Două activiste de mediu din cadrul organizației Just Stop Oil au vandalizat mormântul lui Charles Darwin din Westminster Abbey, pentru a atrage atenția asupra depășirii pragului încălzirii globale de 1,5 grade Celsius, scrie Sky News.

Cele două, Alyson Lee, 66 de ani, asistentă pensionară din Derby, și Di Bligh, 77 de ani, fost director executiv al Consiliului Reading, din Rode, au venit la mini-protest pregătite cu tuburi de spray de culoare portocalie, cu care au scris pe mormântul fostului biolog „1,5 is dead” (1,5 înseamnă moarte).

„2024 a fost cel mai cald an înregistrat vreodată. Am depășit pragul de 1,5 grade care ar fi trebuit să ne protejeze. Milioane de oameni sunt strămutați, California este în flăcări și am pierdut trei sferturi din toată fauna sălbatică din anii 1970.

Darwin s-ar răsuci în mormânt dacă ar afla că ne aflăm în mijlocul celei de-a șasea extincții în masă. Planurile guvernului ne vor duce la o încălzire de peste 3 grade. Acest lucru va distruge tot ceea ce iubim”, a spus una dintre cele două activiste de mediu.

Poliția orașului a anunțat faptul că cele două activiste au fost arestate.

Charles Darwin, naturalist, geolog și biolog, a trăit din anul 1809 până în 1882. Este cunoscut, în special, pentru lucrarea sa intitulată „Despre originea speciilor”, apărută în 1859.

Just Stop Oil, organizație care a reușit să atragă atenția prin protestele neobișnuite, are ca principală solicitare combaterea încălzirii globale prin reducerea, sau chiar încetarea de a mai folosi petrolul ca sursă de energie.

Cele două activiste care au vandalizat un tablou de Van Gogh, condamnate la închisoare

Un alt protest celebru al organizației este cel din octombrie 2022, în care, Phoebe Plummer, în vârstă de 23 de ani, şi Anna Holland, în vârstă de 22 de ani, au aruncat cu supă de roșii pe un tablou realizat de pictorul olandez, Vincent Van Gogh.

Supa de roșii aruncată pe tablou a provocat pagube de 10.000 de lire sterline (13.385 de dolari) la nivelul ramei, declară procurorii britanici.

În consecință, Phoebe Plummer a fost condamnată la doi ani de închisoare pentru prejudicii de natură penală. Anna Holland a primit o condamnare de 20 de luni de închisoare.