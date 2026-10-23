 Cum alegi bateria potrivită pentru un sistem fotovoltaic: criterii care contează pe termen lung | adevarul.ro

Cum alegi bateria potrivită pentru un sistem fotovoltaic: criterii care contează pe termen lung

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Pentru cei care au deja panouri fotovoltaice, următorul pas către un consum mai eficient de energie poate fi instalarea unei baterii. Dar cum alegi un sistem de stocare atunci când prețul nu este singurul criteriu care contează? Durata de viață, cantitatea de energie pe care bateria o poate furniza în timp și nivelul de fiabilitate și siguranță sunt câteva dintre aspectele care pot face diferența pe termen lung.

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Foto: Huawei

Instalarea unui sistem fotovoltaic rezidențial reprezintă, pentru mulți proprietari, primul pas către un consum mai eficient și un control mai bun asupra energiei utilizate în locuință. Energia solară este însă produsă în principal pe timpul zilei, în timp ce o parte importantă a consumului are loc seara, când producția fotovoltaică scade.

Aici intervine sistemul de stocare. Surplusul de energie produs în timpul zilei poate fi stocat în baterie și utilizat ulterior, crescând astfel gradul de autoconsum al energiei fotovoltaice. În funcție de configurația sistemului, bateria poate asigura și funcția de backup, oferind alimentare de rezervă în cazul unei întreruperi a rețelei.

Pentru proprietarii care au deja un sistem fotovoltaic, adăugarea unei baterii poate reprezenta, astfel, o etapă firească în dezvoltarea instalației existente. Însă alegerea bateriei presupune mai mult decât compararea capacității și a prețului de achiziție.

Raportul cost-energie furnizată în timp, cum înclină balanța

Unul dintre indicatorii relevanți pentru o baterie este throughput-ul, respectiv cantitatea totală de energie pe care aceasta o poate furniza pe durata de viață. Cu cât această valoare este mai mare, cu atât bateria poate furniza mai multă energie pe parcursul anilor de utilizare.

Acest aspect devine cu atât mai important atunci când vorbim despre o investiție pe termen lung. O baterie poate avea un preț inițial mai ridicat, dar comparația corectă nu ar trebui să se oprească la costul de achiziție. Durata de utilizare, energia totală furnizată și condițiile de garanție pot influența valoarea reală a investiției în timp.

În acest context, soluția rezidențială Huawei LUNA S1 se bazează pe arhitectura Module+, care integrează un optimizator de energie în baterie și utilizează celule de 280 Ah. Potrivit producătorului, această arhitectură permite un throughput cu peste 40% mai mare pe durata de viață, în timp ce soluția beneficiază de o garanție de până la 15 ani.

Soluția este disponibilă în configurații cu unul, două sau trei module de baterie, cu o capacitate utilă cuprinsă între 5 și 20,7 kWh, ceea ce permite adaptarea sistemului la necesarul de energie al locuinței și extinderea acestuia în funcție de nevoi.

Prin urmare, atunci când se compară mai multe baterii, un criteriu relevant este nu doar cât costă energia stocată la început, ci și câtă energie poate furniza bateria pe parcursul întregii sale durate de utilizare.

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Foto: Huawei

Siguranța și fiabilitatea, la fel de importante ca performanța

O baterie de stocare nu este un echipament folosit ocazional, ci o componentă permanentă a sistemului energetic al locuinței. De aceea, siguranța și fiabilitatea trebuie analizate împreună cu performanța și capacitatea de stocare.

Siguranța este integrată în fiecare componentă a soluției Huawei LUNA2000. Arhitectura Smart String permite monitorizarea și gestionarea independentă a modulelor, iar optimizarea la nivel de modul contribuie la utilizarea cât mai eficientă a energiei și la controlul individual al fiecărui modul.

Huawei LUNA S1 integrează cinci niveluri de protecție, care acoperă protecția celulelor, protecția electrică, protecția structurală, protecția activă și protecția de urgență. Huawei este, de asemenea, primul producător care a obținut certificarea SOC (State of Charge) de cel mai înalt nivel acordată de TÜV Rheinland, sistemele sale de stocare a energiei LUNA2000 și LUNA2000EM primind calificativul Prime (Level 3). Certificarea confirmă acuratețea ridicată și capacitățile avansate de gestionare a nivelului de încărcare pe parcursul ciclului de viață al sistemului. Soluția este, de asemenea, certificată conform unor standarde internaționale de siguranță și funcționare, printre care VDE 2510-50, IEC 62169, ISO 13849, IEC 63056, IEC 62040-1, IEC 62477 și UN 38.3.

