri, adică mult mai mult de o treime din totalul gospodăriilor.

4. Combustibilii fosili devin tot mai costisitori și mai puțin fiabili

Țări precum Pakistanul și Libanul au început, la rândul lor, să instaleze panouri solare într-un ritm accelerat. În Africa, sunt instalate aproximativ 100.000 de panouri în fiecare zi.

În multe regiuni, creșterea prețurilor la motorină a făcut energia solară și mai atractivă. Potrivit articolului, scumpirile au fost influențate de conflictul dintre Rusia și Ucraina, precum și de războiul dintre SUA, Israel și Iran.

Schimbarea este deosebit de importantă în țările africane, unde rețelele electrice sunt adesea instabile, iar generatoarele diesel reprezintă o sursă obișnuită de electricitate pentru gospodării. Panourile solare instalate pe acoperișuri, majoritatea importate din China, au devenit o alternativă tot mai populară.

Etiopia a mers mai departe și a interzis importul de automobile pe benzină și motorină, într-o încercare de a reduce dependența de petrol și poluarea, afirmă Dave Jones.

Pakistanul este unul dintre exemplele cele mai surprinzătoare ale acestei transformări. În 2019, energia solară asigura mai puțin de 2% din producția de electricitate a țării. În prezent, ponderea sa a ajuns la 24%.

Creșterea a fost alimentată de prețul ridicat și de fiabilitatea redusă a electricității furnizate prin rețea, dar și de importurile ieftine de panouri din China.

„Ceea ce este cu adevărat remarcabil în Pakistan este că mare parte din boomul solar a fost finanțat direct de oameni. Aceștia își pot permite instalarea panourilor fără să fie nevoiți să contracteze împrumuturi”, spune Jones.

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O evoluție similară se observă și în alte țări din zona cu mult soare, de la Liban la Nigeria.

„Energia solară le permite gospodăriilor să acționeze fără să aștepte intervenția guvernelor sau a companiilor de utilități. În perioade de incertitudine, această rapiditate și independență sunt extrem de valoroase”, afirmă Rosenow.

5. Revoluția bateriilor

Energia solară are o limitare evidentă: panourile produc electricitate în timpul zilei, atunci când există suficientă lumină solară. Pentru ca energia să poată fi utilizată și seara sau în alte intervale fără soare, sistemele trebuie asociate cu baterii.

În acest domeniu, costurile au scăzut, iar tehnologia bateriilor a devenit un sprijin important pentru extinderea energiei solare.

„În regiunile însorite, energia solară combinată cu stocarea în baterii este deja, în mod obișnuit, mai ieftină decât construirea unor noi centrale pe combustibili fosili”, spune Rosenow.

Bateriile au rezolvat în mare măsură problema zilnică a transferului energiei produse la prânz către orele de seară, când consumul crește.

În California, de exemplu, energia solară și bateriile au acoperit, în medie, peste un sfert din cererea de electricitate în intervalul 19:00-21:00, în prima jumătate a anului 2026.

În unele state americane, inclusiv Vermont, sunt dezvoltate sisteme de baterii rezidențiale conectate la rețeaua electrică, adesea împreună cu panouri solare.

Există însă limite. Stocarea energiei pe perioade mai lungi, necesară pentru a acoperi schimbările sezoniere, zilele înnorate sau perioadele musonice, rămâne o provocare.

Din acest motiv, integrarea energiei solare în întregul sistem energetic este la fel de importantă ca instalarea panourilor și a bateriilor, subliniază Rosenow.

6. Electrificarea economiei

Energia solară este considerată o componentă esențială a eforturilor de electrificare a economiei și de reducere a consumului de combustibili fosili.

Un exemplu este transportul, unde automobilele electrice înlocuiesc treptat vehiculele alimentate cu benzină sau motorină. Electrificarea a fost desemnată și una dintre temele importante ale negocierilor climatice ale ONU din acest an, organizate în Turcia.

„Acolo se îndreaptă energia solară: nu doar spre dominația producției de electricitate, ci spre întregul sector energetic”, afirmă Jones.

Tranziția trebuie însă planificată cu atenție. Julia Souder, directoarea executivă a Long Duration Energy Storage Council, o organizație internațională non-profit înființată la conferința climatică COP26, a avertizat recent asupra riscurilor unei electrificări necontrolate.

