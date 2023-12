Distrugătorul american USS Carney a doborât trei drone în Marea Roşie

Un distrugător american a doborât trei drone în timp ce se afla într-o misiune de asistență a navelor comerciale aflate în Marea Roșie care erau vizate de atacuri dinspre Yemen, a transmis Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) într-un comunicat, transmite AFP, scrie Agerpres.

„Astăzi (duminică) au avut loc patru atacuri asupra a trei nave comerciale care operează în apele internaţionale din sudul Mării Roşii”, a declarat CENTCOM într-un comunicat. „Distrugatorul din clasa Arleigh-Burke USS Carney a răspuns la apelurile de urgenţă ale navelor şi le-a oferit asistenţă”, a doborât trei drone care se îndreptau spre nava de război în timpul zilei, se mai precizează în comunicat.

USS Carney a detectat o rachetă, trasă dintr-o zonă din Yemen controlată de către rebelii houthi susţinuţi de Iran, care a aterizat lângă nava Unity Explorer, sub pavilion Bahamas. Nava a raportat apoi avarii minore de la o altă rachetă provenind dintr-o zonă controlată de rebeli. Nava Number Nine, un cargou aflat sub pavilion panamez, a informat că a fost avariată de o rachetă provenind din Yemen, fără a raporta victime.

Sophie II, sub pavilion panamez, a indicat că a fost şi ea lovită, fără a suferi pagube semnificative. Potrivit comunicatului de presă, au fost afectate navele Unity Explorer și Number Nine, iar atacul a avut loc după ce „au respins mesajele de avertizare” din partea houthi.

Rebelii houthi au spus că vor continua să vizeze navele israeliene „până când va înceta agresiunea israeliană împotriva fraţilor noştri din Fâşia Gaza”.

Comandamentul Central al Statelor Unite (CENTCOM) consideră că aceste atacuri constituie „o ameninţare directă la adresa comerţului internaţional şi a securităţii maritime”. „Avem, de asemenea, toate motivele să credem că aceste atacuri, deşi au fost lansate de houthi în Yemen, sunt finanţate în întregime de Iran”. „Statele Unite vor lua în considerare toate răspunsurile adecvate în deplină coordonare cu aliaţii şi partenerii săi internaţionali”.