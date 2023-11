Cum o cheamă de fapt pe fiica lui Kim Jong Un și care e legătura cu Dennis Rodman

Un spion sud-coreean în retragere a declarat că lumea i-a dat un nume greșit fiicei dictatorului nord-coreean Kim Jong-Un. Totul ar fi plecat, se pare, de la o eroare a baschetbalistului Dennis Rodman, conform BusinessInsider.

Fostul ofițer de informații, Choe Su Yong, a declarat pentru publicația The Korea Times că fiica lui Kim a fost cunoscută sub numele de "Kim Ju Ae", dar că, de fapt, este posibil ca ea să se numească Kim Eun Ju.

Fostul faimos jucător de baschet american, responsabil, fără voie, de confuzia numelor

Choe, care a lucrat în divizia de contraspionaj timp de 20 de ani la Serviciul Național de Informații din Coreea de Sud, a declarat că numele greșit provine de la fosta vedetă NBA Dennis Rodman, potrivit The Times.

Povestea poreclei involuntare are următorul corolar: Rodman a vizitat Coreea de Nord de mai multe ori și susține că are o prietenie strânsă cu Kim. Choe a declarat că, într-una dintre vizitele sale, legenda baschetului a avut o neînțelegere cu Kim în legătură cu numele fetei "Am auzit că Kim i-a prezentat-o pe fiica sa lui Rodman în timpul vizitei sale în Coreea de Nord, spunând în coreeană că 'jeo-ae' este fiica sa. Rodman pare să fi înțeles greșit cuvântul coreean 'jeo-ae' ca fiind numele ei", a declarat Choe pentru The Times, citând surse din Coreea de Nord.

Choe a spus că Kim a folosit în schimb cuvintele "jeo-ae" pentru a însemna "acea fată" în coreeană, potrivit The Times.

Rodman declarase în 2013 pentru The Guardian că fiica lui Kim a fost numită "Ju Ae"

Fostul star din NBA a făcut această declarație spunând că a vizitat Coreea de Nord și a ținut-o pe fată în brațe pe când era bebeluș.

Fata lui Kim a fost prezentată în public de către dictator în noiembrie 2022, ceea ce a dus la speculații că, fiica botezată involuntar de către celebrul fost star NBA, ar putea juca un rol important în regimul de la Phenian.

Țara le interzice cetățenilor săi să poarte numele "Jong Un", iar un raport al Radio Free Asia a citat anterior două surse anonime din Coreea de Nord care au declarat că autoritățile au ordonat fetelor numite "Ju Ae" să își schimbe numele din cauza fiicei lui Kim.