Actorul Hugh Jackman consideră că Australia va deveni republică în viitor

Actorul australian Hugh Jackman a declarat într-o emisiune televiziată că este inevitabil ca Australia să devină republică în viitor.

Într-o emisiune televizată, Hugh Jackman a declarat că o ruptură cu familia regală din Marea Britanie ar fi "o parte naturală a evoluției".

Dar starul din X Men a adăugat că nu îi poartă "nicio pică" Regelui Carol și că îi urează familiei "toate cele bune".

În cadrul emisiunii, el a mai discutat despre terapie, despre relația cu copiii săi și despre dieta sa de 6.000 de calorii pe zi.

Părinții actorului australian sunt ambii din Marea Britanie și își amintește că a sărbătorit evenimente regale în copilărie.

"Tatăl meu ne-a obligat să ne oprim din tot ce făceam în 1981 pentru a urmări nunta lui Lady Dy și a prințului Charles", a declarat el pentru Laura Kuenssberg de la BBC.

"Am băut șampanie... nu era nicio banderolă la noi acasă, dar dacă tatăl meu ar fi putut găsi, ar fi fost".

În ciuda faptului că a crezut că Australia va deveni o republică, bărbatul de 54 de ani a spus că apreciază și admiră activitatea Familiei Regale.

"M-am întâlnit cu regina în mai multe rânduri, cu regina mamă și cu prințul Charles... și văd și simt o dorință reală și autentică de a fi în slujba publicului", a spus el.

În cel mai recent film al lui Jackman, The Son, acesta joacă rolul unui avocat cu un fiu adolescent dintr-o căsătorie anterioară care suferă de depresie.

Filmul explorează părinții absenți și efectele divorțului asupra copiilor, precum și bolile psihice ale adolescenților.

"Acesta a fost un rol pe care știam cum să îl joc", a declarat Jackman, care a fost nominalizat la Globul de Aur pentru rolul său.

"Am înțeles acea bătălie a cuiva care probabil face prea multe lucruri deodată, dar care simte că are totul sub control și că poate face față la toate", a adăugat el.

Jackman s-a destăinuit despre experiența sa de a face terapie, spunând că aceasta a schimbat "radical" modul în care se vede pe sine.

El a spus că a fost condus de o tendință "perfecționistă" care l-a făcut "capabil să facă lucruri", dar a recunoscut că a fost și "limitativ".

"Mi-am dat seama, de asemenea, prin intermediul acestui film, că a fi vulnerabil este de fapt bine. Este ceva cu care toată lumea se identifică. Și chiar și copiii mei, sunt mai vulnerabil cu ei", a spus el.

Actorul a mai spus că este momentul ca un film cu supereroi să câștige un Oscar și că, în opinia sa, genul a fost trecut cu vederea pentru nominalizări la fel ca și filmele de comedie.

De asemenea, a abordat și rolul său viitor în filmul cu supereroi Deadpool 3, alături de Ryan Reynolds.

Înaintea filmărilor, el a spus că mănâncă 6.000 de calorii pe zi și se antrenează în fiecare zi a săptămânii.

"Este mai greu când ai 54 de ani, permiteți-mi să spun asta", a glumit el.