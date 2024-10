Cum va fi afectată economia de război a lui Putin dacă Arabia Saudită scufundă prețul global al petrolului. Explicațiile experților

Moscova ar putea fi lipsită de fonduri pentru a-și gestiona economia de război, în cazul în care Arabia Saudită își îndeplinește planurile de creștere a producției de țiței pentru a-și proteja poziția de lider mondial în domeniul petrolului.

Potrivit unei investigații făcute de Politico, Riadul este din ce în ce mai frustrat de eșecul altor state petroliere de a coordona reducerea ofertei pentru a crește prețul petrolului la aproximativ 100 de dolari pe baril -față de 70 de dolari în prezent.

Comercianții de petrol spun că Arabia Saudită este acum „pregătită să răspundă prin a-și încorda mușchii și a întoarce foaia împotriva producătorilor mai mici, exportând ea însăși mai mult petrol pentru a acapara cote de piață și profituri, chiar dacă prețurile scad”.

Această strategie ar putea scufunda prețurile petrolului și ar putea aduce vești proaste președintelui rus Vladimir Putin. În ultimul deceniu, petrolul și gazele au reprezentat cea mai mare sursă de venituri pentru statul rus, constituind până la jumătate din bugetul țării.

Analist: Un risc enorm pentru bugetul de stat al Moscovei

Mikhail Krutikhin, un analist energetic rus stabilit în Norvegia, a declarat că posibila mișcare a Arabiei Saudite reprezintă „un risc enorm” pentru bugetul de stat al Moscovei, din cauza „dependenței sale covârșitoare de veniturile din petrol”. Și este doar unul dintre mai mulți factori imprevizibili la orizont, inclusiv alegerile prezidențiale din SUA.

Alexandra Prokopenko, economist și membru al Carnegie Endowment for International Peace, a fost de acord că miza este mare pentru Kremlin.

„La ratele de schimb actuale, o scădere cu 20 de dolari a prețului petrolului ar duce la o scădere a veniturilor de 1,8 trilioane de ruble (20 de miliarde de dolari). Această sumă este echivalentă cu aproximativ 1% din PIB-ul Rusiei”, a spus ea.

Potrivit publicației citate, profiturile Rusiei din combustibili fosili au crescut, de asemenea, cu 41% numai în prima jumătate a acestui an, potrivit Ministerului de Finanțe de la Moscova, în ciuda sancțiunilor occidentale impuse din cauza războiului din Ucraina.

Președintele Vladimir Putin a promis că va continua să pompeze combustibili fosili pentru a susține economia greu încercată a țării sale.

„Toată lumea are dificultăți, iar noi le avem pe ale noastre”, a recunoscut el în cadrul unui discurs susținut săptămâna trecută la un forum privind energia.

În plus, agenția de presă de stat rusă TASS a raportat joi că țara are în vedere o nouă strategie de menținere a producției de petrol la 540 de milioane de tone pe an până în 2050 - sfidând deschis eforturile de reducere a extracției pentru a contribui la combaterea schimbărilor climatice.

Rusia a cultivat o „flotă fantomă” de nave învechite pentru a-și transporta țițeiul încălcând plafonul de preț de 60 de dolari pe baril impus de țările G7, iar eludarea restricțiilor a adus Kremlinului aproape 25 de miliarde de dolari de la începutul invaziei la scară largă.

O lacună permite intermediarilor din țări precum Turcia, China și India să rafineze petrolul rusesc în benzină și motorină înainte de a-l vinde în altă parte - fără a fi supuși sancțiunilor.

Potrivit unui raport consultat pentru prima dată de POLITICO, țările occidentale au cheltuit 2 miliarde de dolari pe acest carburant rebranduit în prima jumătate a anului 2024, aducând statului rus suficiente venituri fiscale pentru a recruta încă 6.200 de soldați pe lună pentru a lupta în Ucraina.

Cu toate acestea, chiar dacă Arabia Saudită face o mișcare, este puțin probabil ca un Kremlin lipsit de bani să dea înapoi în războiul său împotriva Ucrainei.

„Semnele de dezechilibru în economie sunt în creștere. Rusia va putea continua să finanțeze războiul pentru o perioadă de timp. Războiul nu se va încheia pentru că Rusia rămâne fără bani.”, a declarat Heli Simola, cercetător la Banca Finlandei.