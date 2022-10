Brazilia: Lula da Silva speră că Bolsonaro va accepta verdictul urnelor

Fostul preşedinte de stânga Luiz Inacio Lula da Silva a afirmat luni că speră ca Jair Bolsonaro să accepte verdictul urnelor în cazul unei înfrângeri, duminică, în turul al doilea al prezidenţialelor din Brazilia, notează AFP.

„Sper că, dacă voi câştiga alegerile, va avea un moment de înţelepciune şi îmi va telefona pentru a recunoaşte rezultatul”, a declarat Lula da Silva într-o conferinţă de presă la Sao Paulo (sud-estul Braziliei).

„Dacă Bolsonaro pierde şi vrea să plângă... Eu am pierdut trei alegeri”, a reamintit Lula da Silva.

„De fiecare dată când am pierdut, am mers acasă. Nu am înjurat şi nu am dat vina pe nimeni în afară de mine însumi”, a adăugat el.

În repetate rânduri, preşedintele în exerciţiu Jair Bolsonaro a pus sub semnul întrebării sistemul de vot electronic al Braziliei şi a ameninţat că nu va accepta rezultatul urnelor în cazul unei înfrângeri împotriva rivalului său de stânga.

În ultimele săptămâni, preşedintele în exerciţiu de extremă-dreaptă şi-a temperat, însă, discursul, încercând să atragă alegătorii indecişi, afirmând că va accepta rezultatul dacă nu ar fi „anormal”.

Lula da Silva este creditat cu 52% din intenţiile de vot faţă de 48% pentru Jair Bolsonaro, potrivit unui sondaj publicat săptămâna trecută de institutul Datafolha.

Ultima dezbatere televizată îi va pune, vineri, faţă în faţă pe cei doi finalişti.

„Strategia oricărui candidat este mai întâi de a încerca să convingă persoanele care nu au mers la vot (în primul tur), dintr-un motiv sau altul. De a încerca să câştige fiecare vot, de a face în aşa fel ca să le fie uşor oamenilor să meargă să voteze”, a mai declarat fostul preşedinte de stânga (2003-2010).

„Aceste alegeri vor defini dacă vrem să trăim într-o democraţie sau sub haos, neofascism. Asta este în joc. Sper că oamenii vor alege democraţia”, a insistat liderul Partidului Muncitorilor (PT).

În primul tur al alegerilor, la 2 octombrie, Jair Bolsonaro a obţinut mai multe voturi decât preconizau sondajele de opinie, la 43% faţă de 48% pentru Lula, reaminteşte AFP.