O influenceriţă a murit de cancer de piele la vârsta de doar 30 de ani! Ce le-a transmis fanilor în ultima postare

O influenceriţă din Spania a murit de cancer de piele la vârsta de doar 30 de ani. Tânăra i-a sensibilizat pe urmăritorii săi de pe rețelele de socializare cu povestea sa despre lupta cu cancerul și a încercat să crească gradul de conștientizare cu privire la efectele devastatoare ale bolii.

Patricia, care s-a născut în Huelva, Spania, posta conţinut pe reţelele de socializare legat în special de haine și de machiaj. Pe lângă faptul că a fost un influencer online, Patricia a apărut și în reality show-ul spaniol „Mujeres y Hombres y Viceversa”.

Cu toate acestea, după ce a fost diagnosticată cu cancer de piele în urmă cu patru ani, și-a folosit platformele pentru a creşte conștientizarea și a-și documenta ultimele luni din viaţă, potrivit The Sun.

La vremea respectivă, ea a explicat că diagnosticul ei a fost dat imediat după apariția unei alunițe ciudate.

Familia Patriciei Rite a anunțat decesul acesteia pe paginile sale de socializare pe 16 aprilie.

„Patricia ne-a părăsit. Mama ei și rudele ei cer respect în aceste momente grele. Mulțumim tuturor oamenilor care, într-un fel sau altul, i-au oferit sprijin și dragoste în această perioadă, direct sau indirect”, a scris familia ei.

Ultima ei postare pe Instagram a fost pe 5 aprilie.

„Săptămână aglomerată, urma să fiu tratată marți, dar în cele din urmă am fost internată în spital și tratată vineri. De atunci, vărsături, corp dureros. Nu m-am putut mișca din baie și m-am simțit groaznic. Astăzi, mă simt puțin mai puternică. De ieri, nu am mai vomitat și am început să mănânc, ceea ce nu mai făcusem de vineri, și încep să mă simt mai bine”, a scris aceasta.

Un fan a comentat: „O îmbrățișare uriașă întregii familii, îmi pare foarte rău”.

„Nu-mi vine să cred. Viața e super nedreaptă, Patri”, a scris un alt urmăritor.

„Zboară sus, Patri. De când te-am cunoscut, m-ai inspirat. O îmbrățișare imensă mamei, familiei și prietenilor ei”, a scris altcineva când a aflat că tânăra s-a stins.

„Patri, o bucățică din tine a rămas în noi toți, cei care te-am urmat și te-am avut ca parte din familia noastră”, a comentat un alt fan.