Un diferențiator al soluției este sistemul dedicat de suprimare a incendiului, integrat la nivelul fiecărui modul de baterie. Acesta face parte din abordarea pe mai multe niveluri utilizată pentru protejarea sistemului în cazul unui eveniment termic.

Protecția este completată de monitorizarea constantă a parametrilor bateriei și de mecanisme de detectare și intervenție rapidă. În plus, fiecare unitate este supusă unor teste riguroase înainte de a părăsi fabrica, pentru ca siguranța și fiabilitatea să fie verificate încă din etapa de producție.

Un alt criteriu este comportamentul în condiții de temperatură diferite. Bateria Huawei LUNA S1 este proiectată să funcționeze într-un interval cuprins între -20°C și +55°C și are protecție IP66, aspecte relevante pentru utilizarea pe tot parcursul anului.

Rezistența fizică face, de asemenea, parte din designul soluției: carcasa poate suporta o presiune de până la cinci tone, iar bateria a trecut un test de siguranță prin scufundare timp de 72 de ore la o adâncime de 40 cm. Producătorul precizează însă că produsul nu este destinat utilizării sub apă și trebuie protejat de contactul cu apa.

Soluțiile integrate, ce beneficii aduc

Pentru proprietarii care au deja un sistem fotovoltaic, compatibilitatea dintre componente este un criteriu important atunci când adaugă stocare.

O soluție integrată permite ca invertorul și bateria să lucreze împreună, iar utilizatorul poate urmări producția, consumul și nivelul de energie stocată printr-o singură interfață. În cazul ecosistemului Huawei, aceste informații sunt disponibile prin aplicația FusionSolar, care permite monitorizarea și gestionarea sistemului energetic al locuinței.

Un alt avantaj al arhitecturii modulare este flexibilitatea. Configurația poate fi adaptată necesarului de energie, iar modulele pot fi adăugate în funcție de evoluția consumului. În cazul Huawei LUNA S1, designul fără cabluri interne contribuie și la simplificarea instalării, producătorul indicând o reducere la jumătate a timpului de instalare comparativ cu sistemele tradiționale. Soluția are, de asemenea, un nivel de zgomot de aproximativ 29 dB.

Pentru cei care au deja un invertor Huawei, acest tip de integrare poate face adăugarea unei baterii mai simplă, fără ca întregul sistem fotovoltaic să fie înlocuit.

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Foto: Huawei

Sistemul de stocare a energiei, investiție pe termen lung

Pe măsură ce sistemele fotovoltaice devin mai răspândite, atenția consumatorilor se mută treptat de la simpla producție de energie către modul în care aceasta poate fi utilizată cât mai eficient. Un sistem de stocare poate crește autoconsumul, poate reduce dependența de energia cumpărată din rețea și poate asigura o rezervă de energie atunci când producția solară este redusă sau rețeaua este indisponibilă.

În acest context, criteriile de alegere a unei baterii se extind dincolo de prețul de achiziție. Durata de viață, energia totală pe care bateria o poate furniza, siguranța, fiabilitatea și posibilitatea de integrare cu sistemul existentdevin elemente importante pentru evaluarea unei investiții care ar trebui să funcționeze ani la rând.

Pentru a răspunde acestei nevoi, Huawei Digital Power vine cu o soluție dedicată segmentului rezidențial, adresată inclusiv proprietarilor care au deja instalate invertoare Huawei și vor să facă următorul pas către un sistem energetic mai eficient și mai autonom.

Huawei Digital Power în România

În cei peste 20 de ani de activitate pe piața locală, Huawei și-a dezvoltat o echipă extinsă de profesioniști și o rețea de parteneri de încredere, iar activitatea sa include și zona de tehnologii energetice.

În România, echipa Huawei Digital Power este implicată în dezvoltarea și implementarea soluțiilor fotovoltaice și de stocare a energiei, de la segmentul rezidențial până la proiecte comerciale, industriale și de mari dimensiuni. Echipa locală acoperă zone precum soluții și vânzări, relația cu partenerii, inginerie, suport tehnic 24/7 și servicii post-vânzare.

Mai multe informații despre soluțiile Huawei Digital Power pentru segmentul rezidențial sunt disponibile pe platforma dedicată soluțiilor rezidențiale: https://solar.huawei.com/ro/events/residential-campaign/.

Articol sustinut de Huawei

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