Adăugarea unor noi consumatori mari fără mecanisme de flexibilitate poate face sistemul energetic vulnerabil, a scris aceasta într-un articol publicat de rețeaua internațională de politici energetice Ren21. Electrificarea, a avertizat Souder, nu garantează automat reziliența.

Potrivit lui Rosenow, principalele limite ale dezvoltării energiei solare nu mai sunt costul sau disponibilitatea panourilor, ci capacitatea rețelelor electrice, soluțiile de stocare și ritmul în care crește cererea de electricitate.

„Întrebarea mai importantă nu mai este dacă energia solară va continua să crească, ci dacă sistemele noastre energetice și instituțiile vor putea ține pasul”, spune acesta.

În Statele Unite, cererea de electricitate crește pentru prima dată după mai multe decenii, pe fondul extinderii centrelor de date și al electrificării economiei, afirmă Alicia Zhao. În același timp, securitatea energetică a devenit o prioritate națională.

Peste 90% din noile capacități de producție de electricitate instalate în SUA provin deja din surse regenerabile, potrivit lui Zhao. Nevoia de energie sigură și disponibilă rapid ar putea crea noi oportunități pentru dezvoltarea acestui sector, chiar și în absența sprijinului administrației federale.

7. Tehnologii solare tot mai diverse

Inovația extinde energia solară dincolo de marile parcuri și de panourile instalate pe acoperișuri.

În Germania, panourile solare de balcon, care pot fi conectate direct la o priză obișnuită, au început să se răspândească rapid în ultimii ani. Deși produc mai puțină electricitate decât instalațiile tradiționale de pe acoperișuri, ele permit gospodăriilor să utilizeze energia solară fără sisteme complexe.

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Aceste dispozitive au fost aprobate și în mai multe alte țări și state americane, inclusiv în California.

O altă direcție este agrivoltaica, un sistem care combină producția agricolă cu instalarea panourilor solare pe aceeași suprafață de teren. Tehnologia este prezentată drept o posibilă soluție la preocupările privind spațiul necesar pentru dezvoltarea parcurilor solare.

În paralel, sunt explorate alte variante, precum centralele solare plutitoare, instalațiile care folosesc oglinzi pentru concentrarea luminii, panourile pe bază de perovskit și ferestrele capabile să producă electricitate.

Aceste tehnologii ar putea câștiga teren în următorii ani, diversificând modul în care energia solară poate fi produsă și utilizată.

Ce urmează pentru energia solară?

Capacitatea mondială de producție a energiei solare va continua să crească în 2026, însă ritmul extinderii ar putea încetini pentru prima dată, spune Dave Jones.

Un factor important este China. În vara anului trecut, autoritățile au modificat sistemul de gestionare și sprijinire a noilor instalații solare. Schimbarea a determinat o accelerare a proiectelor în 2025, înainte de intrarea în vigoare a noului regim de prețuri.

În alte regiuni, tendința este diferită.

„Dacă excludem China, anul acesta se instalează mai multe panouri solare decât anul trecut”, spune Jones.

Agenția Internațională a Energiei estimează că, până în 2030, producția de electricitate solară ar putea ajunge la dublul nivelului din 2025. În acest scenariu, energia solară ar depăși hidroenergia și ar deveni a treia cea mai mare sursă de electricitate din lume.

Rosenow consideră că avantajele economice vor continua să stimuleze instalările, mai ales în țările unde electricitatea din rețea este scumpă și nesigură. Există însă o condiție importantă: accesul la panourile fabricate în China. Dacă importurile devin dificile, extinderea ar putea fi încetinită.

Ascensiunea energiei solare are loc într-un context climatic îngrijorător. Este tot mai probabil ca lumea să depășească pragul de încălzire globală de 1,5°C stabilit prin Acordul de la Paris din 2015. Impactul schimbărilor climatice se intensifică, iar riscul depășirii unor praguri climatice critice în acest secol este în creștere.

Cu toate acestea, dezvoltarea energiei solare arată că progresele în tranziția energetică pot depăși așteptările. Creșterea producției de electricitate curată a contribuit direct la reducerea numărului de centrale pe cărbune construite, potrivit lui Jones.

Acesta subliniază că scenariile cele mai pesimiste privind încălzirea globală s-au schimbat, estimările actuale indicând o creștere a temperaturii de aproximativ 2-3°C, în loc de 4°C.